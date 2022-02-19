أمل الشهراني تُفسر القرآن الكريم على هواها لتبرير لحظاتها الحميمية مع حبيبها و”المايوه”! (فيديو)

وطن – فجرت الناشطة السعودية أمل الشهراني، موجة من الانتقادات والسخرية، بعد ظهورها بفيديو وهي تفسر آية من القرآن الكريم.

عبادة النية!

وذكرت أمل الآية الكريمة من سورة العاديات “أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُور، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ “.

وقالت بفيديو عبر “سناب شات”: “سبحان الله، ربي يوم القيامة ما راح يحصل الأعمال اللي نجاهر فيها. أو الأشياء اللي نوريها الناس. أنا أصلي الفجر، أنا إمام في المسجد، أنا أتصدق. أنا أكفل أيتام شوفوني”.

وتابعت أمل: “لأ، فقط الصدور، النية. عبادة النية، يمكن النية أو داخل الإنسان أطهر وأنقى وأنضف وأجل عند الله من الأعمال الظاهرة للعباد”.

وختمت الشهراني: “عبادة النية أهم شيء، إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ خبير، الله خبير بس. لا أنا ولا إنت ولا هم. ولا حدا خبير. فقط رب العالمين”.

جدل وسخرية

وأثار حديث أمل جدلاً بين الناشطين الذين ذكروها بمجاهرتها بالمعصية. ونشرها لحظات حميمية مع رجل لا تربطها به علاقة زواج. وارتداءها البكيني علناً واستعراض جسدها.

وجاء في التعليقات: “عبادة النيه اجل !! وهي وش نيتها لما تفصخ وتطلع قدام الناس .. تعطيني موعظه في سوء المنقلب مثلا؟”.

ووافقه آخر الرأي معقبا: “مريضة نفسية مثل غيرها. مرات تلاقيها منبطحة ومتسدحة وعارية على البحر. طبيعي حقوق محفوظة عند حقوق الكلاب. وأوقات تشوفها تدافع عن الحيونات لانها مصنفه حيواني. المهم ف الاخير مخ في خربوطة وسلامتكم”.

وسخر آخر وكتب: “عني نترك تفسير ابن كثير وناخذ كلام ذا الهبلة”.

وكتب ناشط: “تنصح نفسها بالأول. صورها وهي شبهه عاريه منتشرة بكل مكان الله لا يبلانا وبس”.

وعقبت ناشطة بغضب: “القهر ان الاغلب مؤيد لكلامها. ونسيوا كلام الله (وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء(“.

لحظات خاصة

وكان أحدث فيديوهات أمل الجريئة قبل أيام. حين وثقت لحظات استقبالها لحبيبها جوني بعد عودته من السفر.

ونشرت الشهراني فيديو عبر “تيك توك” ، ظهرت خلاله تحتضن جوني أمام أصدقائهما وتقبله.

وما زاد الجدل، تعقيب أمل على هذه اللحظات الحميمية بقولها: ” اشتقت اضمك اشتقت اشمك، اشتقتلك”.

وهو الأمر الذي جعل السعوديون يهاجمونها مؤكدين أنها جلبت العار لعائلتها، ولا تمثلهم.

المصدر: (وطن – متابعات)

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