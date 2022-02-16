مباراة مانشستر سيتي ولشبونة في منافسات دوري أبطال أوروبا watanserb.com
مباراة مانشستر سيتي ولشبونة في منافسات دوري أبطال أوروبا
Videoرياضة

مانشستر سيتي يقسو على لشبونة والريال يسقط أمام باريس سان جيرمان في الثواني الأخيرة

منافسات دور الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – شهدت أولى المواجهات من منافسات دور الثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، فوز الوصيف مانشستر سيتي الإنجليزي الكبير على سبورتينغ لشبونة وسقوط ريال مدريد خارج دياره. أمام باريس سان جيرمان بهدف في الوقت القاتل.

مانشستر سيتي والفوز النظيف على لشبونة

ونجح فريق مانشستر سيتي ” السماوي” من وضع خطوة كبيرة في التأهل إلى دور الربع النهائي. من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز النظيف والكبير على سبورتينغ لشبونة البرتغالي بخماسية نظيفة دون مقابل.

وسجل أهداف فريق مانشستر سيتي في شباك مرمى أصحاب الأرض لشبونة، الجزائري رياض محرز في الدقيقة ال6، والبرتغالي برناردو سيلفا الذي أحرز هدفين في الدقيقتين ال17 وال44، والإنجليزي فيل فودين في الدقيقة ال32. كما وأحرز مواطنه رحيم ستيرلينغ في الدقيقة ال58.

كما وسيلتقي فريق مانشستر سيتي مباراة تحصيل الحاصل على ميدانه أمام الضيف فريق سبورتينغ لشبونة، بعد تحقيق الفوز الكبير على الأخير بخماسية نظيفة دون رد. من أجل التأهل إلى دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان والفوز على ريال مدريد في اللحظات الأخيرة

وخطف فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي”. الفوز النظيف في الثواني الأخيرة على نهاية المباراة، بهدف في مرمى شباك مرمى الضيف فريق ريال مدريد الإسباني.

وأحرز النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت القاتل الذي سددها بطريقة رائعة على يسار شباك حارس ريال مدريد تيبو كورتوا. بعد تمريرة ساحرة من البرازيلي نيمار جونيور العائد بعد الغياب الطويل بسبب الإصابة.

كما وأهدر الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء تحصل عليها فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد التصدي الرائع من قبل الحارس البلجيكي كورتوا. الذي أبعدها عن شباك مرمى الفريق الملكي الإسباني.

ويستعد فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي” للمواجهة الحاسمة في مباراة الإياب. أمام منافسه ريال مدريد الإسباني على ميدان ملعب الأخير ” سانتياغو برنابيو”، من أجل حجز تذكرة العبور والتأهل إلى دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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