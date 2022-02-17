كيف نجت طائرة لـِ”طيران الإمارات” على متنها 372 راكب من كارثة في مطار دبي؟!

وطن – قال محققون إن رحلة لشركة طيران إمارتية كانت متجهة إلى واشنطن في ديسمبر الماضي، حلقت على ارتفاع منخفض أكثر من اللازم أثناء إقلاعها من مطار دبي الدولي فوق حي داخل المدينة متاخم للمطار، بحسب “رويترز”.

ولم تقع اصابات للركاب والطاقم البالغ عددهم 372 راكبا ولم تلحق أضرار بالطائرة في الحادث الذي وقع يوم 19 ديسمبر، واعتبره المحققون واقعة خطيرة وفق تقرير أولي.

وأضاف التقرير أن الطائرة هبطت في واشنطن بهدوء.

وفي التفاصيل قال محققو الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة، إن طيار طائرة بوينج 777 حدد الارتفاع القياسي البالغ 4000 قدم للمغادرة من مطار دبي.

ومع ذلك فشلت الطائرة في الصعود إلى هذا الارتفاع بسبب ما وصفه المحققون بأنه تسلق ضحل أثناء الإقلاع.

وقال المحققون إن قائدة الطائرة قالت إنها اتبعت جهاز كمبيوتر الطائرة أثناء الإقلاع. ولم يورد التقرير الأولي سببا لهذا الصعود الضحل.

وأضافوا أن فحص وتحليل السبب وأداء الطاقم سيرد في التقرير النهائي لكنهم لم يذكروا متى سيصدر.

ورفضت شركة طيران الإمارات المملوكة للدولة التعليق على التقرير.

التسجيل الصوتي داخل قمرة القيادة لم يكن واضحا

وقال المحققون إن بيانات مسجل بيانات الرحلة تم تحميلها. لكن التسجيل الصوتي داخل قمرة القيادة لم يكن واضحا.

ويشار إلى أن دبي هي مدينة وإمارة في الإمارات العربية المتحدة معروفة بوجهات التسوّق الفخمة والهندسة المعمارية العصرية والملاهي الليلية المزدحمة.

ويطغى برج خليفة، على ارتفاع 830 م على الأفق المليئة بناطحات السحاب.

وتقع أسفل البرج نافورة دبي مع نافورات وأضواء تتناغم مع الموسيقى.

كما يقبع “أتلانتس النخلة” وهو منتج يضم حدائق مائية وحدائق للحيوات البحرية على جزر اصطناعية في الجهة المقابلة.

وقد برزت دبي كمدينة عالمية ومركز للأعمال التجارية في الشرق الأوسط. وتم اختيارها عاصمة للإعلام العربي للعام 2020.

وتقع دبي على ساحل الخليج العربي لدولة الإمارات العربية المتحدة، عند مستوى سطح البحر تقريباً.

وتشترك إمارة دبي في الحدود مع أبوظبي في الجنوب، الشارقة في الشمال الشرقي، وسلطنة عمان في الجنوب الشرقي. ويحد الخليج العربي الساحل الغربي للإمارة.

(المصدر: رويترز – ترجمة وطن)

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