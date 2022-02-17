مباراة الأهلي والهلال السوداني في منافسات دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
مباراة الأهلي والهلال السوداني في منافسات دوري أبطال أفريقيا
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موعد الأهلي والهلال السوداني والقناة الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يترقب عشاق وجماهير الأهلي المصري المباراة المنتظرة. أمام الفريق المستضيف الهلال السوداني مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا على ملعب ” استاد الهلال”.

موعد الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

وستقام مباراة الأهلي والهلال السوداني في تمام الساعة الثالثة مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، السودان، الأردن، سوريا، لبنان، ليبيا، كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” عند الساعة الرابعة مساءً.

بينما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر وتونس والمغرب عند الساعة الثانية مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية. التي تمتلك حقوق البث لمنافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

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وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 2” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11012، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، كما وبمعدل تردد الموجة 8PSK. كما وبمعدل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على مباراة الأهلي والهلال السوداني

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني. في منافسات دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة فريق الأهلي

وسيدخل المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيمانى المواجهة القوية بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام أصحاب الأرض الهلال السوداني، حيث سيتواجد في حراسة المرمى علي لطفي.

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وفي دفاع تشكيلة الفريق سيكون كلاً من: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، لكن في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من اللاعبين، عمرو السولية، مجدي قفشة، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، كما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على محمد شريف كرأس حربة.

تشكيلة فريق الهلال السوداني

وسيلعب المدرب البرتغالي جواو موتا المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة في مواجهة حامل اللقب السابق الأهلي المصري، حيث سيكون في حراسة المرمى علي أبو عشرين.

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كما وسيكون في دفاع التشكيلة كلاً من: نزار حامد، دياواندو دياغني، إرينغ محمد، أحمد إبراهيم، بينما في وسط التشكيلة سيكون الثلاثي، جيرالد فيرى جونيور، والى الدين خضر، نصر الدين الشغيل، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، محمد عبد الرحمن يوسف، إبراهيم مصطفى.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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