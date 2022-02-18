حقيقة تمرد طارق حامد على إدارة الزمالك المصري

وطن – كشف الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير المذيع في شبكة قنوات أون تايم سبورت المصرية، عن الحقيقة الكاملة بشأن تمرد نجم فريق الزمالك طارق حامد مع إدارة القلعة البيضاء بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

شوبير وحقيقة تمرد طارق حامد

وقال الإعلامي أحمد شوبير بشأن أزمة طارق حامد مع الزمالك وغيابه عن صفوف تشكيلة الفريق، ” طارق حامد يعاني من رشح في الركبة، وهذا سبب غيابه عن الفريق خلال المباريات الماضية، ولا أساس من صحة الأنباء. التي تردد حول تمرد اللاعب على إدارة النادي. بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية”.

كما وأردف شوبير، ” اللاعب يبذل المجهود المكثف من أجل الالتحاق مع صفوف فريق الزمالك. في مواجهة الوداد المغربي في منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا”.

"قدروني بشكل كويس" آخر أخبار وكواليس تجديد طارق حامد ومحمد أبو جبل مع نادي الزمالك pic.twitter.com/ik4scAQhyz — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) February 17, 2022

اقرأ المزيد: التعاون يُوقف انتصارات الاتحاد في الدوري السعودي بهدف مصطفى فتحي (فيديو)

وختم شوبير حديثه، “طارق حامد يرحب بتجديد عقده مع الزمالك. والذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، كما أنه طلب من مسؤولي إدارة النادي الأبيض تقديره مالياً من أجل تجديد عقده”.

طارق حامد والمستحقات المالية

وفي ذات السياق، قالت تقارير صحفية في وقت سابق بأن نادي إدارة الزمالك المصري قد عرض على نجمه طارق حامد للحصول على مليوني جنيه مصري فقط، من مستحقاته المالية المتأخرة مع وضع 7 ملايين جنيه كمقدم تعاقد معه. حيث يحق له الحصول على 9 ملايين جنيه كمستحقات متأخرة من الأساس.

أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة لـ كورة بلس 🗣️

💭 غياب طارق حامد عن الفريق للإصابة ، وكل ما يقال عنه من إشاعات ليس حقيقي pic.twitter.com/JcVIpCuM6i — Zamalek KSA Fans (@KsaZamalek) February 13, 2022

كما وأضافت تلك التقارير، ” العرض الذي تقدم به إدارة الزمالك للاعب طارق حامد قوبل بالرفض من الأخير، والذي رفض دمج مستحقاته المالية مع مقدم عقده الجديد مع الفريق، كما وزاد من غضب اللاعب وقراره عدم المشاركة في أي تدريبات مع الفريق هو حصول زميله المغربي أشرف بن شرقي على كافة مستحقاته المالية المتأخرة”.

اقرأ المزيد: موعد مباراة الزمالك وساغرادا والقناة الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

وبينت التقارير، بأن اللاعب رفض المشاركة في أي مباريات أو حتى خوض التدريبات مع الزمالك، قبل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من إدارة النادي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة منافسه صاحب الأرض ساغرادا الأنغولي. في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة في المباراة الأخيرة أمام سموحة بهدفين نظيفين دون مقابل في الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)