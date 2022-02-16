خطوة مفاجئة من أحمد الفيشاوي تجاه طليقته.. هل عادا سوياً بعد شهرين من الانفصال؟!

وطن – بعد نحو شهرين من انفصالهما، أُثارت ندى الكامل شكوكاً حول عودتها للفنان المصري أحمد الفيشاوي.

“أنا آسف ياندوشة”

فقد نشرت ندى فيديو عبر حسابها على “انستجرام” لهدية عيد الحب. وكُتب عليها: “أنا آسف يا ندوشة وكل عيد حب وإحنا مع بعض”.

وكانت العلبة تحتوي وروداً باللون الأحمر، ودمية دب صغيرة بنفس اللون.

ولم تعلق ندى على الفيديو، كما أنها أغلقت خاصية التعليقات عليه.

View this post on Instagram A post shared by Nadya ElKamel نادية الكامل (@nadyaelkamel)

ومما أُثار الشك أيضا، أن أحمد الفيشاوي عاد لمتابعة ندى عبر “انستجرام”.حيث ألغيا متابعة بعضيهما حين انفصلا.

كدابين!

وسبق أن أثارت ندى الشك، باستعانتها بمغنى المهرجانات عمر كمال لتوصيل رسالة خاصة للفيشاوي بطريقة غير مباشرة.

وعبر خاصية الستوري في “انستجرام”، نشرت ندى سلسلة فيديوهات أثناء حضورها أحد حفلات عمر كمال الخاصة.

وظهرت ندى وهي تتفاعل مع مطرب المهرجانات أثناء أدائه أغنية “كدابين” لمواطنته الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وركزت ندى على نشر مقطع “كل ما أنسالك كلامك برجع أفتكره، في الزمان ده الكدابين اتمكنوا وكتروا”.

وعقبت ندى على الفيديو: “تفاجأت مرة أخرى، شكراً عمر جمال، حقاً جنتل مان”.

وهو ما جعل متابعو ندى يرجحون أنها تقصد إيصال رسالة لأحمد الفيشاوي، خاصة بعدما تحدثت بطريقة غير مباشرة أيضاً عن تعرضها للتعنيف.

هل كان أحمد الفيشاوي يضرب ندى الكامل؟

حيث أثارت ندى الكامل الشكوك حول تعرضها للتعنيف والضرب على يد طليقها الفنان المصري أحمد الفيشاوي.

وأعادت ندى الكامل نشر صورة عبر “انستجرام”، تحتوي تعليق محامي معترض على تغليظ عقوبة ضرب الزوجة.

وقالت ندى في تعليقها: “يعني حضرتك معترض على تغليظ عقوبة ضرب الست بحجة إن مفيش “كشك يدافع عن الرجالة”. وإن حضرتك مش مقتنع ومش مصدق وبترفض وبتشجب مشروع القانون ده!! هو أنت مش عايش معانا ولا إيه؟”.

في حين تابعت طليقة الفيشاوي: “ما شوفتش المستشفيات وحالات التشوه الجسدي. قبل النفسي اللي بتحصلنا كل يوم من القريب والبعيد؟ ده احنا بنخاف نمشي في الشارع.. مش نتضرب بس.. ولو مشوفتش ومسمعتش يبقي أنت راجل مش عارف ولا فاهم حاجه”.

وختمت ندى: “لو كل واحده فينا طلعت وقالت اللي بيحصلها. صدقني يا سيدي الفاضل الغافل أنت مش هتعمل حاجه غير إنك تحط وشك في الأرض”.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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