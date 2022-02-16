هل تذكرون التركي الذي ألقى زوجته الحامل من قمة جبل!.. هذا مصيره

وطن – أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية بأنه حُكم بالسجن لمدة 30 عامًا. على الزوج الشرير الذي دفع زوجته الحامل من قمة جبل. بعد أن استدرجها إلى الحافة بحجة التقاط صورا رومانسية معها.

يتصرف بغرابة

وبحسب ترجمة (وطن) فقد أُدين “هاكان أيسال” 40 عامًا، بدفع زوجته سيمرا أيسال. البالغة من العمر 32 عامًا وهي حامل في شهرها السابع من منحدر في جنوب تركيا في يونيو 2018.

واتهمت الشرطة “أيسال” بدفع زوجته من منحدر في وادي الفراشة الشعبي في منطقة “ملجا” الجنوبية الشرقية.

وشك رجال الشرطة في “أيسال” بعد نشر صور للزوجين على قمة الجرف في تقارير إخبارية. الأمر الذي دفع شاهد على الواقعة للخروج بأدلة فيديو عن الرجل التركي البالغ من العمر 40 عامًا وهو يتصرف بغرابة.

اللحظات الأخيرة لسمرا

رجب شاهين الذي صور اللحظات الأخيرة لسمرا على قيد الحياة. وقف في الجلسة السابقة وقال للمحكمة: “توقفت هناك لرؤية منظر خليج كاباك مع عائلتي.”

وتابع: “كانت ابنتي تصور المنظر بهاتفي ونزل الزوجان أيسال من المنحدر في تلك اللحظة.”

مضيفا: “حتى أننا كنا نمزح إما أن هذا الرجل سوف يرمي المرأة أو أن المرأة سوف ترمي الرجل. لم يكن هناك أي تفاعل بينهما “.

وقال شاهد آخر إن “أيسال” بدا هادئا على غير العادة بعد الحادث.

“زوجتي سقطت من الجرف”

وأوضح: “كنت أقود سيارتي هناك عندما رأيت أحدهم يلوح لي فتوقفت. وجاء هاكان وقال لي إن زوجته سقطت من الجرف.”

واستطرد: “ترجلنا على الفور من السيارة وبدأنا في البحث عنها. لكننا لم نتمكن من رؤية المكان الذي كانت ستهبط منه حيث كنا.”

وأضاف: “حاولنا الاقتراب من الحافة لإلقاء نظرة أفضل. لم يأت هاكان معنا هناك.”

وتابع الشاهد: “بقينا هناك حتى وصول الدرك. كان هاكان هادئًا وباردا للغاية. لم يكن يتصرف كرجل سقطت زوجته للتو من منحدر.”

المستفيد الوحيد

واتُهم أيسال بالتخطيط لقتل زوجته وحصل نيابة عنها على تأمين على الحياة بقيمة 21700 جنيه إسترليني. والذي ذهب لأخذه بسرعة بعد وفاتها وفقًا لوثائق المحكمة. وكان أصيلان المستفيد الوحيد من تأمين زوجته.

وتم منعه من أخذ مبلغ التأمين عندما أعلنت الشرطة عن تحقيق في وفاة سمرا.

وقال شقيق الضحية الأكبر نعيم يولكو في جلسة استماع سابقة: “عندما ذهبنا إلى معهد الطب الشرعي للحصول على الجثة. كان هاكان جالسًا في السيارة. لقد تحطمت أنا وعائلتي لكن هاكان لم يبد حزينًا. ”

اقترضت من أجله

وأضاف: “أختي كانت دائما ضد الاقتراض. ولكن بعد وفاتها علمنا أنها حصلت على قروض لهاكان نيابة عنه”.

وقال للمحكمة إن أيسال يخشى المرتفعات. وقال إنه ليس من المنطقي بالنسبة له أن يصعد سيمرا إلى منحدر.

ويدعي أيسال أنه يمارس الرياضات الخطرة مثل تسلق الجبال منذ عام 2014.

نفى قتلها

وأظهر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لا حصر لها لأسلوب حياته الذي يبدو أنه يحلق على ارتفاع عالٍ. حيث سافر في جميع أنحاء البلاد وأقام في أفضل الفنادق في الخارج.

عندما سئل عن بند في تأمين زوجته جعله المستفيد الوحيد من أي مدفوعات في حالة الوفاة. قال: “لم أفحص البوليصة عن كثب. رتب المصرفي الأوراق. لقد أحضرتها للتو إلى بلدي الزوجة لتوقيعها. لم أكن أعلم بوجود مثل هذا البند”.

ونفى أيسال مسؤوليته عن وفاة سمرا. وقال للمحكمة في ذلك الوقت: “بعد التقاط الصورة ، وضعت زوجتي الهاتف في حقيبتها. وفي وقت لاحق طلبت مني أن أعطيها الهاتف.”

مضيفا: “نهضت ثم سمعت زوجتي تصرخ خلفي عندما مشيت بضع خطوات للحصول على الهاتف من حقيبتها. عندما عدت ، لم تكن هناك. لم أدفع زوجتي.”

لا إفراج مشروط

لكن هيئة المحلفين وجدت يوم أمس. أيسال مذنبا بقتل زوجته وحكمت عليه بالسجن 30 عاما دون الإفراج المشروط.

وقال نعيم للصحفيين عقب الجلسة: “ألمنا عظيم ، لكننا شعرنا بالارتياح قليلا بالعقاب الذي أعطي له.”

مضيفا: “لم يستطع الإفلات من القتل. لن يفلت أحد من قتل النساء في تركيا.”

ويمثل قتل الإناث مشكلة متنامية في تركيا. خاصة بعد انسحاب الدولة رسميًا من اتفاقية اسطنبول في يوليو من العام الماضي.

وفقًا لتقرير البيانات السنوي لعام 2021 الصادر عن “منصة سنوقف قتل الإناث ” ، قُتلت 280 امرأة على أيدي رجال في عام 2021 . بينما عُثر على 217 امرأة ميتات بشكل مريب.”

المصدر: (ذا صن – ترجمة وتحرير وطن)

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