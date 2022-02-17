“رالي باها” يثير غضب الأردنيين وناشطون يتوعدون باستهداف الرعاة: اللعنة على من طبع وباع وخان!

وطن – أثار إعلان اللجنة الأردنية لرياضة السيارات بإعلان “رالي باها” الثاني بمشاركة ١٣ مشاركا إسرائيليا موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

وأكد ناشطون على أن الـ13 إسرائيليا يقيمون حاليا في أحد فنادق مدينة العقبة استعدادا للمشاركة في “رالي باها” التطبيعي. الذي تقيمه اللجنة الأردنية لرياضة السيارات بوجود رعاة أردنيين.

غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن

ولمواجهة هذا الرالي التطبيعي ورفضا لما يحدث، دشن ناشطون أردنيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: “#اوقفوا_رالي_باها” احتل صدارة الوسوم الأكثر تداولا في المملكة مع وسم آخر أعيد تفعيله من جديد بعنوان: “#التطبيع_خيانة”.

ومن خلال هذين الوسمين، عبر الناشطون عن غضبهم من محاولات فرض التطبيع على الشعب الأردني الصامد والمناصر لقضية فلسطين، مؤكدين على موقفهم الثابت الذي لن يتزحزح عن نصرة فلسطين، صابين لعناتهم على كل مطبع.

وقال الناشط الأردني “أنس الجمل” في تدوينة له عبر الوسم: “الأردن اشرف واطهر من انها تستضيف صهاينة مجرمين وارهابيين على أرضها ..لعنة الله على الصهاينة وعلى كل المطبعين”.

الأردن اشرف واطهر من انها تستضيف صهاينة مجرمين وارهابيين على أرضها ..

لعنة الله على الصهاينة وعلى كل المطبعين ..#اوقفوا_رالي_باها #التطبيع_خيانة — أنس الجمل (@Anas_A_Aljamal) February 16, 2022

وأكد المغرد “ياسين حسن” على ان “الشعب الاردني مرفوع الرأس لن يقبل بتدنيس أرضه من قبل المحتل الغاصب”.

الشعب الاردني مرفوع الرأس لن يقبل بتدنيس أرضه من قبل المحتل الغاصب.#اوقفوا_رالي_باها#التطبيع_خيانه#jordanBaja — Yaseen Hassan🇵🇸 𓂆 (@YaseenJHassan) February 16, 2022

من جانبه، قال المغرد “محمد العمري”: “يجب محاربة كل خطوه مثل هذه هم يحاولوا اختراق المواطن الاردني بجعل الامر طبيعي تدريجياً لنقف في وجه كل خطوه كهذه. حتى لا تصبح وجهة نظر او امر اعتيادي. واجب على كل اردني الوقوف سد منيع في كل محاوله يجب ان يفهموا ان موقف الشعب مختلف تماماً عن الموقف الرسمي”.

يجب محاربة كل خطوه مثل هذه هم يحاولوا اختراق المواطن الاردني بجعل الامر طبيعي تدريجياً لنقف في وجه كل خطوه كهذه حتى لا تصبح وجهة نظر او امر اعتيادي واجب على كل اردني الوقوف سد منيع في كل محاوله يجب ان يفهموا ان موقف الشعب مختلف تماماً عن الموقف الرسمي #اوقفوا_رالي_باها — محمد العمري 🇯🇴❤ (@abu_sakher85) February 16, 2022

وقالت المغردة “هبة سرحان”: “لعنَ اللهُ كل من طبَّعَ ونسَّقَ وباعَ وخان …”.

بينما أكد الناشط “معتز عوض” على أن ” الرالي المقام بمشاركة ١٣ مجرم صهيوني هو خيانة مكتملة الأركان،وكل الرعاة اللي منهم مطعم حمادة و قناة المملكة رح يكونوا شركاء بالجريمة في حال ما أعلنوا انسحابهم من هون لبكرا،و الأكيد كل المشاركين بالرالي من متسابقين هم شركاء في حال ما تم الانسحاب.”

الرالي المقام بمشاركة ١٣ مجرم صهيوني هو خيانة مكتملة الأركان،وكل الرعاة اللي منهم مطعم حمادة و قناة المملكة رح يكونوا شركاء بالجريمة في حال ما أعلنوا انسحابهم من هون لبكرا،و الأكيد كل المشاركين بالرالي من متسابقين هم شركاء في حال ما تم الانسحاب.#اوقفوا_رالي_باها#التطبيع_خيانة — Mutaz awwad (@Mutaz_awwad48) February 16, 2022

وقال المغرد “معتز عبادي”: “ابن الحرام المسؤول الي وافق يستضيف الخنازير الصهاينه هوا خنزير زيهم”.

ابن الحرام المسؤول الي وافق يستضيف الخنازير الصهاينه هوا خنزير زيهم #اوقفوا_رالي_باها — mutaz (@mutazabbadi) February 17, 2022

رالي باها الثاني

بينما كانت صفحة “أنا عربي ضد التطبيع” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أول من كشف عن الفضيحة.

وقالت في بيان لها: “بعد قيام اللجنة الأردنية لرياضة السيارات بتنظيم بالأردن سباق باها في وادي رم في عام ٢٠٢١، بمشاركة ٢ من المتسابقين الاسرائيليين. تعود اليوم مجدداً اللجنة الأردنية لرياضة السيارات بإعلان سباق باها الثاني بمشاركة ١٣ مشارك إسرائيلي.”

وأضافت: “تكون البطولة على يومين ١٧ و١٨ من الشهر الجاري، من خلال سباق رالي حول العقبة امتداداً لوادي رم بمسافة ٦٦٢ كم. حيث يقيم المشاركون من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية في فندق حياة ريجنسي في أيلا العقبة.”

وأكدت على أننا “نرفض كشعوب عربية حرة التطبيع والتعاون مع الاحتلال بأي شكل وندين استضافة ١٣ مشارك إسرائيلي ما بين متسابق ومساعد. كما نسنتكر قيام مجموعة من المؤسسات برعايته الرالي. حيث تترأس قائمة الرعاة مطعم حمادة وماونتن ديو وشركة تطوير العقبة ووسائل إعلامية مختلفة”.

بينما تابعت:”ندعو الشعب الأردني بكافة شرائحه والكتل الطلابية والأحزاب السياسية واللجان الرياضية والنقابات والتحركات الشعبية المقاطعة لرفض هذا السباق. وإلغاء عقده ومقاطعة المتسابقين الاسرائيليين وانسحاب المشاركين العرب”.

كما طالبت “المشاركين في السباق من الدول العربية. بالانسحاب من هذا السباق رفضاً لوجود متسابقين الإسرائيليين وتأييداً للقضية الفلسطينية، و احتراماً لتاريخ المتسابقين الرياضي”.

واختتمت بتوجيه “برسالة شديدة اللهجة بضرورة الغاء السباق إلى الجهة المنظمة لسباق باها وهي اللجنة الاردنية لرياضة السيارات وكل رعاة السباق من اللجان الرياضية والمؤسسات الإعلامية والفنادق والمطاعم. احتراما لعدالة القضية الفلسطينية وموقف الشعوب العربية الرافض للتطبيع”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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