الحارس أبو جبل قريب من التوقيع مع النصر السعودي ووكيله يرد

وطن – رد وكيل حارس المنتخب المصري ونادي الزمالك محمد أبو جبل 33 عاماً، حول الأنباء الأخيرة التي تحدثت عن قرب توقيع موكله مع النصر السعودي ورحيله عن الزمالك في صفقة انتقال حر بالمجان مع نهاية الموسم الحالي.

الحارس أبو جبل والتوقيع مع النصر السعودي

وقال شقيق الحارس ووكيل أعماله مصطفى أبو جبل، في تصريح صحفي نشرته العديد من وسائل الإعلام المصرية بشأن توقيع موكله بشكل نهائي مع النصر السعودي، ” لم يحدث، وهذا الأمر غير حقيقي بالمطلق. هو بالفعل كان هناك مفاوضات بشكل جدي من جانب نادي النصر السعودي، لكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي كما تم أشيع عبر وسائل الإعلام”.

وأردف الوكيل الحارس أبو جبل، ” كيف يتم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع أبو جبل. والحارس متواجد مع بعثة الزمالك في أنغولا؟! .. هذا هراء”.

🚨خاص زمالك نيوز مصطفى أبو جبل شقيق ووكيل محمد أبوجبل 🎙️ – لم يحدث إطلاقا توصل لإتفاق بيننا وبين النصر، كيف يتم الإعلان عن ذلك واللاعب في أنجولا مع بعثة الزمالك. – اللاعب يضع الزمالك في الأولوية بشأن تجديد عقده في انتظار عقد جلسة مع المستشار مرتضى منصور pic.twitter.com/3G0eRE59Fj — Zamalek.News (@ZamalekDotNews) February 17, 2022

كما وختم أبو جبل حديثه، ” الحارس محمد أبو جبل يضع فريق الزمالك في أولوياته بشأن تجديد عقده، كما وسيكون هناك جلسة مع رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور يوم الأحد المقبل. وبإذن الله سيتم التوصل إلى اتفاق”.

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وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد نشرت خبراً يفيد عن توصل نادي النصر السعودي إلى اتفاق بشكل نهائي، مع حارس المنتخب والزمالك محمد أبو جبل للانتقال إلى صفوف الفريق السعودي الصيف المقبل في صفقة حرة بالمجال.

أبو جبل مرشح للانتقال إلى فريق النصر السعودي 🏹🔥 كواليس وموقف الحارس محمد أبو جبل من التجديد مع نادي الزمالك pic.twitter.com/8NENTmg1Y8 — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) February 16, 2022

الحارس أبو جبل والعروض الخليجية

وخرج النجم المصري محمد أبو جبل حارس نادي الزمالك. في تغريده له نشرها في وقت سابق، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”. بعد الأحاديث عن تلقيه العديد من العروض الخليجية للرحيل عن نادي الزمالك، قائلاً: ” لا يوجد لي أي وكيل لاعبين في مصر غير أخي مصطفى أبو جبل فقط”.

لا يوجد لي اي وكيل لاعبين في مصر غير اخي مصطفي ابوجبل فقط

وكل ما يقال علي لسان وكلاء عن العروض ما هو الا اجتهاد منهم ولم اتواصل مع اي وكيل مصري

تركيزي الان منصب مع فريقي نادي الزمالك فقط لاغير @melody50991186 — Mohamed Abo Gabal (@mohmedabogabal) February 17, 2022

كما وأضاف الحارس أبو جبل، ” كل ما يقال على لسان وكلاء عن العروض. ما هو إلا اجتهاد منهم، ولم أتواصل مع أي وكيل مصري. تركيزي الآن منصب مع فريقي الزمالك فقط لا غير”.

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ويشار إلى أن عقد الحارس محمد أبو جبل مع نادي الزمالك المصري، سينتهي مع نهاية الموسم الجاري. في ظل رغبة اللاعب في تجديد العقد والرغبة في البقاء مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)