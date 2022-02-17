قصّة لاعب بريطاني سُجن في دبي وتعرض للضرب على يد الحراس خلال زيارة الأمير وليام

وطن – قالت وسائل إعلام بريطانية، إنّ لاعب كرة قدم بريطاني مسجون حاليًا في دبي تعرّض للاعتداء والضرب من قبل الحراس أثناء زيارة الأمير ويليام للإمارات في زيارة رسمية يوم العاشر من فبراير الجاري.

وفقاً لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإنّ بيلي هود (25 عامًا)، يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات “لامتلاكه عن غير قصد” أربع زجاجات صغيرة من “زيت القنب”، قال إن أحد أصدقائها تركها في سيارته، وقد عثرت شرطة دبي عليها في السيارة.

بينما كان دوق كامبريدج يلتقي بدبلوماسيين إماراتيين في دبي وأبو ظبي يوم الخميس (10 فبراير)، زعم أن بيلي تعرض لهجوم من قبل السلطات الإماراتية، وفقًا لمنظمة “محتجزون في دبي” (المعنية بالحقوق وتساعد الأجانب الذين يواجهون مشكلات قضائية في الإمارة).

وتناشد عائلة لاعب كرة القدم البريطاني بيلي هود الأمير ويليام للمساعدة في إعادته إلى المملكة المتحدة، بعد رفض استئنافه لإلغاء الحكم، على الرغم من عدم عقد جلسة استماع في المحكمة.

وفقًا للمنظمة، تم عزل بيلي في زنزانة صغيرة ويقال إنه يعيش حالة من الإحباط. وزُعم بعد ذلك أن أربعة من حراس السجن فتحوا زنزانته وضربوه مراراً وتكراراً، مما تسبب في إصابته بنزيف.

ضرب وصعق بالكهرباء

كما زعمت التقارير أن بيلي تعرض في السابق للضرب والصعق الكهربائي وأجبر على الاعتراف.

وقال شقيقه أليكس هود: “أشعر بالاشمئزاز من أن المملكة المتحدة ستسمح بحدوث ذلك لمواطن بريطاني وأنهم لم يتدخلوا بالفعل. هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للاعتداء وهو في الحجز وعلى ماذا؟. زيت حشيش لم يكن حتى ملكه”.

كان بيلي قد سجن في الأصل لمدة 25 عامًا في دبي في فبراير الماضي بعد أن عثرت الشرطة على أربع زجاجات من زيت القنب في سيارته. ومع ذلك، خُففت عقوبته في ديسمبر / كانون الأول إلى 10 سنوات.

والدة اللاعب بريدا جكيون وشقيقه تحدثا عن وضع بيلي في برنامج “صباح الخير بريطانيا” اليوم حيث طلبوا مساعدة الأمير ويليام لإرجاعه.

وقالت بريدا: “والدتك، الأمير وليام كانت إنسانية. وكل ما أطلبه هو، أنك رجل عائلة. ونريد فقط آخر قطعة من منزلنا، لذا يرجى مساعدتنا بأي طريقة ممكنة. يرجى قراءة قصة بيلي وإرجاعه إلينا”.

(المصدر: ديلي ستار)

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