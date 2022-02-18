سبب تحطيم أنف أبو الهول يثير الجدل وباحث مصري يحسم الأمر

وطن – كشف باحث أثري عن السبب وراء تحطيم أنف أبو الهول، التمثال المتواجد في منطقة أهرامات الجيزة بمصر.

وبحسب الباحث الأثري محمد جادو، فإنّ هناك من نسب تحطيم أنف أبو الهول إلى الحملة الفرنسية، ورأي آخر في خطط المقريزي، أن هناك رجل صوفي مُتعصب؛ يعرف بمحمد صائم الدهر، هو من حطّم أنفه.

وأشار الباحث في حديثٍ لموقع “القاهرة24” المنصري، إلى أن الشائعات المنتشرة حول تحطيم أنف أبو الهول، بأنه تم على أيدي رجال الحملة الفرنسية، لكن من المعلوم أن الحملة الفرنسية قدمت إلى مصر سنة 1798م، واستمرت 3 سنوات 1801م.

لكن الحقيقة -وفق جادو- أن التمثال في ذلك الوقت، كان ليس لديه أنف، فقد كانت محطمة بالفعل.

ودلل على ذلك؛ بوجود صورة تم رسمها سنة 1737م من قبل القائد البحري الدنماركي فريدريك لويس نوردن، وذلك قبل مجيء الحملة الفرنسية سنوات طوال، وهذا يكفي لإبطال تلك الشائعة المزيفة.بحسب الباحث الأثريّ

والرأي الذي ذكره المؤرخ المقريزي في خططه، بأن هناك رجل صوفي متشدد يعرف بمحمد صائم الدهر، حطّمها.

الرد على هذا القول، فهو ضعيف جدًا، لأن صائم الدهر لو أراد مُتعمدًا كسر أنف أبو الهول، وفعل ذلك لذهب إلى صعيد مصر، ودخل المعابد وحطّمها، وحطّم التماثيل التي ليس لها عدد لكثرتها، وذلك رأي ضعيف.وفق “جادو”

سببان ديني وآخر طبيعيّ وراء تحطيم أنف أبو الهول

ورآى “جادو” أنّ السبب في تحطيم أنف أبو الهول يحتمل وجهين؛ سبب مغزي ديني وسبب طبيعي.

وعن السبب الديني قال: هو تحطيم الأنف عموما نتيجة عصاة الحكم والمتمردين في ذلك الوقت القديم فهو اشبه بتلك العمليات؛ التي حدثت في عصور الاضطرابات والانقلاب على الحكم مثلا شطب أسماء ملوك من قائمة أبيدوس والكرنك، وشطب بعض أسمائهم من أعمالهم مثلما حدث مع حتشبسوت وإخناتون، وغيرهم من هؤلاء الملوك، فهذه المسألة تتعلق بفكرة البعث والخلود، فعندما يحطمون أنف تمثال لملك معين؛ وذلك لكسر هيبتهم وشوكتهم، لأن الأنف هي وسيلة للتنفس، ومن غيرها يفقد الإنسان العيش؛ حتى بعد مماته يفقد العودة للحياة مرة أخرى وهذا في معتقداتهم.

أما عن السبب الطبيعي فقال الباحث الأثري: يؤدي إلى إتلاف الأنف، هو عوامل تعرية الزمن، لأن الانف أضعف شيء في جسد الإنسان وقابل للإزالة.

(المصدر: القاهرة 24)

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