الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي تظهر في أرقى أحياء باريس .. ماذا قالت عن أخبار هروبها!؟

وطن – نقلت صحيفة “التلغراف” البريطانية أنّ الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد، زارت مفوضة حقوق الإنسان في باريس، مؤكدةً أنها حرة وتفعل كل ما تريد. وفق الصحيفة

جاءت تلك التصريحات عقب اجتماع ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، في باريس.

ونشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للأميرة لطيفة بصحبة باشليه أمام متجر غاليريز لافاييت الواقع في أرقى أحياء العاصمة الفرنسية باريس.

.@mbachelet has met Dubai’s Sheikha Latifa, at latter’s request, in Paris. After introduction with Latifa’s legal advisor, the High Commissioner & Latifa met in private. Latifa conveyed to the High Commissioner that she was well & expressed her wish for respect for her privacy. pic.twitter.com/2VxLwVAMe0

— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 18, 2022