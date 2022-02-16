مانشستر سيتي يقسو على لشبونة والريال يسقط أمام باريس سان جيرمان في الثواني الأخيرة

وطن – شهدت أولى المواجهات من منافسات دور الثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، فوز الوصيف مانشستر سيتي الإنجليزي الكبير على سبورتينغ لشبونة وسقوط ريال مدريد خارج دياره. أمام باريس سان جيرمان بهدف في الوقت القاتل.

مانشستر سيتي والفوز النظيف على لشبونة

ونجح فريق مانشستر سيتي ” السماوي” من وضع خطوة كبيرة في التأهل إلى دور الربع النهائي. من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز النظيف والكبير على سبورتينغ لشبونة البرتغالي بخماسية نظيفة دون مقابل.

وسجل أهداف فريق مانشستر سيتي في شباك مرمى أصحاب الأرض لشبونة، الجزائري رياض محرز في الدقيقة ال6، والبرتغالي برناردو سيلفا الذي أحرز هدفين في الدقيقتين ال17 وال44، والإنجليزي فيل فودين في الدقيقة ال32. كما وأحرز مواطنه رحيم ستيرلينغ في الدقيقة ال58.

رياض محرز مع مانشستر سيتي منذ 7 ديسمبر: 9 مباريات

9 أهداف

4 تمريرات حاسمة سوبر محرز 🔥🇩🇿#أوروبا_مع_جولpic.twitter.com/Q6c9sEyO1w — GOAL Arabia (@GoalAR) February 15, 2022

كما وسيلتقي فريق مانشستر سيتي مباراة تحصيل الحاصل على ميدانه أمام الضيف فريق سبورتينغ لشبونة، بعد تحقيق الفوز الكبير على الأخير بخماسية نظيفة دون رد. من أجل التأهل إلى دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان والفوز على ريال مدريد في اللحظات الأخيرة

وخطف فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي”. الفوز النظيف في الثواني الأخيرة على نهاية المباراة، بهدف في مرمى شباك مرمى الضيف فريق ريال مدريد الإسباني.

وأحرز النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت القاتل الذي سددها بطريقة رائعة على يسار شباك حارس ريال مدريد تيبو كورتوا. بعد تمريرة ساحرة من البرازيلي نيمار جونيور العائد بعد الغياب الطويل بسبب الإصابة.

كما وأهدر الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء تحصل عليها فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد التصدي الرائع من قبل الحارس البلجيكي كورتوا. الذي أبعدها عن شباك مرمى الفريق الملكي الإسباني.

ويستعد فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي” للمواجهة الحاسمة في مباراة الإياب. أمام منافسه ريال مدريد الإسباني على ميدان ملعب الأخير ” سانتياغو برنابيو”، من أجل حجز تذكرة العبور والتأهل إلى دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)