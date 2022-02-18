عروس الإسماعيلية التي ضربها زوجها
عروس الإسماعيلية
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عروس الإسماعيلية حديث المصريين .. ليلة دُخلة “غير عادية” في الشارع! (فيديو)

كتب سالم حنفي
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وطن – في واقعة أثارت ضجة كبيرة لدى الرأي العام المصري، ليس فقط لغرابتها ولكن لنهايتها غير المتوقعة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من شارع السلطان حسين في الإسماعيلية، حيث أقدم شاب يوم زفافه على ضرب عروسه أمام المارة باللكمات والصفعات.

ووفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية تفسيرا لمقطع الفيديو المتداول، فقد ذهب عريس لأخذ عروسه من أحد مراكز التجميل بشارع السلطان حسين بمدينة الإسماعيلية، وإذ يفاجئ بشقيقته تبلغه أن العروس تحدثت معها بصوت مرتفع أمام الناس، مما جعله يستشيط غضبا، ويعتدي بالضرب على العروس، ويحاول حملها داخل سيارة الزفاف عنوة.

عروس الإسماعيلية التي ضربها زوجها

وأوضحت المصادر نفسها، أن العروس ذهبت لقسم أول الاسماعيلية، وأبلغت قوة القسم أنها لا تريد الذهاب لبيت الزوجية.

وبعد تداول الفيديو الغاضب أكد والد العريس أن العريس والعروس أبناء عم. وأن ما حدث هو أن العروسة سقطت غصبا عنها على الأرض ونفي تماما أن تكون تعرضت للضرب أو الاهانة، كما ذكر البعض.

كما ذكر أهل العريس أن العروسين بينهما قصة حب عمرها 13 عاما.

ولاحقا، تداول الناشطون مقطع فيديو آخر، يظهر العروسين وهما في قاعة الزفاف. حيث ظهر العريس ممسكا بيد عروسته ويدخلان للقاعة لإكمال حفل الزفاف.

 

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وعقب إتمام حفل الزفاف، وردا على ما أثارته مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت العائلة مقطع فيديو آخر من داخل منزل الزوجية، ظهرا فيه العروسين ينفيان صحة ما تم تداوله، فرحين بزواجهما ومؤكدين على علاقة الحب التي تجمعهما.

(المصدر: رصد وطن) 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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