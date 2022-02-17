توظيف 30 سائقة قطارات في السعودية watanserb.com
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“الغارديان”: 28 ألف امرأة سعودية تقدمن لوظيفة سائقة قطارات!

كتب باسل النجار
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وطن – اجتذب إعلان عن وظائف لتوظيف 30 سائقة قطارات في المملكة العربية السعودية 28000 متقدم، مما يسلط الضوء على حجم الطلب المكبوت حيث تخفف المملكة المحافظة بعض القيود على توظيف النساء.

قالت شركة تشغيل السكك الحديدية الإسبانية “رينفي” إن التقييم عبر الإنترنت للخلفية الأكاديمية ومهارات اللغة الإنجليزية ساعدها في تقليل عدد المرشحين بنحو النصف، وستعمل خلال البقية بحلول منتصف مارس.

ستقود النساء الثلاثين المختارات قطارات سريعة بين مدينتي مكة والمدينة بعد عام من التدريب المدفوع الأجر.

“رينفي”، التي قالت إنها حريصة على خلق فرص للنساء في أعمالها المحلية، توظف حاليًا 80 رجلاً لقيادة قطاراتها في المملكة العربية السعودية، ولديها 50 آخرين تحت التعليمات.

حتى وقت قريب، اقتصرت فرص العمل للنساء السعوديات على أدوار مثل المدرسات والعاملين في المجال الطبي. حيث كان عليهن الالتزام بقواعد صارمة للفصل بين الجنسين. لم يُسمح للنساء بالقيادة في المملكة حتى عام 2018.

تضاعفت تقريبًا مشاركة الإناث في القوى العاملة في السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 33٪. وسط دفع سعر التاج السعودي لفتح المملكة وتنويع الاقتصاد. وبدأت النساء الآن في الحصول على وظائف كانت تقتصر في السابق على الرجال والعمال المهاجرين.

لكن نسبة النساء العاملات في المملكة كانت لا تزال حوالي نصف نسبة الرجال في الربع الثالث من عام 2021، عند 34.1٪. وكانت بطالة الإناث أعلى بثلاث مرات من نسبة الرجال بنسبة 21.9٪.

تسلط المملكة العربية السعودية الضوء على التقدم المحرز في قضايا النوع الاجتماعي في وقت تم التدقيق فيه في الغرب بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان. بما في ذلك قمع المعارضة الذي أوقع العشرات من نشطاء حقوق المرأة وقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018.

(المصدر: الغارديان

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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