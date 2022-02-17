ندى الكامل تثير تستعرض مؤخرتها بوصلة رقص جريئة! (فيديو)

وطن – أثارت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، الجدل من جديد. بالطرق الجريئة التي تلجأ إليها لاستعراض مفاتنها.

فرق خبرة

وفي أحدث ظهور، نشرت ندى عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام”، فيديو وهي ترتدي تنورة قصيرة، وتعطي ظهرها للكاميرا. وترقص بجرأة في أحد المقاهي. على أنغام أغنية “فرق خبرة” لمغني الراب عفروتو.

وكتبت ندى تعليقاً على الفيديو: “وأنا أقوى منك، في فرق خبرة”.

وقبل أيام، نشرت طليقة أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو “مثير”، ظهرت فيه ترقص على أنغام أغنية أجنبية، مرتديةً فستاناً جريئاً، كشف ساقيها وظهرها.

شبه عارية!

ويلاحظ أن ندى أغلقت خاصية التعليقات على الفيديو، فيما يبدو لمنع التعليقات التي تنتقد جرأة اطلالاتها من قِبَل الجمهور .

يأتي ذلك، بعد أيّام قليلة من نشر نشرت ندى الكامل، صورا جديدة لها أظهرتها بشكل جريء وأثارت جدلا واسعا.

وضعيات فاضحة

وكانت ندى ترتدي ملابس شفافة كشفت معظم جسدها كما أنها كانت ضيقة جدا، وأبرزت مفاتنها بشكا فاضح.

واتخذت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي أثناء الصور، وضعيات فاضحة يبدو أنها باتت تتعمدها في صورها لأجل لفت الأنظار إليها وركوب التريند، وفق وصف النشطاء.

“أنا آسف ياندوشة”

وبعد نحو شهرين من انفصالهما، أُثارت ندى شكوكاً حول عودتها لطليقها.

فقد نشرت ندى فيديو عبر حسابها على “انستجرام” لهدية عيد الحب. وكتب عليها: “أنا آسف يا ندوشة وكل عيد حب وإحنا مع بعض”.

وكانت العلبة تحتوي وروداً باللون الأحمر، ودمية دب صغيرة بنفس اللون.

ولم تعلق ندى على الفيديو، كما أنها أغلقت خاصية التعليقات عليه.

ومما أُثار الشك أيضا، أن أحمد الفيشاوي عاد لمتابعة ندى عبر “انستجرام”.حيث ألغيا متابعة بعضيهما حين انفصلا.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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