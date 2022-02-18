الحارس أبو جبل وحقيقة التوقيع مع النصر السعودي watanserb.com
الحارس أبو جبل وحقيقة التوقيع مع النصر السعودي
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الحارس أبو جبل قريب من التوقيع مع النصر السعودي ووكيله يرد

صحيفة سعودية تحدثت عن توصل نادي النصر السعودي إلى اتفاق مع الحارس أبو جبل ووكيله ينفي

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – رد وكيل حارس المنتخب المصري ونادي الزمالك محمد أبو جبل 33 عاماً، حول الأنباء الأخيرة التي تحدثت عن قرب توقيع موكله مع النصر السعودي ورحيله عن الزمالك في صفقة انتقال حر بالمجان مع نهاية الموسم الحالي.

الحارس أبو جبل والتوقيع مع النصر السعودي

وقال شقيق الحارس ووكيل أعماله مصطفى أبو جبل، في تصريح صحفي نشرته العديد من وسائل الإعلام المصرية بشأن توقيع موكله بشكل نهائي مع النصر السعودي، ” لم يحدث، وهذا الأمر غير حقيقي بالمطلق. هو بالفعل كان هناك مفاوضات بشكل جدي من جانب نادي النصر السعودي، لكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي كما تم أشيع عبر وسائل الإعلام”.

وأردف الوكيل الحارس أبو جبل، ” كيف يتم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع أبو جبل. والحارس متواجد مع بعثة الزمالك في أنغولا؟! .. هذا هراء”.

كما وختم أبو جبل حديثه، ” الحارس محمد أبو جبل يضع فريق الزمالك في أولوياته بشأن تجديد عقده، كما وسيكون هناك جلسة مع رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور يوم الأحد المقبل. وبإذن الله سيتم التوصل إلى اتفاق”.

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وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد نشرت خبراً يفيد عن توصل نادي النصر السعودي إلى اتفاق بشكل نهائي، مع حارس المنتخب والزمالك محمد أبو جبل للانتقال إلى صفوف الفريق السعودي الصيف المقبل في صفقة حرة بالمجال.

الحارس أبو جبل والعروض الخليجية

وخرج النجم المصري محمد أبو جبل حارس نادي الزمالك. في تغريده له نشرها في وقت سابق، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”. بعد الأحاديث عن تلقيه العديد من العروض الخليجية للرحيل عن نادي الزمالك، قائلاً: ” لا يوجد لي أي وكيل لاعبين في مصر غير أخي مصطفى أبو جبل فقط”.

كما وأضاف الحارس أبو جبل، ” كل ما يقال على لسان وكلاء عن العروض. ما هو إلا اجتهاد منهم، ولم أتواصل مع أي وكيل مصري. تركيزي الآن منصب مع فريقي الزمالك فقط لا غير”.

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ويشار إلى أن عقد الحارس محمد أبو جبل مع نادي الزمالك المصري، سينتهي مع نهاية الموسم الجاري. في ظل رغبة اللاعب في تجديد العقد والرغبة في البقاء مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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