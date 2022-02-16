ساديو ماني وحكاية اللقطة الشهيرة مع صلاح والحارس أبو جبل watanserb.com
ساديو ماني وحكاية اللقطة الشهيرة مع صلاح والحارس أبو جبل
Videoرياضة

ماني يكشف حكاية لقطته الشهيرة مع صلاح والحارس أبو جبل في بطولة أمم أفريقيا (شاهد)

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – كشف النجم السنغالي ساديو ماني 29 عاماً، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي عن تفاصيل حكاية اللقطة الشهيرة في نهائي بطولة أمم أفريقيا مع زميله المصري محمد صلاح والحارس محمد أبو جبل والحوار بينهم خلال تنفيذه ركلة الجزاء لأسود الترانغا “السنغال”.

ماني واللقطة الشهيرة مع صلاح وأبو جبل

وأظهرت اللقطة الشهيرة توجه النجم المصري محمد صلاح. هداف فريق ليفربول الإنجليزي إلى الحارس محمد أبو جبل نجم فريق الزمالك المصري، من أجل تقديم المعلومات المهمة عن الطريقة المفضلة. التي يحب زميله السنغالي تسديد الكرة في ركلات الجزاء داخل شباك المرمى.

لكن قائد المنتخب السنغالي ساديو ماني، قد ذهب إليها في لقطة شهيرة التقطتها عدسات الكاميرا من داخل أرضية الملعب في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في نسختها ال33. على أرض دولة الكاميرون، في محاولة من قبل اللاعب لتشتيتهما. إلا أن الحارس المتألق أبو جبل تصدى تلك الكرة ببراعة وأبعدها عن شباك مرماه.

وعلق السنغالي ماني على تلك اللقطة في مقابلة صحفية له عبر قناة “Que Golazo” على مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب، قائلاً: ” لقد تذكرنا بالفعل أنا وصلاح تلك اللقطة مؤخراً. لقد قال لي صلاح لماذا أتيت لرؤية الحارس؟!، فقلت له لأنك تتحدث معه وأنا متأكد من أنك ستلعب معيّ ألعاباً ذهنية، فقررت مبادلتك الفكرة”.

ماني والألعاب الذهنية

كما وأضاف ساديو ماني، ” رأيته يتحدث مع الحارس أبو جبل، وأنا متأكد أنه لم يقل أشياءً كثيرة. أعتقد أنها ألعاب ذهنية فأردت أن أشاركهم متعة هذه الألعاب، وقلت له اذهب يامو وأخبره أنني سأسدد الكرة في الزاوية اليمنى”.

وختم ماني حديثه عن تلك الواقعة الشهيرة، ” كان الأمر بمثابة دعابة بيننا، كنا نتحدث بالأمس عن هذه الواقعة وضحكنا كثيراً”.

ونجح القائد المنتخب السنغالي ساديو ماني من تتويج منتخب أسود الترانغا ببطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على منتخب مصر “الفراعنة” بركلات الترجيح بنتيجة 4/2. ليفشل الأخير في حصد اللقب الثامن في تاريخ مسيرته بالبطولة الأفريقية.

كما ويتجدد اللقاء القمة بين منتخب السنغال ” أسود الترانغا”. ومنتخب مصر ” الفراعنة”، في التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022. مع نهاية شهر مارس/ آذار القادم.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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