أم تقطع رأس إبنها ورأس كلبها .. اعتقدت أن الشيطان كان يحاول قتلها! (صور)

وطن – هزّت جريمة بشعة مدينة كانساس سيتي، في الولايات المتحدة، حينكا أقدمت سيدة على قتل إبنها البالغ من العمر 6 سنوات كما قتلت كلب العائلة وذلك تحت تأثير الشيطان حسب زعمها.

واتُهمت تاشا هيفس بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى بعد أن قطعت رأس ابنها البالغ من العمر ست سنوات وكلب عائلتها. وفق صحيفة “ديلي ستار” البريطانية

هيفس، البالغة من العمر 35 عامًا، قامت بقطع رأس ابنها البيولوجي بعد أن اعتقدت وأن الشيطان كان يتحدث معها ليلة الثلاثاء، وذلك وفقًا لشرطة مدينة كانساس سيتي.

تلقت الشرطة مكالمة من إمرأة تقول أن الشيطان كان يحاول مهاجمتها. وعندما سئلت عما إذا كانت تعاني من مرض عقلي قامت بإغلاق الهاتف.

وتحولت الشرطة إلى عين المكان للقيام بالإجراءات اللازمة، حيث عثروا على دماء تؤدي إلى مدخل المنزل.

الأم تغني داخل المنزل

وفي ذلك الوقت، سمع رجل الشرطة هيفس وهي تغني داخل المنزل فطرقوا الباب لكن هذه الأخيرة رفعت صوتها بالغناء.

نظر أحد ضباط الشرطة من نافذة المنزل فرأى رأس طفل مقطوع.

حينئذ اقتحمت الشرطة منزل هيفس ولاحظوا أن ساقيها ورجليها كانت ملطخة بالدماء.

كما عثروا في المطبخ على جثة طفل مقطوع الرأس وبعد أن فتشوا المنزل وجدوا كذلك كلبًا مقطوع الرأس في القبو مع سكنين ومفك براغي ملطخة بدورها بالدماء.

تعاني من اضطراب عقلي

من جهته، قال المدعي العام في مقاطعة جاكسون، جان بيترز بيكر، إن هيفس كانت “في وضعية اضطراب عقلي شديد، فقامت بسلسلة من الأفعال التي كانت مزعجة للغاية.”

وقال بيكر للصحافة في بيان: ” إن المجتمع يعرف الآن بعض التفاصيل المروعة لوفاة هذا الطفل البالغ من العمر ست سنوات، وهو أمر يحبس أنفاسنا.”

وقد اعترفت هيفس أنها قتلت الطفل الذي هو ابنها البيولوجي.

وأضافت بيكر: “من الصعب تخيل حزن عائلة هذا الصبي وأصدقائه في الصف وجيرانه وأولئك الأوائل الذين ذهبوا إلى مسرح الجريمة.”

وطالب المدعون باحتجاز هيفس بدون كفالة.

(المصدر: ديلي ستار – ترجمة وطن)

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