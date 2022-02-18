عروس الإسماعيلية حديث المصريين .. ليلة دُخلة “غير عادية” في الشارع! (فيديو)

وطن – في واقعة أثارت ضجة كبيرة لدى الرأي العام المصري، ليس فقط لغرابتها ولكن لنهايتها غير المتوقعة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من شارع السلطان حسين في الإسماعيلية، حيث أقدم شاب يوم زفافه على ضرب عروسه أمام المارة باللكمات والصفعات.

ووفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية تفسيرا لمقطع الفيديو المتداول، فقد ذهب عريس لأخذ عروسه من أحد مراكز التجميل بشارع السلطان حسين بمدينة الإسماعيلية، وإذ يفاجئ بشقيقته تبلغه أن العروس تحدثت معها بصوت مرتفع أمام الناس، مما جعله يستشيط غضبا، ويعتدي بالضرب على العروس، ويحاول حملها داخل سيارة الزفاف عنوة.

عروس الإسماعيلية التي ضربها زوجها

وأوضحت المصادر نفسها، أن العروس ذهبت لقسم أول الاسماعيلية، وأبلغت قوة القسم أنها لا تريد الذهاب لبيت الزوجية.

وبعد تداول الفيديو الغاضب أكد والد العريس أن العريس والعروس أبناء عم. وأن ما حدث هو أن العروسة سقطت غصبا عنها على الأرض ونفي تماما أن تكون تعرضت للضرب أو الاهانة، كما ذكر البعض.

كما ذكر أهل العريس أن العروسين بينهما قصة حب عمرها 13 عاما.

ضرب وإهانة من عريس لعروسته أمام الكوافير بشارع عام في الإسماعيلية / مصر 💔😥

pic.twitter.com/Afoi3wBJ07 — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) February 18, 2022

ولاحقا، تداول الناشطون مقطع فيديو آخر، يظهر العروسين وهما في قاعة الزفاف. حيث ظهر العريس ممسكا بيد عروسته ويدخلان للقاعة لإكمال حفل الزفاف.

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وعقب إتمام حفل الزفاف، وردا على ما أثارته مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت العائلة مقطع فيديو آخر من داخل منزل الزوجية، ظهرا فيه العروسين ينفيان صحة ما تم تداوله، فرحين بزواجهما ومؤكدين على علاقة الحب التي تجمعهما.

يقولون تصالحوا طبعاً قدام الناس تنهبد وصارت قضية رأي عام وتصالحوا

اجل لحالهم وش بسوي فيها الله يعين💔 pic.twitter.com/47xOmnEFsP — Sawsan‏ (@sawsawn2014) February 18, 2022

(المصدر: رصد وطن)

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