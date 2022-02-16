تلفزيون الجزائر يسمح لمذيعة محجبة بتقديم الأخبار
التلفزيون الجزائري يسمح لمذيعة محجبة بتقديم الأخبار
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تلفزيون الجزائر يسمح لمذيعة محجبة بإلقاء نشرة الأخبار .. تحوّل كبير لأول مرة منذ الاستقلال (فيديو)

كتب باسل النجار
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وطن – في تحول كبير بالجزائر ولأول مرة منذ الاستقلال، سمح تلفزيون الجزائر لمذيعة محجبة بتقديم نشرة الأخبار على شاشته.

وفي نشرة الأخبار ولأول مرة منذ الاستقلال ظهرت الصحافية نجوى جدي، وهي تقدم النشرة الإخبارية لتكون أول مذيعة محجبة تقدم نشرة الأخبار في التلفزيون العمومي منذ الاستقلال.

المدير السابق أحمد بن صبان سمح بتقديم المحجبات للبرامج دون الأخبار.

وكانت إدارة التلفزيون الجزائري ترفض ظهور الصحافيات المحجبات على شاشتها.

وتم إيقاف الإعلامية نصيرة مزهود عن تقديم نشرة الأخبار سنة 2012 بعد ارتدائها الحجاب.

ولم تكن ” مزهود” الوحيدة التي منعت من التقديم بعد ارتداء الحجاب. حيث كانت أيضا كل من إيمان محجوبي، وحورية حراث، وسوسن بن حبيب، وقبلهن نعيمة ماجر، ضحية الإيقاف من إذاعة النشرة بسبب حجابهن.

وكان نشطاء جزائريون أشادوا ببداية عودة الحجاب إلى التلفزيون الجزائري في العام 2019، بعد ان كان ممنوعا. واعتبروا وقتها أن ذلك بمثابة خطوة رائعة تثبت أن الجزائر تثير في الطريق الصحيح.

ارتداء الحجاب في المجال المهني في الجزائر

ويشار إلى أنه قبل سنوات عاد ارتداء الحجاب في المجال المهني في الجزائر للواجهة، لتجد الفتاة المحجبة نفسها مقصية من ترقية، أو مرفوضة في عمل بسبب حجابها.

في حين لا يوجد أي قانون واضح يمنع ارتداء الحجاب، الأمر الذي دفع بالأحزاب السياسية والحقوقيين آنذاك إلى رفع مطلب للسلطات العليا في البلاد للنظر في قضية منع الحجاب في الجزائر، على أساس أنه يعيق الزبائن خاصة الأجانب منهم.

هذا وعبر العديد من المغردين عن تفاؤلهم بتغيير التلفزيون العمومي لسياسته في التوظيف والسماح للصحفيات المحجبات بإبراز مواهبهن التي لا يعيقها لباس الحشمة والوقار.

فيما تساءل آخرون إن كنا ببلد مسلم حتى يعتبر الظهور بالحجاب استثناء يستحق الإشادة.

هذا ونقلت صحيفة “الشروق” الجزائرية تأكيد مصدر من داخل التلفزيون الجزائري العمومي أن نجوى جدي بالفعل أول صحفية محجبة تقوم بتقديم نشرة أخبار رئيسية.

وأضاف المصدر للصحيفة المحلية أنه منذ الحراك تم السماح للمحجبات بتقديم البرامج والأركان وحتى الحصص. لكن تقديم النشرات الرئيسية بقي ممنوعا عليهن بالرغم من كثرة الطلبات التي قوبلت جميعها بالرفض.

(المصدر: رصد وطن) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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