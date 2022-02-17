مفاوضات الزمالك مع المدرب حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب المصري watanserb.com
مفاوضات الزمالك مع المدرب حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب المصري
Imageرياضة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع حسام البدري لتعينه بدلاً من الفرنسي كارتيرون

مرتضى منصور ونفي الشائعات حول نية إدارة الزمالك في التعاقد مع حسام البدري

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – ترددت شائعات خلال الساعات الماضية عن قرب إدارة الزمالك من التوقيع مع المدرب حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب المصري “الفراعنة”، لخلافة المدرب الفرنس الحالي باتريس كارتيرون عقب النتائج السيئة لعشاق وجماهير القلعة البيضاء.

مرتضى منصور وحسام البدري

ونفى رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في بيان رسمي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء فيه: ” نفى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة. حول نية مسؤولي القلعة البيضاء في التعاقد مع حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب المصري”.

وأضاف البيان، ” إن كل ما يتم ترويجه حول تفكير الزمالك في التعاقد مع حسام البدري هو خبر كاذب لا أساس له من الصحة سواء حالياً أو في المستقبل. كما أن الهدف من بث هذه الأخبار هو ضرب استقرار النادي”.

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كما وختم البيان، ” نكن كل الاحترام والتقدير للمدرب حسام البدري. ولكن لا نفكر في التعاقد معه لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي”.

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الزمالك والنتائج السيئة مع كارتيرون

وتلقى فريق الزمالك ” البيضاوي” التعادل الإيجابي على ميدانه بهدفين لكليهما، أمام منافسه بترو إتلتيكو الأنغولي في دور المجموعات من منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

كما وخسر الزمالك أمام سموحة في المباراة الأخيرة في منافسات الجولة ال9 من الدوري المصري الممتاز، بهدفين نظيفين دون مقابل.

ووصلت بعثة فريق الزمالك العاصمة الأنغولية لوندا، في إطار الاستعداد لمواجهة صاحب الأرض ساغردا إسبيرانسا الأنغولي في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا مطلع الأسبوع المقبل.

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وجاء فريق الزمالك في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري بعد الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام سموحة برصيد 19 نقطة، متساوياً مع غريمه التقليدي الوصيف الأهلي، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر فريق بيراميدز برصيد 20 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

 (المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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