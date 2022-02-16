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وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور
الهدهد

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تتوعد إسرائيل بإجراءات ضدها وملك البحرين يأخذ رئيس وزرائها بالأحضان (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – في الوقت الذي استقبل فيه الملك البحريني، حمد بن عيسى رئيس وزراء دولة الاحتلال نفتالي بينيت وأخذه بالأحضان. شنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور،هجوما عنيفا على دولة الكيان الصهيوني. متوعدة باتخاذ إجراءات ضد سياسة الفصل العنصري التي تمارسها ضد الفلسطينيين.

وفي مقطع فيديو تداوله ناشطون لكلمة “باندور” أمام البرلمان الجنوب أفريقي، أمس الأربعاء، قالت إنها تأمل في أن تقوم الحكومة قريبا بإجراءات مباشرة مقترحة، ضد ممارسات الفصل العنصري الموثقة جدا ضد الفلسطينيين.

كما تحدثت وزير الخارجية عن رفض بلادها انضمام دولة الاحتلال إلى الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب. مؤكدة أنه على الرغم من إن بلادها تملك علاقات مع إسرائيل، إلا “أن هذا لا يعني أن يكون سببا لانضمام دولة لاتحادنا تمارس الاحتلال والاستعمار”.

يشار إلى أن قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا التي عقدت (الأحد السادس من فبراير/ شباط 2022) قامت بتعليق مسألة قبول عضوية إسرائيل كمراقب في الوقت الحالي. وسيتم بدلا من ذلك تشكيل لجنة لدراسة القضية”.

ويتيح تأجيل الجلسة تفادي عملية تصويت على القرار الذي اتّخذه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في تموز/ يوليو الماضي. كان يمكن أن يتسبب برأي العديد من المحللين في انقسام غير مسبوق في تاريخ الاتحاد الافريقي. الذي يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه هذا العام.

وجاء هذا التجميد بفعل جهود مضنية بذلتها دولة جنوب أفريقيا والجزائر. عقب تأكيدهما بأن عضوية دولة الاحتلال بصفة مراقب في الاتحاد الإفريقي يتعارض مع ميثاق وتصريحات الاتحاد الداعمة للفلسطينيين.

ملك البحرين

ويأتي هذا الموقف المشرف لدولة جنوب أفريقيا. في وقت استقبل فيه العاهل البحرين قبل يومين رئيس وزراء دولة الاحتلال نفتالي بينيت بالأحضان.

ووثق مقطع فيديو استقبال ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير في المنامة، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي يزور المملكة.

ورحب ملك البحرين برئيس الوزراء الإسرائيلي. معربا عن تطلعه إلى أن تسهم زيارته في دفع علاقات التعاون إلى مزيد من الخطوات الإيجابية المتقدمة التي تخدم المصالح المتبادلة. وفق وكالة أنباء البحرين.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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