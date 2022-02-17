هل تمارس روسيا الخداع بشأن سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا!؟

وطن – نشرت صحيفة “التليغراف” البريطانية، تقريراً عن الأزمة الأوكرانية – الروسية، بعنوان “بلينكن يحذر: روسيا قد تكون تمارس الخداع بأنباء سحب قواتها”.

ويقول التقرير إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تأتي في الوقت الذي تقول فيه روسيا إنها سحبت المزيد من القوات، التي تتمركز على الحدود مع أوكرانيا. لكن بلينكن، يؤكد أن كل تلك الأخبار لا يوجد ما يؤكدها على أرض الواقع.

وينقل التقرير عن بلينكن قوله لشبكة إي بي سي الأمريكية “هناك اختلاف كبير بين ما تقوله روسيا، وما تفعله، أما ما يحدث الآن فهو شيء لا يمكن أن يعني انسحابا”.

وواصل “على العكس تماما، نحن نرى بشكل مستمر تحركات متزايدة، وحشدا متواصلا، للقوات التي يمكن أن تكون أساسا لأي هجوم على الأراضي الأوكرانية”.

ويشير التقرير إلى أن تصريحات بلينكن، تأتي في الوقت الذي أعلن فيه ينس ستولتنبيرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، أن السلوك المعتاد مؤخرا بالنسبة لروسيا هو “التهديد بالغزو، لتحدي المباديء الأساسية، للأمن الأوروبي.

وينقل التقرير عن مصدر استخباراتي غربي قوله، “لا توجد أي أدلة حتى اللحظة. تدعم فكرة أن التصعيد العسكري سيتوقف بأي شكل من الأشكال”.

كما ينقل عن مايكل كوفمان، خبير الشؤون الروسية في مركز الدراسات البحرية الأمريكي، قوله إن روسيا يمكن أن تكون قد نقلت قوات شكلية، بعيدا عن الحدود للفت الانتباه فقط، بغرض الترويح لانطباع أنها توقف التصعيد العسكري.

وأضاف “الغالب أننا سنرى عمليات نقل لقوات بشكل رمزي، قرب الحدود الأوكرانية دون التأثير على النسق العام للقوات، أو تغيير للصورة العامة لانتشار الجنود.

(المصدر: التليغراف – بي بي سي)

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