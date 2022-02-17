تصاعد الغضب ضد عزيز أخنوش بسبب ارتفاع الأسعار في المغرب watanserb.com
تصاعد الغضب ضد عزيز أخنوش بسبب ارتفاع الأسعار في المغرب
الهدهد

“أخنوش ارحل” يتصدر “تويتر” لليوم الرابع وسط غضب كبير في المغرب .. ما السبب!؟

كتب سالم حنفي
0

وطن – في ظل تصاعد موجة الغضب ضد سياسات الحكومة المغربية ورئيسها عزيز أخنوش بسبب ارتفاع الأسعار، لا يزال وسم “#اخنوش_ارحل” متصدرا مواقع التواصل الاجتماعي لليوم الرابع على التوالي.

وتشهد المغرب حاليا حملة انتقادات شعبية تطالبه بالرحيل، بسبب ما يصفه منتقدون لسياساته بـ”الزيادة الصاروخية” في أسعار المواد الأساسية في البلاد.

وطالب العديد من المغردين، بتنحية “اخنوش” عن رئاسة الوزراء، وسط مطالبات بتنظيم مظاهرات شعبية ضده وضد حكومته.

وشارك المغرد “عمر شافي” عبر الوسم قائلا:” الحقيقة التي لا غبار عليها أن رئيس الحكومة عزيز اخنوش دون مستوى في إدارة دولة بحجم المغرب، لا على الصعيد الداخلي سياسياً ولا الخارجي”.

وقالت المغردة “عيشة البربري” منتقدة من يدافعون عن “اخنوش” وزمرته، قائلة:” قد تتفهم أن يدافع على من فقّر المغاربة واحد من المنتفعين يعيش في رغد من العيش،يستمتع بخيرات البلاد. عنده أموال مكدسة في البنك ويسكن في أرقى الأحياء!. لكن المشكلة في واحد معدوم ويسكن في أحياء ٱلصفيح، لا عمل له ولا يملك حتى ثمن الجلوس في المقهى. ومع ذلك يقف ضد من يدافع عنه!”.

من جانبه، قال المغرد “عبدالله”:” بات يعجز اللسان عن التعليق في إطار الأدب لما تسرقونه بدعوى التنمية والبناء وتثقلون كاهل المواطن لسداد فواتيركم. لذلك المغاربة في نفس واحد #اخنوش_ارحل”.

ونشر المغرد “كريم الحيزازي” قائمة تقارن بين أسعار بعض المواد في السابق وأسعارها الحالية.

وقال المغرد “يونس”: “في الجزائر الدول تساعد شباب العاطل عن العمل بي 100 دولار لي شهر. باش حسن منا هما الله ياخذ الحق فيكم دعوة بيكم الله”.

https://twitter.com/lajali_youness/status/1494106670397542401

اما المغرد “حميد” فغرد قائلا:” ما فائدة المشاريع و الشعب مقهور محكور. الشعب اصبح يطلب ببقاء الوضع كيفما كان لا زيادة ولا اكثر ولينا بغين معاهم غير تعادل غير تيقار الوطنية للمواطن البسيط الدرويش. و خيرات البلاد لاخنوش وحاشيته #اخنوش_ارحل”.

ارتفاع الأسعار في المغرب 

يشار إلى أن الشعب المغربي يعاني زيادة مطردة في أسعار السلع الاستهلاكية وسط تبريرات حكومية وتململاً شعبياً.

وارتفعت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب في الآونة الأخيرة، ما انعكس على توفير السلع الأساسية للمواطنين، بخاصة الفئات الهشة التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.

وجاءت المواد الغذائية في مقدمة السلع التي شهدت ارتفاعاً، فارتفع سعر “زيت المائدة” 23 درهماً (2.5 دولار) بالنسبة إلى القارورة من فئة 5 لترات، كما ارتفع سعر قارورة 5 لترات من “الزيوت النباتية” 27 درهماً (3 دولارات)، وشمل ذلك جميع العلامات التجارية.

أيضاً ارتفع سعر السميد من فئة 25 كيلوغراماً ليصبح بـ50 درهماً (نحو 5 دولارات).

ولم تشمل الزيادات في الأسعار المواد الغذائية فقط، فحتى أسعار المحروقات ارتفعت بنسبة تتراوح بين درهم ودرهمين للتر الواحد، بالتزامن مع قفزات أسعار النفط عالمياً.

وتبرر الحكومة زيادة الأسعار بأنه تغير يشهده العالم أجمع، ولا يقتصر على المغرب فقط.

(المصدر: رصد ومتابعة وطن) 

اقرأ أيضاً: 

رجل الملك محمد السادس عزيز أخنوش يقود الحكومة في المغرب.. “24” وزيراً بينهم 7 نساء

صحفي مغربي يكشف مصير 600 مليار منهوبة ورحلة عزيز أخنوش الملغية (فيديو)

ضرب وترهيب .. النظام المغربي مخطئ في عدم الاستماع إلى الثورة الاجتماعية المتنامية

تطور بقضية “الجنس مقابل النقاط” في المغرب وحكم قضائي جديد

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

لا يزال حيا .. تواصل عملية إنقاذ الطفل الأفغاني حيدر على طريقة ريان في المغرب (شاهد)

الهدهد

إسبانيا ترحّل حوالي 23 ألف مهاجر مغربي غير شرعي إلى الصحراء الغربية

الهدهد

الرئيس الجزائري ردا على شائعات الوساطة بين بلاده والمغرب: “الباب اللي يجيك منو…

الهدهد

الناشطة الصحراوية “سلطانة خيا” تفشل مسرحية مجلس حقوق الإنسان المخزني بعد…

الهدهد

سجين مغربي سابق يؤكد .. المغرب يسجن جنودا مغاربة لفرَارهم من الحرب في الصحراء الغربية

الهدهد

هدفها مواجهة “عدوّهما” الجزائري .. صفقة تسليح ضخمة بين المغرب وإسرائيل

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More