ليفربول يهزم إنتر ميلان في عقر داره وبايرن ميونيخ يسقط في فخ التعادل أمام سالزبورغ (فيديو)

وطن – نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز النظيف على منافسه المستضيف إنتر ميلان بهدفين دون مقابل، وسقوط بايرن ميونيخ أمام ريد بول سالزبورغ بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما. في إطار منافسات ذهاب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ليفربول والفوز النظيف على إنتر ميلان

وأحرز فريق ليفربول “الريدز” أولى أهداف اللقاء في شباك أصحاب الأرض إنتر ميلان الإيطالي في الدقيقة ال75. من توقيع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال83 عن طريق النجم المصري محمد صلاح، لينتهي اللقاء يفوز فريق ليفربول على إنتر ميلان بهدفين نظيفين دون مقابل.

وشهدت المباراة السيطرة والقوة للفريق الضيف ليفربول طيلة مجريات أحداث اللقاء أمام منافسه إنتر ميلان، حيث وصلت عدد التسديدات في المباراة إلى 13 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 9 تسديدات باتجاه شباك المرمى.

فيما وصلت نسبة الاستحواذ لفريق ليفربول في المباراة إلى 54%، كما ووصلت نسبة الاستحواذ للمستضيف إنتر ميلان إلى 46%.

بايرن ميونيخ والتعادل أمام ريد بول سالزبورغ

وخيم التعادل الإيجابي بين فريق بايرن ميونيخ ” البافاري” أمام منافسه ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدف لكليهما.

كما وسجل فريق ريد بول سالزبورغ أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال21 عن طريق تشوكوبويكي أدامو، وأدرك الفريق الضيف بايرن ميونيخ الألماني هدف التعادل في الدقيقة ال90 من توقيع كينغلسي كومان.

وكان فريق بايرن ميونيخ الأكثر تسديداً واستحوذاً طيلة مجريات أحداث المباراة أمام صاحب الأرض فريق ريد بول سالزبورغ، حيث وصلت عدد تسديداته باتجاه شباك المرمى إلى 22 تسديدة، بينما وصل فريق سالزبورغ إلى 11 تسديدة في المباراة.

ريد بول سالزبورغ يصدم بايرن ميونيخ بهدف من مرتدة متقنة 😯#دوري_أبطال_أوروبا #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/fsurkagPLH — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 16, 2022

كما ووصلت نسبة الاستحواذ لفريق بايرن ميونيخ “البافاري” أمام منافسه المستضيف ريد بول سالزبورغ إلى 72%، على عكس الأخير الذي وصلت نسبة استحواذه إلى 28% طيلة مجريات اللقاء.

وستكون مباريات الإياب من منافسات دور الثمن النهائي، لحسم المتأهلين إلى دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)