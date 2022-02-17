تعرفوا على قيمة المهر الذي اشترطته .. ديانا كرزون: 2000 رجل تقدموا لطلب يدي (فيديو)

وطن – تصدر اسم الفنانة ديانا كرزون محركات بحث جوجل، عقب حلولها ضيفة على قناة “سي بي سي” في برنامج “معكم منى الشاذلي” حيث كشفت المطربة الأردنية لأول مرة تفاصيل من حياتها الشخصية.

وعن زواجها قالت ديانا كرزون لمنى الشاذلي خلال حوارهما، إنه تقدم لطلب يدها 2000 رجل وأن مهرها كان دينارا واحدا، مضيفة: “ما بحب التصريح بالمؤخر والمهر لأن البنت ليست سلعة”.

وفصلت: “تزوجت وعمري 38 عاما وهناك 2000 رجل تقدم لطلب يدي، أو 1500 رجل من أجل الزواج من معاذ، لأن هذه عاداتنا في الأردن وهي اصطحاب العريس لأكبر عدد من الرجال معه لطلب يد العروس”.

كما كشفت ديانا كرزون أنها من مواليد الكويت. وعاشت هناك حتى 3 سنوات ثم ذهبت مع أسرتها إلى عمان.

وعن طفلتها الأولى قالت الفنانة الأردنية إنها عندما علمت بأنها حامل في بنت انتابتها الحيرة هي وزوجها في اختيار اسم لها.

وقالت:”لان زوجي معاذ كان يريد أن يكون اسمها عربي وانا كنت أريد اسمي خواجاتي. لافتة إلى أن ابنتها سلمي ظلت بعد ولادتها بأسبوع بدون اسم بسبب الحيرة.”

وتابعت في حوارها مع منى الشاذلي أن ابنتها سلمي وزوجها هما من يقومان بتسليتها في المنزل.

وأكدت ديانا كرزون أن زوجها شخصية مرحة في المنزل. مضيفة”وهذا رأيي به من قبل أن أتزوجه وهذا لا يراه فيه أحد غيري ومعروف عن زوجي أنه لا يضحك.”

كما قدمت كرزون أغنية ” بتونس بيك ” كهدية إلي زوجها وابنتها سلمي علي مسرح برنامج ” معكم مني الشاذلي “.

ديانا كرزون أجرت عملية لتفقد وزنها

كما كشفت الفنانة الأردنية أنها في صغرها كانت تشبه الخواجات مضيفة: “شخصيتي هادئة بطبيعتها ولكن حياتي لم تكن هادئة لأني كنت أريد تجربة كل شيء.

وتابعت:” أنا بقيت نجمة في يوم وليلة بعد الانتهاء من الجامعة “.

وأوضحت أنها عندما حصلت علي جائزة سوبر ستار العرب كان عمرها وقتها 18 سنة وكانت وقتها سمينة وفقدت وزني بعملية عام 2005.

بينما يشار إلى أن آخر أعمال ديانا كرزون كان “هيه على الله” من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف.

وكانت كرزون احتفلت مؤخرا بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامى معاذ العمرى.

وأعلن معاذ عبر حسابه بموقع “فيس بوك” عن ولادة طفلتهما، حيث نشر صورة لهما، مصحوبة بتعليق: “الحمد لله رب العالمين الذى بنعمته تتم الصالحات، صرنا ثلاثة ونورت حياتنا طفلتنا الأولى، حمد لله على سلامة زوجتى الغالية، ربنا يقدرنى أكون لعيلتى السند والعزوة والأمان”.

(المصدر: قناة سي بي سي)

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