براد بيت يُقاضي أنجلينا جولي .. والسرّ في مصنع النبيذ! (صورة)

وطن – قدّم الممثل الأمريكي ​براد بيت​ دعوى قضائية ضد طليقته ​أنجلينا جولي​ بسبب بيعها حصتها من مصنع النبيذ الفرنسي “شاتو مرافال” المملوك لهما بشكل مشترك، بطريقة غير قانونية لرجل أعمال روسي سرا، حسب تقرير لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

لم تطلب موافقته

وفقا لموقع “تي أم زي”، المختص بنشر أخبار المشاهير، فإن براد بيت أقدم على مقاضاة زوجته السابقة أنجلينا جولي. متهماً إياها ببيع حصتها من قصر “ميرافال” التابع لهما في فرنسا – بشكل غير قانوني – إلى رجل أعمال روسي دون طلب موافقة براد.

تقدمت أنجلينا رسميا بطلب للطلاق من زوجها براد بيت في عام 2016، وقد ظل الطرفان في معركة قانونية شديدة منذ ذلك الوقت.

ذكر موقع “تي أم زي” أن براد يسعى إلى مقاضاة جوليا من خلال إلغاء عملية البيع لقصر ميرافال.

ووفقًا للوثائق القانونية التي تحصل عليها موقع تي أم زي، اشترى الثنائي مصنع النبيذ الفرنسي “شاتو مرافال” في عام 2008 بينما كانا لا يزالان متزوجين.

استثمارات أنجلينا في المصنع محدودة حسب طليقها

ادعى الممثل – بحسب الوثائق القانونية – أنه استثمر مبلغًا كبيرًا من المال في المصنع على مر السنين.

ومع ذلك، أشار براد إلى أن أنجلينا وضعت قرابة 40 في المائة من قيمة القصر الذي تبلغ تكلفته 28.4 مليون دولار، وفقًا للوثائق القانونية.

وفي الدعوى القضائية التي رفعها، يشعر براد أنه كان من وراء نجاح المصنع، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من عام 2013 لم تكن أنجلينا مشتركة معه في المصنع بالشكل المطلوب.

وادعى براد أنهما اتفقا ألا يبيع أي منهما حصته في قصر ميرافال دون موافقة الطرف الآخر.

تفاصيل أخرى

وفقًا لتقرير” TMZ”، ذهبت أنجلينا إلى المحكمة في يونيو 2021 بشأن بيع حصتها في مصنع النبيذ.

ادعت في ذلك الوقت أنها توصلت مع طرف آخر سرا إلى اتفاق بشأن بيع حصتها في المصنع.

كان براد على علم برغبتها في بيع أسهمها، ومع ذلك، فقد ادعى أنه وافق فقط على التثبت من هوية المشترين.

مدعيا أنه أخبر أنجلينا أنه سيوافق على من أبدى اهتماما جديا بالعرض.

المشتري الجديد

في أكتوبر 2021، ووفقًا للدعوى القضائية التي رفعها، تفاجأ بيت بخبر أن شركة Tenute del Mondo – شركة تابعة لمجموعة Stoli Group – قد اشترت حصة أنجلينا في مصنع النبيذ.

ويؤكد براد أن جولي لم تطلب موافقته على البيع متهما إياها بتعمد إخفاء شروط الصفقة عنه.

وفقًا لملفه القانوني، يعتقد براد أن المشتري – يوري شيفلر – لا يستطيع أن يدير المصنع Chateau Miraval.

نتيجة لذلك، رفع دعوى قضائية ضد جولي لإلغاء عملية البيع مطالبا بتعويضات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب قوله: “انتهكت أنجلينا حقوق الشخص الوحيد الذي ضخ المال والجهد حتى ينجح المصنع.”

وأضاف”إن أنجلينا تسعى للحصول على عائد استثمار لم تحققه وأرباحاً لم تكسبها.”

كيف حسم الخلاف بين الطرفين؟

في سبتمبر 2021، أظهرت وثائق المحكمة أن الثنائي وافقا عن رفع وقتي عن أصولهما.

نتيجة للاتفاقية، سُمح لهما ببيع ممتلكاتهما التي كانت لهما أثناء فترة زواجهما، مما منح أنجلينا فرصة لبيع حصتها من شاتو ميرافال.

على الرغم من أن الثنائي قد توصلا إلى اتفاق واحد، إلا أنهما لم يتفقا على أشياء أخرى عديدة وهذا ما جعل براد يرفع دعوى قضائية ضد الممثلة الحائزة على جائزة.

يشار الى ان براد وأنجلينا عقدا قرانهما في عام 2014، وافترقا في عام 2016. ومنذ ذلك الوقت، ظل الثنائي في نزاع حول اجراءات الطلاق وحضانة الأطفال.

للتذكير، فإن لبراد وأنجلينا ستة أطفال.

(المصدر: ديلي ستار – ترجمة وطن)

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