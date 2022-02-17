لا يزال حيا .. تواصل عملية إنقاذ الطفل الأفغاني حيدر على طريقة ريان في المغرب (شاهد)

وطن – تكررت مأساة الطفل المغربي ريان، مرة أخرى في أفغانستان حيث انتشر على مواقع التواصل خبرا يفيد بسقوط طفل أفغاني يدعى حيدر في بئر بطول 27 مترا.

وتصدر وسم بعنوان “الطفل حيدر” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر خلال الساعات الماضية، بعد الكشف عن حادث سقوط الطفل الأفغاني في البئر.

تواصل عملية إنقاذ #الطفل_حيدر بنفس الطريقة التي تم إخراج الطفل ريان بها… يا رب أعده إلى أمه سالما 🤲 #أنقذوا_حيدر #حيدر_وژغورئ #أفغانستان pic.twitter.com/0oGfk8OgP5 — عمران الأفغاني (@afghan_37) February 17, 2022

وبحسب وسائل إعلام أفغانية، فإن الطفل حيدر سقط أول أمس الثلاثاء. وهناك محاولات لإنقاذه لكنها فشلت كلها حتى الآن.

كما تم تخصيص فرق للعمل على الحفر للوصول إلى الطفل على أمل العثور وإخراج الطفل حياً.

الملا يعقوب وأنس حقاني مع عدد من المسؤولين الأفغان وصلوا إلى مكان الحادث للمراقبة والإشراف على عميلة إنقاذ #الطفل_حيدر !! pic.twitter.com/huRa6lCS6N — عمران الأفغاني (@afghan_37) February 17, 2022

كما أظهرت صورا الملا يعقوب وأنس حقاني، مع عدد من المسؤولين الأفغان في مكان الحادث للمراقبة والإشراف على عميلة إنقاذ الطفل حيدر.

فيما طالب ناشطون قناة “الجزيرة” بتغطية عملية إنقاذ حيدر، كما حدث في واقعة الطفل المغربي ريان.

نفس حادثة #الطفل_ريان رحمه الله تتكرر ولكن في مكان آخر وبإسم آخر حيدر الطفل الأفغاني

وبسبب ضيق البئر لم يستطيعوا اخراجه منذ 24 ساعة و الآن يجربون طريقة الحفر بالجرافات #الطفل_حيدر عمره أيضا 5 سنوات ما أشبه اليوم بالأمس

اللهم أخرجه سالما معافى يارب💔🤲🏼 دعواتكم

___#أفغانستان pic.twitter.com/pxfl6l4xOz — Adjwaa Tv (@ElAdjwaaTV) February 16, 2022

بينما كتب أحمد الأفغاني عبر الوسم:”في حكومة يستيقظ فيها رئيس المخابرات ليلاً لإنقاذ طفل. ويجتمع مسؤولون البلاد لإنقاذ الطفل حيدر ويتم إرسال فريق خاص بطائرة هليكوبتر لإنقاذ طفل.”

مضيفا:”لا شك أن حكم الإمارة الإسلامية في أفغانستان كانت نعمة إلهية عظيمة انعم بها الله علينا بعد سقوط الخونة.” حسب وصفه.

في حكومة يستيقظ فيها رئيس المخابرات ليلاً لإنقاذ طفل ويجتمع مسؤولون البلاد لإنقاذ الطفل حيدر ويتم إرسال فريق خاص بطائرة هليكوبتر لإنقاذ طفل.

لا شك أن حكم الإمارة الإسلامية في أفغانستان كانت نعمة إلهية عظيمة انعم بها الله علينا بعد سقوط الخونة #حيدري_وژغورئ #الطفل_حيدر pic.twitter.com/XpGXu8f9p3 — آحمد الماس الافغاني (@ahmmed_im) February 17, 2022

ويشار إلى أنه وسبب ضيق البئر لم يستطيعوا إخراجه منذ 46 ساعة. والآن يجربون طريقة الحفر بالجرافات لإنقاذ حيدر الذي يبلغ عمره أيضا 6 سنوات كريان تماما.

فيما دون عقبة سلوم:”اسأل الله العظيم ان يخرجك من الجب مثل ما اخرج سيدنا ونبينا يوسف عليه السلام.”

وقال رأفت الزغبي:”حادثة الطفل ريان تتكرر مع الطفل حيدر. ومازالت عملية انقاذه مستمرة حتي الان.!”

ويشار إلى أنه بعد مرور 46 ساعة لازالت جهود انقاذ الطفل الأفغاني حيدر مستمرة.

كما سقط حيدر وعمره 6 سنوات في البئر بعمق 27 متراً قبل يومين في ولاية زابل الجنوبية بأفغانستان.

#الطفل_حيدر

اللهم رده لأهله سالماً معافى

ولا تفجعنا به كما فجعتنا بريان

🤲🏻 pic.twitter.com/W4Kc66MEau — طالب علم (@talabeilm7) February 17, 2022

وأكد مسؤولو عملية الانقاذ أن حيدر لازال حياً وحالته الصحية منذ الليلة الماضية حرجة.

الطفل المغربي ريان

ويشار إلى أنه أوائل فبراير الجاري شارك المئات في تشييع جنازة الصبي المغربي ريان. الذي قضى خمسة أيام محاصرا في بئر وتوفي بعد ذلك على الرغم من عملية إنقاذ واسعة النطاق، بعد يومين من إخراج جثمانه.

وعقب فرحة المتجمهرين بإخراج فرق الإنقاذ للطفل ريان من بئر بعمق 32 مترا علق فيها لأكثر من 100 ساعة شمال المغرب. صدم الجميع بعد وقت قصير، من انتشاله بإعلان خبر وفاته. ليسدل الستار على قصته بنهاية حزينة.

ووسط مشهد مهيب وتجمهر كبير لم يقتصر على المغاربة في المكان. بل حبست أنفاس العالم الذي تابع الحدث عبر شاشات التلفاز. انتشلت طواقم الدفاع المدني ريان، وسط فرح ممتزج بالدموع لإخراجه.

كما خرج عناصر من الدفاع المدني من نفق تم حفره لإنقاذ الطفل ومعهم ريان محمولا على نقالة خاصة، بعد عملية لمحاولة إنقاذه .

ومع خروج ريان محمولا من قبل طواقم الدفاع المدني إلى سيارة إسعاف مجهزة بشكل خاص. وفي مشهد مؤثر، تعالت بالهتاف والتكبير والتهليل أصوات مئات الحاضرين من المواطنين الذين أتوا من عدة مدن مغربية.

ولكن الفرح سرعان ما تحول إلى حزن بعد صدور بيان وفاة ريان.

(المصدر: وطن – تويتر)

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