Galleryتقارير

لاعب الجولف المحترف فيل ميكلسون يشتم السعودية: أتجاهل جرائمهم لأجل أموالهم!

كتب باسل النجار
0

وطن – قال لاعب الجولف المحترف فيل ميكلسون إنه مستعد للتغاضي عن سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، والمشاركة في بطولة الجولف في السعودية للاستفادة من أموال المملكة.

وصرّح فيل ميكلسون قائلاً؛ “أعلم أن الحكومة السعودية قتلت خاشقجي ولديها سجل مروع في حقوق الإنسان، لكن السعودية منحتنا اموال طائلة، هذه فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر، وحتى أني لست مهتماً بنجاح دوري الجولف السعودي”.

لاعب الجولف المحترف فيل ميكلسون

 

وشتم لاعب الجولف “ميكلسون” المملكة بقوله -أولاد العاهرات-. معترفاً بأنه يلعب في دوري الجولف السعودي لكسب النفوذ والمال فقط، وقد تلقى مبلغ قدره 100 مليون دولار للمشاركة في دوري الجولف السعودي. بحسب صحيفة “تلغراف” البريطانية

واعتبرت الصحيفة أن تصريحات “ميكلسون” ستثير غضب السعوديين. خصوصاً وأنهم يخططون للتعاقد معه منذ مدة.

لكن المتحدث باسم Liv Golf Investments التابع لدوري الجولف السعودي قال إن اللاعب “ميكلسون” هو أحد أعظم لاعبي الجولف، ولدينا قدر كبير من الاحترام له، وسنكون محظوظين بوجوده معنا.

من جانبه، حذّر روري ماكلروي لاعب الجولف العالمي نجوم الجولف الشباب من اللعب في دوري الجولف السعودي.

روري ماكلروي

 

ودعا “ماكلروي” لتجنب الأموال السعودية، وأنه ليس مستعد لتشويه لسمعته بالأموال السعودية من أجل اللعب في السعودية.

وأعلن “ماكلروي” عن رفضه القاطع للمشاركة في دوري الجولف في السعودية.

وقال إن المبالغ المالية الباهظة المعروضة لن تحدث فرقاً كبيراً لنخبة لاعبي الجولف في العالم.

وبحسب التقارير، فإنّ الحكومة السعودية تحاول  استخدام لعبة الجولف كآلية جديدة للغسيل الرياضي، حيث أن الهدف من الغسيل الرياضي هو تطبيع الأنظمة القمعية عن طريق تشتيت الانتباه عن أفعالهم السيئة أو التقليل من شأنها.

وأشارت إلى أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قام بتوجيه الهيئة العامة للرياضة في البلاد بالبدء في تجنيد نخبة من الأحداث الرياضية الدولية. لذلك لم يعد الغسيل الرياضي شيئاً خافياً في سياسة ابن سلمان.

(المصدر: تلغراف

اقرأ أيضاً: 

تليغراف: السعودية تعرض على لاعب الجولف إيان بولتر 30 مليون دولار للانضمام لفريقها الإنفصالي

بطل الجولف العالمي يقدّم الجشع على المبادئ لتبييض سمعة السعودية رياضياً!

“التبييض الرياضي” وتحسين السمعة.. لهذا السبب ترش دول الخليج أموال النفط لجذب نجوم الرياضة والفن

تحليل: لماذا تتسابق المشيخات في الخليج على منح الجنسية للأجانب!؟

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More