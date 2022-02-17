مانشستر يونايتد في ورطة كبيرة بسبب رونالدو

وطن – كشفت صحيفة ألمانية عن وجود أزمة كبيرة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، وزملائه في مانشستر يونايتد الإنجليزي على خلفية تولي إشارة قيادة فريق الشياطين الحمر.

رونالدو والأزمة مع زملائه في مانشستر يونايتد

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، بأن صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو .قد أشعل أزمة حقيقة مع زملائه داخل مانشستر يونايتد على ضوء تولي إشارة قيادة الفريق الإنجليزي.

وبينت الصحيفة، نقلاً عن مصادر خاصة لها مقربة من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد أكدت وجود فجوة وانقسام كبير بين زملاء الشياطين الحمر داخل غرفة تبديل الملابس.

Ronaldo zu Bayern? – Der neueste Unfug aus England! https://t.co/w3yws5ljjN #BILDSport — BILD Sport (@BILD_Sport) February 16, 2022

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كما وأردفت الصحيفة الألمانية، بأن قادة فريق مانشستر يونايتد وعلى رأسهم هاري ماغواير وماركوس راشفورد. منزعجان من محاولة رونالدو لتولي قيادة الفريق.

كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية عن أزمة حقيقية، بين النجم البرتغالي كريستيانو #رونالدو وزملائه في مانشستر يونايتد الإنجليزي. وقال فالك إن «قادة» #مانشستر_يونايتد، وعلى رأسهم الإنجليزيان هاري ماغواير وماركوس راشفورد، منزعجان من محاولة رونالدو لقيادة الفريق.#نيوز24_الرياضية pic.twitter.com/Dk9l3EiItf — نيوز24 الرياضية (@news24_kw) February 17, 2022

مانشستر يونايتد وانقسام اللاعبين

وأضافت الصحيفة، ” اللاعبون الإنجليز مثل هاري ماغواير وماركوس راشفورد منزعجون جداً، لأن الدون رونالدو يريد أن يكون قائداً داخل غرفة تبديل الملابس مع أصدقائه في الفريق. كما وهناك احتمالية من انقسام بين صفوف اللاعبين داخل الفريق”.

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كما وتوقعت تقارير إنجليزية بأن يكون أصدقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المقربين داخل مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”، هما مواطنيه برونو ميجيل فيرنانديز وديوغو دالوت، فيما أشارت تقارير أخرى عن وجود خلاف بين كريستيانو رونالدو والمدرب الألماني الحالي رالف رانغنيك.

رونالدو وعدم سعادته مع مانشستر يونايتد

من جانبه، قال البرتغالي رونالدو في مقابلة صحيفة مع شبكة ” سكاي سبورتس” البريطانية في وقت سابق، ” اللاعبين الأصغر سناً داخل فريق مانشستر يونايتد. يرفضون أحياناً تلقي نصائحي، كما ويفسرون تعليقاتي على أنها انتقادات لهم”.

وأضاف رونالدو، ” اللاعبون الناضجون والأكبر سناً. يمكنهم دائماً مساعدة اللاعبين الشباب الأصغر سناً، كما أن اللاعبون المخضرمون مروا بتجارب عديدة، ولذلك عندما يوجهون أي نصائح للأصغر سناً، فإنها ستكون نابعة من خبرة طويلة ومواقف حقيقية حصلت معهم”.

كريستيانو رونالدو يسجل أول هدف له في عام 2022⚽️ pic.twitter.com/SjxQpjSIHz — Yallakora (@Yallakoranow) February 15, 2022

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وكان رونالدو قد نجح في كسر الرقم التاريخي الأسوأ في تاريخ مسيرته الكروية مع فريق مانشستر يونايتد منذ قدومه في صيف العام الماضي، عقب إحرازه الهدف بعد صيام عن التهديف لستة مباريات على التوالي منذ عام 2009.

(المصدر: وطن +بيلد )