ناصر الخليفي يثير الجدل بعد تواجده في غرفة تحكيم مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان
ناصر الخليفي يثير الجدل بعد تواجده في غرفة تحكيم مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان
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ناصر الخليفي يثير الجدل بعد تواجده في غرفة تحكيم مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – ذكرت تقارير صحيفة إسبانية، عن تواجد رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي، داخل غرفة ملابس تحكيم مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في ذهاب دور الثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ناصر الخليفي وغرفة التحكيم

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، بأن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان والمدير الرياضي للفريق الباريسي ليوناردو، قد تواجدا في غرفة ملابس طاقم التحكيم. بين شوطي مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان. من أجل الحديث مع الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو.

كما وأضافت الصحيفة، أن ناصر الخليفي وليوناردو لم يتفقا مع الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو في بعض القرارات. التي اتخذها ضد فريق باريس سان جيرمان خلال مجريات أحداث الشوط الأول من المباراة.

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ناصر الخليفي وريال مدريد

وبينت الصحيفة، أن القطري ناصر الخليفي لم يتحدث وبقي صامتاً في خلفية المشهد، كما واقترب مديره الرياضي ليوناردو من الحكم الإيطالي أورساتو وقال له بأن لعبة نجمه ماركو فيراتي لا تستحق نيل البطاقة الصفراء.

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وفي ذات السياق، قالت الصحيفة الإسبانية، بأن هذا التصرف لم يعجب المسؤولين في نادي ريال مدريد الذين نقلوا ذلك إلى وسائل الإعلام. بسبب وجود بعض التوترات بين كلا الناديين.

أورساتو وتدوين الواقعة

كما وأوضحت الصحيفة، بأن الأيام القليلة المقبلة ستكشف ما إذا كان الحكم الإيطالي أورساتو. قد دون تلك الواقعة معه في تقرير المباراة أم لا، وما هي العقوبة التي قد تنتج عنها؟!.

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وكان فريق باريس سان جيرمان قد حقق الفوز على منافسه الضيف ريال مدريد بهدف في الوقت القاتل، من توقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد تمريرة رائعة من وزميله البرازيلي نيمار جونيور ليسددها اللاعب على يسار شباك حارس مرمى الريال تيبو كورتوا بعد مراوغته عدد من اللاعبين داخل منطقة الجزاء.

ويستعد فريق ريال مدريد لاستضافة منافسه باريس سان جيرمان. مباراة العودة والإياب على ميدانه “سانتياغو برنابيو”، من أجل حسم المتأهل منهما إلى دور الربع النهائي من منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

(المصدر: وطن + ماركا)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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