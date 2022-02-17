حقيقة مفاوضات الزمالك مع حسام البدري لتعينه بدلاً من الفرنسي كارتيرون

وطن – ترددت شائعات خلال الساعات الماضية عن قرب إدارة الزمالك من التوقيع مع المدرب حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب المصري “الفراعنة”، لخلافة المدرب الفرنس الحالي باتريس كارتيرون عقب النتائج السيئة لعشاق وجماهير القلعة البيضاء.

مرتضى منصور وحسام البدري

ونفى رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في بيان رسمي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء فيه: ” نفى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة. حول نية مسؤولي القلعة البيضاء في التعاقد مع حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب المصري”.

نفى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول نية مسؤولي القلعة البيضاء في التعاقد مع حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب المصري. — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) February 16, 2022

وأضاف البيان، ” إن كل ما يتم ترويجه حول تفكير الزمالك في التعاقد مع حسام البدري هو خبر كاذب لا أساس له من الصحة سواء حالياً أو في المستقبل. كما أن الهدف من بث هذه الأخبار هو ضرب استقرار النادي”.

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وأوضح المستشار مرتضى منصور أنه يكن كل الاحترام والتقدير لحسام البدري ولكن لا أساس من الصحة للتفكير في التفاوض معه لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) February 16, 2022

كما وختم البيان، ” نكن كل الاحترام والتقدير للمدرب حسام البدري. ولكن لا نفكر في التعاقد معه لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي”.

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الزمالك والنتائج السيئة مع كارتيرون

وتلقى فريق الزمالك ” البيضاوي” التعادل الإيجابي على ميدانه بهدفين لكليهما، أمام منافسه بترو إتلتيكو الأنغولي في دور المجموعات من منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

كما وخسر الزمالك أمام سموحة في المباراة الأخيرة في منافسات الجولة ال9 من الدوري المصري الممتاز، بهدفين نظيفين دون مقابل.

وأكد رئيس القلعة البيضاء أن ما تردد حول تفكير الزمالك في التعاقد مع البدري هو خبر كاذب لا أساس له من الصحة سواء حاليا أو في المستقبل، مضيفا أن الهدف من بث هذه الأخبار هو ضرب استقرار النادي. — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) February 16, 2022

ووصلت بعثة فريق الزمالك العاصمة الأنغولية لوندا، في إطار الاستعداد لمواجهة صاحب الأرض ساغردا إسبيرانسا الأنغولي في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا مطلع الأسبوع المقبل.

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وجاء فريق الزمالك في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري بعد الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام سموحة برصيد 19 نقطة، متساوياً مع غريمه التقليدي الوصيف الأهلي، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر فريق بيراميدز برصيد 20 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)