الأهلي يتعثر أمام الهلال السوداني مع بداية مشوار الدفاع عن لقبه في أبطال أفريقيا

وطن – سقط فريق الأهلي المصري في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام المستضيف الهلال السوداني، مع بداية مشوار الدفاع عن لقبه في منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي والتعادل أمام الهلال السوداني

وقدم البطل الأفريقي الأهلي المصري الأداء المتواضع. أمام صاحب الأرض الهلال السوداني الذي كان الأكثر خطورة على شباك مرمى المارد الأحمر، طيلة مجريات أحداث المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد الهلال”.

كما ووصلت عدد تسديدات فريق الأهلي باتجاه شباك مرمى منافسه الهلال السوداني 5 تسديدات فقط، على عكس الفريق الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 15 تسديدة في المباراة.

بينما كان فريق الأهلي الأكثر استحواذاً في اللقاء بنسبة 54%، فيما وصلت نسبة استحواذ فريق الهلال السوداني 46%.

كما ويستعد فريق الأهلي للمواجهة الثانية في منافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم. على ميدانه هذه المرة، أمام منافسه الجنوبي الأفريقي صن داونز مع أواخر شهر فبراير الجاري.

اقرأ المزيد: مبابي يرد على عرض باريس سان جيرمان الأغلى في تاريخ كرة القدم

تشكيلة فريق الأهلي

ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدير الفني الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيمانى. المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف الهلال السوداني، حيث تواجد في حراسة المرمى علي لطفي.

🔴| لقطات من تعادل الأهلي والهلال السوداني ضمن منافسات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 🦅#يلا_يا_أهلي #افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/Dl1DPtJBfY — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 18, 2022

وكان في دفاع تشكيلة الفريق كلاً من اللاعبين، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، كما وأتى في خط الوسط كلاً من: أليو ديينغ، حمدي فتحي، عمرو السولية، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف.

ترتيب المجموعة الأولى بعد تعادل الهلال والأهلي 🔢 pic.twitter.com/RLpjwvi7WH — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 18, 2022

اقرأ المزيد: الحارس أبو جبل قريب من التوقيع مع النصر السعودي ووكيله يرد

تشكيلة فريق الهلال السوداني

ودخل المدرب البرتغالي جواو موتا في تشكيلة أساسية. في مواجهة بطل النسخة الماضية الأهلي المصري، فقد كان في حراسة المرمى علي أبو العشرين.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من اللاعبين، محمد واتارا، فارس عبد الله، إرينغ محمد، صلاح الدين الحسن، لكن في وسط التشكيلة كلاً من اللاعبين، والي الدين خضر، جيراليد جونيور، عبد الجليل أجاجون، كما وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، عيد المقدم، إبراهيم مصطفى، ياسر موازميل محمد.

(المصدر: وطن + تويتر)