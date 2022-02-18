مباراة الأهلي والهلال السوداني في منافسات دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
مباراة الأهلي والهلال السوداني في منافسات دوري أبطال أفريقيا
Imageرياضة

الأهلي يتعثر أمام الهلال السوداني مع بداية مشوار الدفاع عن لقبه في أبطال أفريقيا

منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – سقط فريق الأهلي المصري في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام المستضيف الهلال السوداني، مع بداية مشوار الدفاع عن لقبه في منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي والتعادل أمام الهلال السوداني

وقدم البطل الأفريقي الأهلي المصري الأداء المتواضع. أمام صاحب الأرض الهلال السوداني الذي كان الأكثر خطورة على شباك مرمى المارد الأحمر، طيلة مجريات أحداث المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد الهلال”.

كما ووصلت عدد تسديدات فريق الأهلي باتجاه شباك مرمى منافسه الهلال السوداني 5 تسديدات فقط، على عكس الفريق الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 15 تسديدة في المباراة.

بينما كان فريق الأهلي الأكثر استحواذاً في اللقاء بنسبة 54%، فيما وصلت نسبة استحواذ فريق الهلال السوداني 46%.

كما ويستعد فريق الأهلي للمواجهة الثانية في منافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم. على ميدانه هذه المرة، أمام منافسه الجنوبي الأفريقي صن داونز مع أواخر شهر فبراير الجاري.

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تشكيلة فريق الأهلي

ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدير الفني الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيمانى. المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف الهلال السوداني، حيث تواجد في حراسة المرمى علي لطفي.

وكان في دفاع تشكيلة الفريق كلاً من اللاعبين، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، كما وأتى في خط الوسط كلاً من: أليو ديينغ، حمدي فتحي، عمرو السولية، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف.

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تشكيلة فريق الهلال السوداني

ودخل المدرب البرتغالي جواو موتا في تشكيلة أساسية. في مواجهة بطل النسخة الماضية الأهلي المصري، فقد كان في حراسة المرمى علي أبو العشرين.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من اللاعبين، محمد واتارا، فارس عبد الله، إرينغ محمد، صلاح الدين الحسن، لكن في وسط التشكيلة كلاً من اللاعبين، والي الدين خضر، جيراليد جونيور، عبد الجليل أجاجون، كما وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، عيد المقدم، إبراهيم مصطفى، ياسر موازميل محمد.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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