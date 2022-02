إليسا تتصدر مواقع التواصل بتصرفها الغريب مع مُعجب وملابسها “شبه العارية”! (فيديو)

وطن – تصدرت الفنانة اللبنانية إليسا، التريند عبر “تويتر”، بعد تداول فيديو لتصرفها مع أحد معجبيها.

وكانت الفنانة تغني على متن سفينة ” ستارز أون بورد”، ضمن حفلات عيد الحب. حين فاجأها أحد معجبيها بالصعود إلى المسرح لتقديم الورود لها.

لكن تصرف إليسا أثار الجدل، حين غضبت وقالت: “ما بقى حدا يطلع على المسرح، هاخدها هالمرة وخلص”.

وألقت ملكة الإحساس باللوم على منظم الحفلات يوسف حرب، بسبب سماحه لصعود الجمهور على المسرح.

وتعرضت إليسا لانتقادات حادة واتهامات بالغرور والتكبر، بسبب هذا التصرف.

كما أن ملابسها الجريئة جداً، أثارت غضب متابعيها وجاء في التعليقات: ” بالله أحد يبلغ اليسا انه يلزمها استايلست اخر فتره بتلبس عجب”.

وكتب آخر: ” الله يخزيكي بهالمنظر”.

وعقبت متابعة: ” فستانها يطلع العيوب السبع لحتى للي ماعندو”.

وقيم ناشط أزياء الفنانة مؤخراً، وقال: ” فساتينها بالفترة الاخيرة صفر صفر”.

لكن الفنانة اللبنانية ردت على تلك الانتقادات بتغريدة عبر حسابها على “تويتر” قالت فيها: “مرارا وتكرارا لجميع الحاقدين، موتوا بغيظكم”.

وتابعت: “أفضل الحفلات الموسيقية على الإطلاق، سعيدة بغض النظر عما تقولونه، ولكل محبي، أحبكم أكثر مما تتخيلون”.

Again and again , for all the haters

موتوا بغيظكم!!

Best concerts ever , happy no matter what you say and do 😝😝😝😝

And for all my lovers : i love you more than you can imagine ❤❤❤❤

— Elissa (@elissakh) February 18, 2022