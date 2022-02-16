هذا ما فعله أبوجبل مع زوجته الجزائرية لتجنب الفتنة بين مصر والجزائر

وطن – رفض حارس نادي الزمالك ومنتخب مصر محمد أبوجبل، الذي ذاع صيته وتألق في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، الإدلاء بأي تصريحات عن أزمته مع زوجته الجزائرية أميرة سمارة يحيى.

أزمة أبوجبل وزوجته الجزائرية

وكانت أزمة نشبت بين حارس منتخب مصر وزوجته ملكة جمال الجزائر، خلال بطولة إفريقيا حتى أن أنباء انتشرت عن طلاقهما، ودعم هذا قيام الزوجين بإلغاء متابعة بعضيهما على مواقع التواصل.

وأرجع أبوجبل سبب عدم رغبته في الإدلاء بأي تصريحات بشأن أزمته مع أميرة سمارة، لتخوفه من إحداث فتنة بين شعبي مصر والجزائر، بحسب ما ذكرت مصادر مقربة منه لصحيفة “المصري اليوم”.

وبخصوص ما يدور في الآونة الأخيرة حول حقيقة انفصاله عن زوجته الجزائرية قال مصدر مقرب من اللاعب لـ «المصري اليوم» ما نصه: “أبوجبل يرفض التعليق على أي شيء بخصوص هذا الموضوع، لأنها تهدف لحدوث وقيعة بين شعب مصر والجزائر”.

وأضاف المصدر إن كل ما يشغل بال أبوجبل حاليًا هو الأخذ بالثأر في مباراتي السنغال.

حيث يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة السنغال، يوم 24 و29 ضمن منافسات الدور الفاصل لتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وكانت أميرة الحائزة على لقب ملكة جمال الجزائر والعرب، نشرت تدوينة على حسابها على “انستغرام”. عقب انتهاء مُباراة مصر والسنغال، حيث فاز الأخير بركلات الترجيح، أثارت الجدل حول علاقة الزوجين وأخبار انفصالهما.

وجاء نص تدوينة سمارة يحيى، كالآتي: “كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك كلما انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل”.

وتحدثت أنباء عن انفصال الثنائي منذُ فترة قريبة. حيثُ اعتبر روّاد السوشيال ميديا، ما نشرته زوجة الحارس المصري محمد أبو جبل، هو تأكيدًا لانفصالهما عن بعضهما.

أبو جبل يلغي متابعة زوجته!

ويشار إلى أنه سبق أن حارس الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل. ألغى متابعة حساب سمارة يحيى على “إنستغرام” وهي الخطوة التي قابلتها ملكة جمال الجزائر بالمثل.

وارتبط محمد أبو جبل بسمارة يحيى في أبريل 2021.

ونال أبو جبل شهرة واسعة بعدما تألق في بطولة الأمم الأفريقية، التي استضافتها الكاميرون.

شاركت في بداية البطولة بتشجيع زوجها ومؤازرته، خاصة بعد مباراة المغرب، لكن بعد تألقه اللافت وخسارة المنتخب لم تدعمه.

وبعد بحث المتابعين، تبين إلغاء أبوجبل وزوجته متابعتهما على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وحذف الصور والفيديوهات التي تجمعهما ببعض.

وكانت أميرة سمارة يحيى قد نشرت ردًا بعد ظهور أبوجبل في بعض البرامج الإعلامية، عندما سُئل عن حالته الاجتماعية فأجاب «يعني».

وقالت في منشور بثته عبر خاصية الاستوري بحسابها على انستغرام: “من فترة وأنا مقفلة على الموضوع وكاظمة غيظي في قلبي لأنه أولا موضوع شخصي. وثانيا أنا لست من النوع اللي يستغل المشاكل حتى يطلع تريند، وثالثا احترام لكلتا العائلتين. لكن للأسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري توقعت منه إجابة أذكى وطريقة أحسن من تلك الطريقة”.

وتابعت “بالرغم أنه لا توجد قناة أو صحيفة ماتوصلتش معايا لكن أنا اختارت السكوت بدلا من الكلام أيا كان الرد سواء بالنفي أو التأكيد. فالبيوت أسرار والحمد الله عندي الوعي الكافي والمسؤولية إني متكلمش في الموضوع حتى ينتهي بالطريقة اللي شايفه الله لأنه فيها خير لينا إحنا الاتنين لكن مدام أنه الموضوع أخذ أكثر من حجموا وأذيني أنا حتى الناس لي تحبني. حابة أطلب منكم شيء فضلا وليس أمرا وأنا أختكم الموضوع ينغلق اليوم وسوف نترك الخلق للخالق”.

مضيفة:”كلام كتير في خاطري تصريحات وشائعات وناس استغلت الموقف وأذوني. كل هذا راح يجي التوقيت المناسب ونتكلم فيه حطه فيبالكم إني جزائرية حرة والجزائرية عمرها ما طيح الحمدالله”.

وواصلت: “أخيرا أقول لناس كثيرة وهي تشوف كلامي من تجارب ودروس تعلمتها في حياتي. أولا مافيش فرح يدوم مافيش حزن يدوم تلك لأيام نداولها بين الناس، لا يوجد شيء دائم تعلمت إني لا أضمن الدنيا ولا الناس لي تسقفلي لما نكون ناجح ولما اكون مكسور ومطفي مافيش لي يوقف معايا، من الطبيعي جدا إن الناس تفرح معاك. لكن مش طبيعي أن الناس تصبر معاك على زعلك وخسارتك وانطفائك معدن الشخص يبان عند حزنك وسقوطك”.

وأردفت: “اتعلمت أن مانشمت في ابتلاء حد لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك صفو قلوبكم، إن شاء الله تكون وصلتلكم رسالتي كل كلمة كتبتها من قلبي شكرا على كل دعواتكم وحبكم إنتم نعمة من عند ربي وأتمنى من كل قلبي إنكم تغلقوا على الموضوع والله ضغط كبير عليا يعلم بيه غير ربي شكرا”.

من هي أميرة يحيى زوجة أبو جبل؟

ويشار إلى أن أميرة سمارة يحيى زوجة أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر. هي ملكة جمال الجزائر 2018 وملكة جمال العرب 2019.

وتبلغ من العمر 30 عاما وتنحدر أصولها إلى مدينة بومرداس شمال الجزائر.

وزوجة أبوجبل حاصلة على شهادة الليسانس فى التسويق. ونظمت دراسات في انجلترا والولايات المتحدة في مجال الاتصالات.

ودخلت أميرة مجال الموضة بالصدفة . وبعد ترشيحات من شقيقتها التي شجعتها على المشاركة فى مسابقة ملكة جمال الجزائر.

ولا زالت أميرة تحتفظ بأصولها وتعيش في مسقط رأسها بعيد عن الأضواء.

زوجة أبو جبل والأعمال الخيرية

وتشارك زوجة أبوجبل في الأعمال الخيرية للأيتام وذوى الاحتياجات في بلادها الجزائر.

كما انخرطت في جمعية خيرية تهتم بالرياضيين. وفي مصر تدعم مشروعات أصحاب الحرف الصغيرة.

وربما يكون ذلك سبب تعرفها على أبوجبل من خلال اقامتها بعض الوقت في مصر واهتمامها بالشأن الرياضي ودعمه.

(المصدر: رصد ومتابعة وطن)

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