سيف الإسلام القذافي في الصحراء .. صورة تثير جدلاً (شاهد)

وطن – أثارت صورة جديدة لـِ سيف الإسلام القذافي، جدلاً على مواقع التواصل الإجتماعيّ، حيث ظهر فيها وفق ما قال بعض متداوليها يصلي في الصحراء .

وعاد سيف الإسلام إلى الواجهة السياسية بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده العقيد معمر القذافي على يد محتجين إبان ثورة 2011، التي أنهت نظام حكمه (1969-2011).

وكان أعلن المرشح الرئاسي الليبي سيف الإسلام القذافي، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في بلاده تتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية.

ووفق بيان القذافي، تقترح المبادرة “إرجاء الانتخابات الرئاسية والمباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية”.

وسيضمن ذلك، بحسب المبادرة، “انتخاب برلمان لتجنب البلاد حالات الحرب أو الانقسام وقطع الطريق أمام كل المبررات لمرحلة انتقالية جديدة وللبرلمان الجديد بعد ذلك اتخاذ ما يلزم بشأن استكمال الانتخابات”.

وترى المبادرة، أن “خلافات الأطراف المتصارعة سياسيا وعسكريا بصوره أضرت بالبلاد وشعبها وبددت ثروتها وتهدد وحدتها الوطنية”.

وتشير إلى أن تلك (المبادرة) تعتبر “إنقاذا لما تبقى من خارطة الطريق، واحتراما لإرادة 2.5 مليون ليبي”.

(المصدر: رصد وطن)

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