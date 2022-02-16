ماني يكشف حكاية لقطته الشهيرة مع صلاح والحارس أبو جبل في بطولة أمم أفريقيا (شاهد)

وطن – كشف النجم السنغالي ساديو ماني 29 عاماً، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي عن تفاصيل حكاية اللقطة الشهيرة في نهائي بطولة أمم أفريقيا مع زميله المصري محمد صلاح والحارس محمد أبو جبل والحوار بينهم خلال تنفيذه ركلة الجزاء لأسود الترانغا “السنغال”.

ماني واللقطة الشهيرة مع صلاح وأبو جبل

وأظهرت اللقطة الشهيرة توجه النجم المصري محمد صلاح. هداف فريق ليفربول الإنجليزي إلى الحارس محمد أبو جبل نجم فريق الزمالك المصري، من أجل تقديم المعلومات المهمة عن الطريقة المفضلة. التي يحب زميله السنغالي تسديد الكرة في ركلات الجزاء داخل شباك المرمى.

لكن قائد المنتخب السنغالي ساديو ماني، قد ذهب إليها في لقطة شهيرة التقطتها عدسات الكاميرا من داخل أرضية الملعب في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في نسختها ال33. على أرض دولة الكاميرون، في محاولة من قبل اللاعب لتشتيتهما. إلا أن الحارس المتألق أبو جبل تصدى تلك الكرة ببراعة وأبعدها عن شباك مرماه.

وعلق السنغالي ماني على تلك اللقطة في مقابلة صحفية له عبر قناة “Que Golazo” على مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب، قائلاً: ” لقد تذكرنا بالفعل أنا وصلاح تلك اللقطة مؤخراً. لقد قال لي صلاح لماذا أتيت لرؤية الحارس؟!، فقلت له لأنك تتحدث معه وأنا متأكد من أنك ستلعب معيّ ألعاباً ذهنية، فقررت مبادلتك الفكرة”.

ماني والألعاب الذهنية

كما وأضاف ساديو ماني، ” رأيته يتحدث مع الحارس أبو جبل، وأنا متأكد أنه لم يقل أشياءً كثيرة. أعتقد أنها ألعاب ذهنية فأردت أن أشاركهم متعة هذه الألعاب، وقلت له اذهب يامو وأخبره أنني سأسدد الكرة في الزاوية اليمنى”.

وختم ماني حديثه عن تلك الواقعة الشهيرة، ” كان الأمر بمثابة دعابة بيننا، كنا نتحدث بالأمس عن هذه الواقعة وضحكنا كثيراً”.

ساديو ماني يتحدث عن لقطة حديثه مع أبو جبل 🗣️ 🗨 رأيت محمد صلاح يذهب لحارس منتخب مصر ويتحدثان معًا، ذهبت نحو مو وأخبرتهما أنني سأضعها في الجانب الأيمن، فقط كنت أريد أن ألعب لعبة ذهنية مع أبو جبل pic.twitter.com/0v0vRLWbh8 — Yallakora (@Yallakoranow) February 16, 2022

ونجح القائد المنتخب السنغالي ساديو ماني من تتويج منتخب أسود الترانغا ببطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على منتخب مصر “الفراعنة” بركلات الترجيح بنتيجة 4/2. ليفشل الأخير في حصد اللقب الثامن في تاريخ مسيرته بالبطولة الأفريقية.

ساديو ماني 🗣️ 🗨 تحدثت أنا وصلاح في التدريبات على ضربة الجزاء الضائعة ولحظة أبو جبل وضحكنا للغاية pic.twitter.com/1XUhPOf1vD — Yallakora (@Yallakoranow) February 16, 2022

كما ويتجدد اللقاء القمة بين منتخب السنغال ” أسود الترانغا”. ومنتخب مصر ” الفراعنة”، في التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022. مع نهاية شهر مارس/ آذار القادم.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)