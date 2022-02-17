“تقنية الفار” تُنقذ برشلونة من السقوط على ميدانه أمام نابولي (شاهد)

وطن – خيم التعادل الإيجابي بين فريق برشلونة ونابولي بهدف لكليهما في المباراة المثيرة والقوية. بين كلا الفريقين، في إطار منافسات ذهاب دور الثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي على ميدان ملعب ” الكامب نو”.

برشلونة والتعادل أمام نابولي

وسجل فريق نابولي الإيطالي أولى أهداف اللقاء في المباراة بالدقيقة ال29 عن طريق لورينزو إينسيني.كما وأدرك صاحب الأرض فريق برشلونة هدف التعادل في الدقيقة ال59، من توقيع فيران توريس عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق بعد مراجعة الحكم تقنية الفار ليسددها اللاعب ببراعة داخل شباك الضيف نابولي.

وكان فريق برشلونة ” البلوغرانا” الأكثر خطورة على شباك مرمى نابولي طيلة مجريات أحداث المباراة، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 21 تسديدة. على عكس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 4 تسديدات فقط.

كما وكانت نسبة الاستحواذ للفريق الكتالوني في اللقاء بنسبة 67%، بينما كانت نسبة استحواذ الفريق المنافس والضيف نابولي بنسبة 33% طيلة مجريات أحداث اللقاء.

– هدف برشلونة الأول | فيران توريس : pic.twitter.com/qBmzMySijh — Turki (@4zqr_) February 17, 2022

ويتجدد لقاء القمة بين كلا الفريقين في مباراة إياب دور الثمن النهائي، لحسم المتأهل منهما إلى بلوغ دور الربع النهائي من البطولة الأوروبية.

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تشكيلة فريق برشلونة

ولعب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف نابولي الإيطالي، فقد تواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع تشكيلة الفريق جاء كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، أوسكار غارسيا، إريك غارسيا، وآتى في خط الوسط كلاً من اللاعبين، فرينكي دي يونج، نيكو غونزاليس، بيدري، أما في هجوم الفريق سيكون الثلاثي، فيران توريس، أداما تراوري، بيير أوباميانغ.

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– الدوري الأوروبي

– ذهاب الدور(32)

– برشلونة 1 ✘ 1 نابولي |

– هدف فيران توريس 🔥⚽🎥#برشلونه_نابولي pic.twitter.com/Yl1jPa38FH — 0v (@0v08681097) February 17, 2022

تشكيلة فريق نابولي

ودخل المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي المواجهة القوية أمام منافسه صاحب الأرض فريق برشلونة، حيث كان في حراسة المرمى أليكس ميريت.

أما في دفاع التشكيلة آتى كلاً من اللاعبين، دي لورينزو، أمير رحماني، خاليدو كوليبالي، خوان جيسوس، كما وفي وسط التشكيلة جاء كلاً من: أندريه أنجيسا، بيوتر زيلينسكى، فابيان رويز، إليف ألماس، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، لورينزو إينسيني، فيكتور أوسيمين.

(المصدر: وطن + تويتر)