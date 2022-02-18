ضربة لسوق العملات الرقمية المشفرة يوم الجمعة!

وطن – شهدت سوق العملات الرقمية المشفرة هبوطا عنيفا اليوم، الجمعة، وذلك اتساقا مع الهبوط العالمي الذي ضرب كل العملات عالية المخاطرة وأسواق البورصة الأمريكية على خلفية تجدد التوترات الروسية الأوكرانية، بعد يوم واحد من وجود أنباء تفيد بتراجع روسي منح الأسواق راحة وفرصة للارتفاع.

وهبطت العملات الرقمية المائة الأولى وانخفض رأس مال العملات الرقمية الكلي بما يقرب من الـ 6% ليهبط إلى 1.86 تريليون دولارًا بعد أن تجاوز الـ 2 تريليون في الأيام الماضية.

وسجل سعر عملة البيتكوين 40732 دولارًا للرمز هبوطًا بـ 7.28%، وكذلك هبط الإيثريوم بنسبة 6.23% لتتداول عند 2915.46 دولارًا للرمز.

كما انخفضت عملة كاردانو بـ 4% لتسجل 1.0383، وكذلك هبطت سولانا بـ 5.24% لتسجل 95.633 دولارًا.

وهبطت كل من العملات الكلابية الشيبا إينو والدوج كوين بنسب 7.7% و5.09% على التوالي، لتسجل الشيبا إينو 0.00002970 دولارًا، أما الدوج كوين فتسجل 0.141732 دولارًا للرمز.

وهبطت كذلك كل من الأفالانش والربيلل وعملة المانا ديسنترالاند واللايت كوين.

وعن أسباب التراجع، فقد تفاعل المستثمرون، بما في ذلك سوق العملات الرقمية، مع تطور الصراع بين روسيا وأوكرانيا، حيثويخشى المستثمرون من تجدد تصعيد الموقف بعد هجوم بقذائف المورتر في منطقة دونباس الأوكرانية، والذي أدى بحسب تقارير مختلفة إلى تدمير العديد من المباني، بعد بعض الأخبار التي رفعت الآمال في انسحاب روسي.

كما يرجع يرجع انخفاض سعر البيتكوين أيضًا إلى انخفاض يوم أمس في أسواق الأسهم الأمريكية، حيث أنهت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بخسائر حادة، لا سيما مؤشر ناسداك، الذي هبط بنحو 3 في المائة.

وأخيرًا، هناك تعليق جديد، ومتشدد بشكل خاص، من عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بولارد، رئيس مجلس إدارة بنك سانت لويس الفيدرالي، الذي دعا مرة أخرى إلى اتخاذ إجراء سريع من قبل البنك المركزي في مواجهة التضخم.

(المصدر: Investing)

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