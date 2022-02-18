مباراة الزمالك وساغرادا الأنغولي في دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
مباراة الزمالك وساغرادا الأنغولي في دوري أبطال أفريقيا
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موعد مباراة الزمالك وساغرادا والقناة الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يلتقي فريق الزمالك أمام نظيره المستضيف ساغرادا الأنغولي مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا على ميدان ملعب ” 11 نوفمبر”.

موعد مباراة الزمالك وساغرادا

وستنطلق المباراة بين فريق الزمالك وساغرادا الأنغولي، عند الساعة السادسة مساءً. بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان، كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، الكويت، قطر في تمام الساعة السابعة مساءً.

أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الخامسة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تبث مباراة الزمالك وساغرادا الأنغولي عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، التي تمتلك حقوق البث في نقل منافسات دوري أبطال أفريقيا في الوطن العربي وشمال أفريقيا لهذا الموسم.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports 3 HD”. المشفرة، على القمر الصناعي النايل سات بتردد 11013، وباستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

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التعليق على مباراة الزمالك وساغرادا

ومن المتوقع على مجريات أحداث مباراة الزمالك وساغرادا الأنغولي عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي علي محمد علي.

تشكيلة فريق الزمالك

وسيلعب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام منافسه ساغرادا في منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، محمود حمدي، كما وسيأتي في خط الوسط كلاً من اللاعبين، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم، شيكابالا، إمام عاشور، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري.

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تشكيلة فريق ساغرادا

وسيدخل المدرب روكي سابيري المواجهة الصعبة في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الضيف الزمالك المصري، حيث سيكون في حراسة المرمى ليوناردو موتوندا.

أما في دفاع الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: كيالوندا غاسبار، كريستوفاو باسينسيا، لويس بومبا تاتي، ولكن في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، مانجوكسي، ميسياس نيفيس، سيمون أسا ميراندا، كارلوس ستينيو، كما وفي هجوم الفريق سيتواجد الثلاثي، فيمي جوزيف، جواكيم باسينسيا، ديبو.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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