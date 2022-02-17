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الطفل الأفغاني حيدر
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لا يزال حيا .. تواصل عملية إنقاذ الطفل الأفغاني حيدر على طريقة ريان في المغرب (شاهد)

كتب باسل النجار
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وطن – تكررت مأساة الطفل المغربي ريان، مرة أخرى في أفغانستان حيث انتشر على مواقع التواصل خبرا يفيد بسقوط طفل أفغاني يدعى حيدر في بئر بطول 27 مترا.

وتصدر وسم بعنوان “الطفل حيدر” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر خلال الساعات الماضية، بعد الكشف عن حادث سقوط الطفل الأفغاني في البئر.

وبحسب وسائل إعلام أفغانية، فإن الطفل حيدر سقط أول أمس الثلاثاء. وهناك محاولات لإنقاذه لكنها فشلت كلها حتى الآن.

كما تم تخصيص فرق للعمل على الحفر للوصول إلى الطفل على أمل العثور وإخراج الطفل حياً.

كما أظهرت صورا الملا يعقوب وأنس حقاني، مع عدد من المسؤولين الأفغان في مكان الحادث للمراقبة والإشراف على عميلة إنقاذ الطفل حيدر.

فيما طالب ناشطون قناة “الجزيرة” بتغطية عملية إنقاذ حيدر، كما حدث في واقعة الطفل المغربي ريان.

بينما كتب أحمد الأفغاني عبر الوسم:”في حكومة يستيقظ فيها رئيس المخابرات ليلاً لإنقاذ طفل. ويجتمع مسؤولون البلاد لإنقاذ الطفل حيدر ويتم إرسال فريق خاص بطائرة هليكوبتر لإنقاذ طفل.”

مضيفا:”لا شك أن حكم الإمارة الإسلامية في أفغانستان كانت نعمة إلهية عظيمة انعم بها الله علينا بعد سقوط الخونة.” حسب وصفه.

ويشار إلى أنه وسبب ضيق البئر لم يستطيعوا إخراجه منذ 46 ساعة. والآن يجربون طريقة الحفر بالجرافات لإنقاذ حيدر الذي يبلغ عمره أيضا 6 سنوات كريان تماما.

فيما دون عقبة سلوم:”اسأل الله العظيم ان يخرجك من الجب مثل ما اخرج سيدنا ونبينا يوسف عليه السلام.”

وقال رأفت الزغبي:”حادثة الطفل ريان تتكرر مع الطفل حيدر. ومازالت عملية انقاذه مستمرة حتي الان.!”

ويشار إلى أنه بعد مرور 46 ساعة لازالت جهود انقاذ الطفل الأفغاني حيدر مستمرة.

كما سقط حيدر وعمره 6 سنوات في البئر بعمق 27 متراً قبل يومين في ولاية زابل الجنوبية بأفغانستان.

وأكد مسؤولو عملية الانقاذ أن حيدر لازال حياً وحالته الصحية منذ الليلة الماضية حرجة.

الطفل المغربي ريان

ويشار إلى أنه أوائل فبراير الجاري شارك المئات في تشييع جنازة الصبي المغربي ريان. الذي قضى خمسة أيام محاصرا في بئر وتوفي بعد ذلك على الرغم من عملية إنقاذ واسعة النطاق، بعد يومين من إخراج جثمانه.

وعقب فرحة المتجمهرين بإخراج فرق الإنقاذ للطفل ريان من بئر بعمق 32 مترا علق فيها لأكثر من 100 ساعة شمال المغرب. صدم الجميع بعد وقت قصير، من انتشاله بإعلان خبر وفاته. ليسدل الستار على قصته بنهاية حزينة.

ووسط مشهد مهيب وتجمهر كبير لم يقتصر على المغاربة في المكان. بل حبست أنفاس العالم الذي تابع الحدث عبر شاشات التلفاز. انتشلت طواقم الدفاع المدني ريان، وسط فرح ممتزج بالدموع لإخراجه.

كما خرج عناصر من الدفاع المدني من نفق تم حفره لإنقاذ الطفل ومعهم ريان محمولا على نقالة خاصة، بعد عملية لمحاولة إنقاذه .

ومع خروج ريان محمولا من قبل طواقم الدفاع المدني إلى سيارة إسعاف مجهزة بشكل خاص. وفي مشهد مؤثر، تعالت بالهتاف والتكبير والتهليل أصوات مئات الحاضرين من المواطنين الذين أتوا من عدة مدن مغربية.

ولكن الفرح سرعان ما تحول إلى حزن بعد صدور بيان وفاة ريان.

 

(المصدر: وطن – تويتر)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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