“تليفوني على قدي”.. ماذا فعل محمد رمضان مع شاب طلب منه هاتفاً حديثاً؟ (فيديو)

وطن – شارك الفنان المصري محمد رمضان، فيديو يوثق لحظة وصوله إلى الاسكندرية من أجل تصوير مسلسل “المشوار”.

“أحلى تليفون”

ويظهر بالفيديو الذي نشره محمد رمضان عبر “تويتر”، عددا من الجماهير يلتف حول سيارته. فيما يطلب أحدهم منه هاتفاً حديثاً.

ويسمع صوت شاب يقول لرمضان: “تليفوني على قدي، ليرد الفنان: “أحلى تليفون”.

أم اسكندرانية أصيلة

كما يسمع صوت مُسنة تدعو لرمضان قائلة: “ربنا يزيدك ويوفقك وتبقى أعلى وأعلى يا رب، الله يحميك يا حبيبي”. ليرد الفنان: “الله يحفظك يا ست الكل، الله يسلمك”.

وعقب رمضان على الفيديو: “أحلى دعوة ع الصبح من أم إسكندرانية أصيلة .. وانا في طريقي لتصوير مسلسل المشوار. رمضان يجمعنا”.

وقبل أيام، نشر رمضان عبر حسابه في انستغرام، صورة، جمعته بالفنانة دينا الشربيني، من كواليس “مسلسل المشوار”، الذي سيعرض في رمضان 2022.

حضن رمضان ودينا الشربيني

وظهر الفنان الصمري يحتضن دينا الشربيني وطفلاً آخر، وبدا أنّهما يبكيان، وعلّق بالقول: “ماهر وورد و رحيم من تصوير مسلسل المشوار. رمضان يجمعنا. ثقة في الله نجاح”.

مسلسل المشوار بطولة النجوم:ودينا الشربيني، وإياد نصار، وصبري فواز، وأحمد كمال. اضافة الى: صبري عبد المنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وغيرهم.

والمسلسل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وإنتاج محمد السعدي.

“مسلسل المشوار”

انطلق تصوير “المشوار” يوم الجمعة 26 نوفمبر. وذلك بإحدى فيلل جاردن سيتي بالقاهرة.

مصدر مقرب من الفنان رمضان، قال في تصريح خاص لـموقع “مصراوي“: “هناك مشاهد عديدة للمطاردات. ويتم حاليا تصويرها في مناطق عديدة داخل الجيزة، ومنها منطقة شبرامنت”.

كما ذكر: “نظرا للمجهود الكبير الذي بذله الفنان رمضان، قامت الشركة المنتجة والمخرج محمد ياسين، بضم دوبلير له. للمشاركة في بعض مشاهد المطاردات. وهو حسام اللمبي الذي شارك من قبل ضمن المجاميع، والفنانيبن المساعدين، في مسلسلات عديدة، ومنها (موسى) و(البرنس)”.

وعن شخصية الفنان رمضان بمسلسل “المشوار”؛ قال المصدر: “كل المتاح حاليا، هو أنه يقدم شخصية سائق تاكسي، ويدعى (ماهر)، ويمر بمواقف ما، تفرض عليه أن يكون مطاردا من الشرطة. ومعه زوجته (ورد)، وتؤدي دورها الفنانة دينا الشربيني”.

وخلال حضورها حفل توزيع جوائز joy awards؛ كشفت دنيا الشربيني تفاصيل مسلسل “المشوار” مع محمد رمضان.

وقالت: “مسلسل حلو أوي، قصته حلوة، يا رب يعجب الناس، مسلسل متعب وفيه سفر كتير ودي تالت حاجة ليا مع محمد ياسين، بحبه جدا والشغل معاه ممتع”.

المصدر: (وطن – تويتر)

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