أغرب جريمة احتيال في الكويت.. سائق يخدع كفيله ويستولي على ثروته بمساعدة أكبر مشعوذ في الهند!

وطن – نجح سائق هندي في الكويت بالاحتيال على كفيله، أحد رجال الأعمال الكبار، والاستيلاء على أمواله بحيلة لا تخطر بالبال.

أكبر مشعوذ في الهند

وبحسب ما أوردت صحيفة “القبس” المحلية، فقد جلب السائق الهندي أكبر مشعوذ من بلاده إلى الكويت. وأسكنه في شقة فاخرة على نفقة كفيله لإخضاعه والسيطرة عليه.

وقال مصدر أمني إن رجال المباحث الجنائية تلقوا شكوى خاصة من مواطنين اثنين. أفادا خلالها بأن شقيقهما رجل الأعمال. تغيرت سلوكياته في الآونة الأخيرة.

وأشار الشقيقان إلى أن شقيقهما لديه بعض التصرفات الغريبة وينصاع لأوامر سائقهم الهندي المدعو (راجو(.

أغلى ساعة ودرجة أولى في الطائرة

وتضمنت الشكوى أيضاً أن السائق كان يستغل ويسلب أموال شقيقهما. منوهان إلى أنه على الرغم من أن راتبه 150 دينارا شهرياً. إلا أنه بدا عليه الغنى الفاحش وتغير مستواه المادي والمعيشي.

كما أصبح لدى “راجو” ساعة من أغلى الساعات. وغادر لبلاده في إجازة لمدة أسبوع على الدرجة الأولى في احدى شركات الطيران الكبرى.

وأضاف المصدر: ” لقد تضمنت الشكوى أيضاً أن مستوى الملابس والأحذية التي يرتديها السائق أصبحت على أعلى مستوى. وأنه استولى على الكثير من أموال شقيقهما المغلوب على أمره دون أن يستطيع رفض طلباته”.

خاضع له بطريقة مريبة

وبناء على الشكوى والمعلومات. بدأ رجال المباحث بمراقبة السائق. وجرى التأكد بعد رصده من تغيّر جميع أحواله على المستوى المادي والمعيشي الى مستوى لا يمكن لسائق أن يصل إليه.

وتبين أن السائق راجو يستغل كفيله فعلاً بشكل مريب وبأمر ما، وأن كفيله رجل الأعمال خاضع له بطريقة تثير الشك.

وبعد التمكن من معرفة جميع تحركات السائق والمتعاملين معه. تم ضبط أقرب شخص له وهو هندي الجنسية. وتبين أنه مشعوذ كبير في موطنه وقد أحضره السائق على كفالة رجل الأعمال وأسكنه بشقة فاخرة.

طلاسم وشعوذة

كما كشفت التحريات أن المشعوذ الكبير قام باستخدام طلاسمه لمزيد من السيطرة على رجل الأعمال والاستيلاء على ما يملك من أموال.

وقد اعترف المشعوذ بأن السائق طلب منه بالفعل ذلك. وتمكنا من السيطرة على رجل الأعمال. وتم الاستيلاء على مبالغ كبيرة منه، وعليه تم الانتقال وضبط السائق أمام منزل الكفيل.

وفي التحقيقات، اعترف السائق باستيلائه على أموال كفيله منذ فترة. وأنه هو من يقرر في البيت لكل شيء أو قرار يتخذ.

وأرشد السائق رجال المباحث على الأموال التي استولى عليها من كفيله.

رد فعل غير متوقع

والمفاجأة أن رجال الأعمال تدخل لدى رجال المباحث مصمماً على إخلاء سبيل السائق. مدعياً أنه ابنه.

وكشف المصدر أن رجل الأعمال انهار أمام رجال المباحث قائلاً: “هذا سائقي منذ سنوات، ونفس أولادي، ولا أريد منه شيئا”.

وأكد المصدر أن رجل الأعمال الكويتي لا يزال متأثراً بأعمال السحر والشعوذة، وجار إحالة المتهمين لجهات التحقيق.

المصدر: (القبس)

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