وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تتوعد إسرائيل بإجراءات ضدها وملك البحرين يأخذ رئيس وزرائها بالأحضان (شاهد)

وطن – في الوقت الذي استقبل فيه الملك البحريني، حمد بن عيسى رئيس وزراء دولة الاحتلال نفتالي بينيت وأخذه بالأحضان. شنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور،هجوما عنيفا على دولة الكيان الصهيوني. متوعدة باتخاذ إجراءات ضد سياسة الفصل العنصري التي تمارسها ضد الفلسطينيين.

وفي مقطع فيديو تداوله ناشطون لكلمة “باندور” أمام البرلمان الجنوب أفريقي، أمس الأربعاء، قالت إنها تأمل في أن تقوم الحكومة قريبا بإجراءات مباشرة مقترحة، ضد ممارسات الفصل العنصري الموثقة جدا ضد الفلسطينيين.

كما تحدثت وزير الخارجية عن رفض بلادها انضمام دولة الاحتلال إلى الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب. مؤكدة أنه على الرغم من إن بلادها تملك علاقات مع إسرائيل، إلا “أن هذا لا يعني أن يكون سببا لانضمام دولة لاتحادنا تمارس الاحتلال والاستعمار”.

Listen to the powerful statement by South Africa’s foreign minister Naledi Pandor in Parliament discussing further measures against the “well-documented apartheid practices of Israel”.#EndIsraeliApartheid pic.twitter.com/7qUtp1Zcmq — Kuffiya (@Kuffiya3) February 16, 2022

يشار إلى أن قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا التي عقدت (الأحد السادس من فبراير/ شباط 2022) قامت بتعليق مسألة قبول عضوية إسرائيل كمراقب في الوقت الحالي. وسيتم بدلا من ذلك تشكيل لجنة لدراسة القضية”.

ويتيح تأجيل الجلسة تفادي عملية تصويت على القرار الذي اتّخذه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في تموز/ يوليو الماضي. كان يمكن أن يتسبب برأي العديد من المحللين في انقسام غير مسبوق في تاريخ الاتحاد الافريقي. الذي يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه هذا العام.

وجاء هذا التجميد بفعل جهود مضنية بذلتها دولة جنوب أفريقيا والجزائر. عقب تأكيدهما بأن عضوية دولة الاحتلال بصفة مراقب في الاتحاد الإفريقي يتعارض مع ميثاق وتصريحات الاتحاد الداعمة للفلسطينيين.

ملك البحرين

ويأتي هذا الموقف المشرف لدولة جنوب أفريقيا. في وقت استقبل فيه العاهل البحرين قبل يومين رئيس وزراء دولة الاحتلال نفتالي بينيت بالأحضان.

ووثق مقطع فيديو استقبال ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير في المنامة، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي يزور المملكة.

ورحب ملك البحرين برئيس الوزراء الإسرائيلي. معربا عن تطلعه إلى أن تسهم زيارته في دفع علاقات التعاون إلى مزيد من الخطوات الإيجابية المتقدمة التي تخدم المصالح المتبادلة. وفق وكالة أنباء البحرين.

(المصدر: تويتر – وطن)

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