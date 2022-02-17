شمس الكويتية تحاول ضرب شاب والأخير يهرب زاحفاً.. ماذا يحدث؟ (فيديو)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة شمس الكويتية، وهي تحاول الاعتداء بالضرب على شاب لم تتبين هويته.

زحف هارباً

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، شمس وهي في حالة غضب شديدة، وفقدت السيطرة على أعصابها.

وتحاول الفنانة الكويتية جاهدة أن تعتدي بالضرب على الشاب، بينما يمسكها آخر ويمنعها من إيذاء الآخر الذي اضطر للزحف حتى لا تمسه شمس.

الفنانة #شمس_الكويتية تفقد السيطرة على نفسها وتعتدي على أحد الأشخاص.. غير واضح سبب الشجار لكن يرجح أن يكون مشهد تمثيلي.. فيما لم يصدر أي توضيح من النجمة الكويتية @shamsofficial pic.twitter.com/lsIo89pwG0 — Mix Celebr (@mixcelebr) February 17, 2022

وتساءل المتابعون عن سبب غضب شمس لهذه الدرجة، بينما رجح آخرون أن يكون مشهداً تمثيلياً لأحد فيديو كليباتها القادمة. خاصة أن المقطع بدون صوت.

فستان مثير

وقبل أيام، نشرت شمس صورة جديدة لها عبر حسابها على “انستجرام”. ظهرت فيها بفستان قطيفة أسود مثير.

وكشف الفستان عن فخذ شمس بشكل فاضح، مستكملة إطلالتها ببعض المجوهرات الناعمة.

وعقبت شمس: “التحضيرات على قدم وساق لتصوير مجموعه فيديو كليبات “.stay tuned

انتقادات لشمس الكويتية

وجاء في التعليقات على صورة شمس: “الحمدلله التجميل انقذها من الضياع “.

وكتب آخر ساخراً: ” ده الفخدة هي الجذابة”.

وعقبت متابعة: “لو ما سوت كذه ما حد يعرفها”.

إطلالة فاضحة

وقبلها بأيام تعمدت شمس الخروج بإطلالة فاضحة وإثارة الغرائز، لأجل لفت الأنظار إليها وزيادة عدد متابعيها.

وظهرت بفيديو بثته عبر حساباتها بمواقع التواصل، أظهرها شبه عارية من الأسفل حيث ارتدت ملابس ضيقة جدا وشفافة أقرب لجلد الإنسان.

شمس الكويتية في احدث ظهور pic.twitter.com/SfTBbovxOK — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 2, 2022

وكانت شمس تتمايل أمام الكاميرا بطريقة خادشة، بينما يسمع في الخلفية صوت سقوط المطر.

وعرض هذا المقطع شمس لانتقادات حادة من قبل متابعيها، الذين استنكروا اعتمادها على ما وصفوه بأسلوب رخيص من أجل الشهرة.

وصلة رقص

ويشار إلى أنه قبل أيام أيضا نشرت الفنانة شمس مقطعا مصورا عرضها لانتقادات حادة. ظهرت خلاله وهي تؤدي وصلة رقص ساخنة على أنغام أغنية الغزالة رايقة التي تحولت لتريند في مصر والوطن العربي.

ووفق المقطع الذي رصدته (وطن) ظهرت الفنانة الكويتية وهي ترتدي جمبسوت ضيق من الجينز، أبرز مفاتنها بشكا كبير.

رقص شمس الكويتية على أغنية "الغزالة رايقة" pic.twitter.com/f3UZMvrAXv — Trend pase (@trend_pase) January 29, 2022

بينما كانت ترقص وتتمايل على كلمات وموسيقى أغنية “الغزالة رايقة” الشهيرة استغلالا للتريند كعادتها لأجل زيادة شهرتها.

المصدر: (وطن – متابعات)

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