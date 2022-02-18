صورة سيف الإسلام القذافي في الصحراء watanserb.com
سيف الإسلام القذافي
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سيف الإسلام القذافي في الصحراء .. صورة تثير جدلاً (شاهد)

كتب باسل النجار
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وطن – أثارت صورة جديدة لـِ سيف الإسلام القذافي، جدلاً على مواقع التواصل الإجتماعيّ، حيث ظهر فيها وفق ما قال بعض متداوليها يصلي في الصحراء .

سيف الاسلام القذافي

 

وعاد سيف الإسلام إلى الواجهة السياسية بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده العقيد معمر القذافي على يد محتجين إبان ثورة 2011، التي أنهت نظام حكمه (1969-2011).

وكان أعلن المرشح الرئاسي الليبي سيف الإسلام القذافي، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في بلاده تتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية.

ووفق بيان القذافي، تقترح المبادرة “إرجاء الانتخابات الرئاسية والمباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية”.

وسيضمن ذلك، بحسب المبادرة، “انتخاب برلمان لتجنب البلاد حالات الحرب أو الانقسام وقطع الطريق أمام كل المبررات لمرحلة انتقالية جديدة وللبرلمان الجديد بعد ذلك اتخاذ ما يلزم بشأن استكمال الانتخابات”.

وترى المبادرة، أن “خلافات الأطراف المتصارعة سياسيا وعسكريا بصوره أضرت بالبلاد وشعبها وبددت ثروتها وتهدد وحدتها الوطنية”.

وتشير إلى أن تلك (المبادرة) تعتبر “إنقاذا لما تبقى من خارطة الطريق، واحتراما لإرادة 2.5 مليون ليبي”.

(المصدر: رصد وطن) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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