شمس الكويتية تهاجم وكالة “روسيا اليوم” بقسوة: “ياولاد شحيبر”!

وطن – هاجمت الفنانة شمس الكويتية، وسائل الإعلام التي أعادت نشر فيديو تظهر فيه وهي تحاول الاعتداء على شاب، بينما يفر الأخير زاحفاً.

ولاد شحيبر!

وأعادت شمس نشر الخبر الذي أوردته وكالة “روسيا اليوم”. عبر “تويتر” وعقبت ساخرة: “نابليون بونابارت ساب المماليك والجيوش وقعد يمضي على الاطباق بصوت عادل امام”.

وتابعت: “يعني القناة الروسية سايبة الحرب واوكرانيا والخراب الي يخرب بيوتكم وجالسين تدورون اخبار خايسة ياولاد شحيبر”.

نابليون بونابارت ساب المماليك والجيوش وقعد يمضي على الاطباق بصوت عادل امام 🤣🤣 يعني القناة الروسية سايبة الحرب واوكرانيا والخراب الي يخرب بيوتكم وجالسين تدورون اخبار خايسة ياولاد شحيبر 🦮🦮🦮🦮 https://t.co/la9wSCXURo — #شمس ☀️ (@shamsofficial) February 18, 2022

تطعيم أثيوبي

كما هاجمت الفنانة الكويتية موقع قناة “ام تي في” اللبنانية الذي أورد نفس الخبر، وعقبت: “لما يكون كاتب الخبر جنس عاشر مسخوط وهرموناته ملخبطه وماخذ 5 جرعات تطعيم اثيوبي”.

لما يكون كاتب الخبر جنس عاشر مسخوط وهرموناته ملخبطه وماخذ 5 جرعات تطعيم اثيوبي https://t.co/ilILA845PJ — #شمس ☀️ (@shamsofficial) February 18, 2022

واستمرت شمس في هجومها، منهم أحد الحسابات المختصة بأخبار المشاهير. وكتبت: “الله يلعنكم من اعلام خايس”.

الله يلعنكم من اعلام خايس https://t.co/0Hhix7bWyA — #شمس ☀️ (@shamsofficial) February 17, 2022

حيث تبين أن الفيديو المتداول هو مجرد مشهد تمثيلي نشرته الفنانة الكويتية عبر حسابها على “تيك توك”.

وجسدت شمس بالفيديو دور الحبيبة المخدوعة التي خذلها حبيبها، وأدت المشهد على أنغام أغنية “تترجى فيا “للفنان المصري إيهاب توفيق.

فستان مثير

وقبل أيام، نشرت شمس صورة جديدة لها عبر حسابها على “انستجرام”. ظهرت فيها بفستان قطيفة أسود مثير.

وكشف الفستان عن فخذ شمس بشكل فاضح، مستكملة إطلالتها ببعض المجوهرات الناعمة.

وعقبت شمس: “التحضيرات على قدم وساق لتصوير مجموعه فيديو كليبات “.stay tuned

انتقادات لشمس الكويتية

وجاء في التعليقات على صورة شمس: “الحمدلله التجميل انقذها من الضياع “.

وكتب آخر ساخراً: ” ده الفخدة هي الجذابة”.

وعقبت متابعة: “لو ما سوت كذه ما حد يعرفها”.

إطلالة فاضحة

وقبلها بأيام تعمدت شمس الخروج بإطلالة فاضحة وإثارة الغرائز، لأجل لفت الأنظار إليها وزيادة عدد متابعيها.

وظهرت بفيديو بثته عبر حساباتها بمواقع التواصل، أظهرها شبه عارية من الأسفل حيث ارتدت ملابس ضيقة جدا وشفافة أقرب لجلد الإنسان.

شمس الكويتية في احدث ظهور pic.twitter.com/SfTBbovxOK — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 2, 2022

وكانت شمس تتمايل أمام الكاميرا بطريقة خادشة، بينما يسمع في الخلفية صوت سقوط المطر.

وعرض هذا المقطع شمس لانتقادات حادة من قبل متابعيها، الذين استنكروا اعتمادها على ما وصفوه بأسلوب رخيص من أجل الشهرة.

المصدر: (وطن – تويتر)

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