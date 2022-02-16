وزيرة ماليزية نصحت الرجال بضرب زوجاتهم العنيدات برفق لتأديبهن تثير جدلا (فيديو)

وطن – أثارت وزيرة ماليزية غضبًا بعد أن نصحت الرجال بضرب زوجاتهم “العنيدات” برفق لتأديبهن.

نشر العنف

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن سيتي زيلة محمد يوسف. نائبة الوزير لشؤون المرأة والأسرة وتنمية المجتمع، اتُهمت بنشر العنف الأسري من خلال حث الرجال على ضرب زوجاتهم. لأجل التأديب وردعهن عن السلوكيات المستفزة للزوج.

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وفي مقطع فيديو مدته دقيقتان نُشر على Instagram بعنوان “Mother’s Tips” ، نصحت نائب الوزير الأزواج. أولاً بـ “تأديب” زوجاتهم “العنيدات” من خلال التحدث إليهن.

فإذا لم يغيروا سلوكهن فيهجروهن لمدة ثلاثة أيام.

نهج اللمس الجسدي

وبعد ذلك إذا كانت الزوجة لا تزال ترفض النصح أو تغيير سلوكها بعد الانفصال. فيمكن للأزواج تجربة نهج اللمس الجسدي من خلال ضربها برفق لإظهار صرامة ومدى رغبتهم في التغيير. بحسب ما قالته سيتي زيلة في الفيديو.

كما حثت نائب الوزير، وهي نائب عن الحزب الإسلامي الماليزي. النساء على التحدث إلى أزواجهن فقط عندما يأذنون لهن وذلك من أجل كسب شركائهم.

وقالت سيتي زيلة: “تحدثن إلى أزواجكم عندما يهدأون وينتهون من الأكل ويصلون وهم مرتاحون. وعندما تريدن التحدث اطلبن الإذن أولاً”.

مطالبات بالاستقالة

هذا واتهم تحالف مجموعات حقوق المرأة ـ مجموعة العمل المشترك للمساواة بين الجنسين ـ سيتي زيلة بنشر العنف الأسري. وطالبها بالاستقالة من منصبها كنائبة لوزيرة المرأة.

وجاء في بيان مشترك: “يجب على نائب الوزير التنحي بسبب تطبيع العنف المنزلي. الذي يعد جريمة في ماليزيا. وكذلك لإدامة الأفكار والسلوكيات التي تتعارض مع المساواة بين الجنسين”.

وقالت المنظمة إنه بين عامي 2020 و 2021 ، كان هناك 9015 بلاغًا للشرطة عن العنف الأسري. وستكون هذه الأرقام في الواقع أعلى لأنها لا تشمل النساء اللواتي أبلغن عن سوء المعاملة للجمعيات الخيرية.

قيادة فاشلة

وقالت مجموعات حقوق المرأة: “غالبًا ما يكون هناك وصمة عار وخوف مرتبط بالإبلاغ عن العنف الأسري. ويزداد الأمر سوءًا من خلال تصريحات مثل تصريحات سيتي زيلة”.

وأضافوا: “بصفتها وزيرة من المفترض أن يكون هدفها دعم المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في الحماية والأمان. فإن هذا أمر بغيض ويحرم المرأة من حقها في المساواة. وحقها في الكرامة والتحرر من المعاملة المهينة. إنه خطأ فادح واستعراض للقيادة الفاشلة”.

وسبق أن تعرضت نائبة الوزير في الماضي لانتقادات بسبب آرائها. وفي عام 2020 أثارت غضبًا بعد أن اقترحت على المرأة أن تقب. وتحافظ على الصبر والتسامح تجاه زوجها الذي أساء معاملتها.

تجنب التذمر

كما تعرضت وزيرة المرأة والأسرة ، رينا هارون ، لانتقادات من قبل جماعات حقوق المرأة . بعد أن قالت إن على الزوجات “تجنب التذمر” من أزواجهن”.

وقالت هارون أثناء الإغلاق في نصيحة للأزواج: “إذا رأيت شريكك يفعل شيئًا مخالفًا لما تريده. فتجنبن رد الفعل المزعج ولكن استخدمن كلمات مضحكة. مثل” هذه هي الطريقة لتعليق الملابس لكي تجف يا حبيبي.”

المصدر: (ديلي ميل)

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