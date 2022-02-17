“أخنوش ارحل” يتصدر “تويتر” لليوم الرابع وسط غضب كبير في المغرب .. ما السبب!؟

وطن – في ظل تصاعد موجة الغضب ضد سياسات الحكومة المغربية ورئيسها عزيز أخنوش بسبب ارتفاع الأسعار، لا يزال وسم “#اخنوش_ارحل” متصدرا مواقع التواصل الاجتماعي لليوم الرابع على التوالي.

وتشهد المغرب حاليا حملة انتقادات شعبية تطالبه بالرحيل، بسبب ما يصفه منتقدون لسياساته بـ”الزيادة الصاروخية” في أسعار المواد الأساسية في البلاد.

وطالب العديد من المغردين، بتنحية “اخنوش” عن رئاسة الوزراء، وسط مطالبات بتنظيم مظاهرات شعبية ضده وضد حكومته.

وشارك المغرد “عمر شافي” عبر الوسم قائلا:” الحقيقة التي لا غبار عليها أن رئيس الحكومة عزيز اخنوش دون مستوى في إدارة دولة بحجم المغرب، لا على الصعيد الداخلي سياسياً ولا الخارجي”.

الحقيقة التي لا غبار عليها أن رئيس الحكومة عزيز اخنوش دون مستوى في إدارة دولة بحجم المغرب، لا على الصعيد الداخلي سياسياً ولا الخارجي #اخنوش_ارحل — الغريب في دنيا (@OmarChafi1) February 17, 2022

وقالت المغردة “عيشة البربري” منتقدة من يدافعون عن “اخنوش” وزمرته، قائلة:” قد تتفهم أن يدافع على من فقّر المغاربة واحد من المنتفعين يعيش في رغد من العيش،يستمتع بخيرات البلاد. عنده أموال مكدسة في البنك ويسكن في أرقى الأحياء!. لكن المشكلة في واحد معدوم ويسكن في أحياء ٱلصفيح، لا عمل له ولا يملك حتى ثمن الجلوس في المقهى. ومع ذلك يقف ضد من يدافع عنه!”.

قد تتفهم أن يدافع على من فقّر المغاربة واحد من المنتفعين يعيش في رغد من العيش،يستمتع بخيرات البلاد، عنده أموال مكدسة في البنك ويسكن في أرقى الأحياء!لكن المشكلة في واحد معدوم ويسكن في أحياء ٱلصفيح،لا عمل له ولا يملك حتى ثمن الجلوس في المقهى ومع ذلك يقف ضد من يدافع عنه!#اخنوش_ارحل — Aissa M (@AissaAlbarbari) February 17, 2022

من جانبه، قال المغرد “عبدالله”:” بات يعجز اللسان عن التعليق في إطار الأدب لما تسرقونه بدعوى التنمية والبناء وتثقلون كاهل المواطن لسداد فواتيركم. لذلك المغاربة في نفس واحد #اخنوش_ارحل”.

بات يعجز اللسان عن التعليق في إطار الأدب لما تسرقونه بدعوى التنمية والبناء وتثقلون كاهل المواطن لسداد فواتيركم لذلك المغاربة في نفس واحد #اخنوش_ارحل pic.twitter.com/7BvJxl7phY — 🇲🇦ABDLLAH 🇲🇦 (@Z17ES) February 17, 2022

ونشر المغرد “كريم الحيزازي” قائمة تقارن بين أسعار بعض المواد في السابق وأسعارها الحالية.

وقال المغرد “يونس”: “في الجزائر الدول تساعد شباب العاطل عن العمل بي 100 دولار لي شهر. باش حسن منا هما الله ياخذ الحق فيكم دعوة بيكم الله”.

https://twitter.com/lajali_youness/status/1494106670397542401

اما المغرد “حميد” فغرد قائلا:” ما فائدة المشاريع و الشعب مقهور محكور. الشعب اصبح يطلب ببقاء الوضع كيفما كان لا زيادة ولا اكثر ولينا بغين معاهم غير تعادل غير تيقار الوطنية للمواطن البسيط الدرويش. و خيرات البلاد لاخنوش وحاشيته #اخنوش_ارحل”.

مافائدة المشاريع و الشعب مقهور محكور الشعب اصبح يطلب ب بقاء الوضع كيفما كان لا زيادة ولا اكثر ولينا بغين معاهم غير تعادل غير تيقار الوطنية للمواطن البسيط الدرويش و خيرات البلاد لاخنوش وحاشيته #اخنوش_ارحل#اخنوش_ارحل — Prohamid.312 (@Prohamid3) February 16, 2022

ارتفاع الأسعار في المغرب

يشار إلى أن الشعب المغربي يعاني زيادة مطردة في أسعار السلع الاستهلاكية وسط تبريرات حكومية وتململاً شعبياً.

وارتفعت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب في الآونة الأخيرة، ما انعكس على توفير السلع الأساسية للمواطنين، بخاصة الفئات الهشة التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.

وجاءت المواد الغذائية في مقدمة السلع التي شهدت ارتفاعاً، فارتفع سعر “زيت المائدة” 23 درهماً (2.5 دولار) بالنسبة إلى القارورة من فئة 5 لترات، كما ارتفع سعر قارورة 5 لترات من “الزيوت النباتية” 27 درهماً (3 دولارات)، وشمل ذلك جميع العلامات التجارية.

أيضاً ارتفع سعر السميد من فئة 25 كيلوغراماً ليصبح بـ50 درهماً (نحو 5 دولارات).

ولم تشمل الزيادات في الأسعار المواد الغذائية فقط، فحتى أسعار المحروقات ارتفعت بنسبة تتراوح بين درهم ودرهمين للتر الواحد، بالتزامن مع قفزات أسعار النفط عالمياً.

وتبرر الحكومة زيادة الأسعار بأنه تغير يشهده العالم أجمع، ولا يقتصر على المغرب فقط.

(المصدر: رصد ومتابعة وطن)

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