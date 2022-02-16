فوائد غير متوقعة لتناول مرق العظام خاصة في الشتاء!

وطن – إذا كنت شخصًا لم تجرب مرق العظام، فهذه فرصتك خاصة وأن هذا الطعام المغذي له العديد من الفوائد الصحية في فصل الشتاء.

مرق العظام

مؤخرًا، اكتسب هذا المرق شعبية كبيرة، خاصة بين الأشخاص المهتمين بالصحة لدرجة أنه تم وصفه من قبل خبراء التغذية وخبراء عالم الجمال بأنه علاج سحري خاصة. وأن له العديد من الفوائد الصحية حسب موقع “healthshots”.

فوائد مدهشة

من جهتها، قالت أخصائية التغذية في مومباي روباينا أديكاري “إن مرق العظام غني بالعناصر الغذائية. وهو مفيد جدًا في فصل الشتاء.”

وأضافت “إدراج هذا المرق في نظامك الغذائي يمكن أن يعود بالفائدة على جسمك.”

يقوي جهاز المناعة

يمكن هضم هذه المرقة بسهولة كما أنها غنية بالعناصر الغذائية. مما يجعلها خيارا ممتازا لتقوية جهازك المناعي.

كما يساعد كذلك مرق العظام في تجنب الأمراض الموسمية. وفي شفائك إذا أصبت بالسعال أو الزكام أو الأنفلونزا.

يحارب الشيخوخة

إن الكولاجين الموجود في مرق العظام ليس مهمًا فقط لصحة المفاصل . ولكنه يساعد أيضًا في حركة الأمعاء.

كما تلعب الأحماض الأمينية الموجودة في هذا المرقدوراً في تعزيز عملية الهضم. وهو أمر ضروري لتحسين صحة الجهاز الهضمي.”

يقوي عظامك

مرق العظام هو مصدر غذاء ممتاز لصحة العظام والأسنان.

كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة العظام. بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور.

يعالج آلام المفاصل

يتم وصف أقراص الجلوكوزامين للمرضى الذين يعانون من آلام المفاصل لعلاجهم.

ومع ذلك، اتضح أن مرق العظام مليء بالجلوكوزامين أيضًا. وأن تناوله يمكن أن يقلل من آلام المفاصل ويساعد بشكل عام على تحسين صحة المفاصل.

وتقول الأخصائية أديكاري :” إن حبوب الكولاجين، إلى جانب الجلوكوزامين وشوندروتن. معروفة جيدًا بتحسين صحة المفاصل، وتقليل الانزعاج المفصلي، ومنع هشاشة العظام.”

وأضافت “هذا المرق غني بدوره بهذه العناصر الغذائية. وبالتالي فإن تناول هذا الحساء بشكل يومي يمكن أن يفيد بشكل كبير صحة مفاصلك.”

يحافظ على لياقتك

يمكن أن يساعد هذا المرق في تزويد الجسم بالأحماض الأمينية. وتلعب هذه الأخيرة دورًا مهمًا في إنتاج الطاقة وحماية العضلات.

المصدر: (healthshots – ترجمة وتحرير وطن)

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