تلفزيون الجزائر يسمح لمذيعة محجبة بإلقاء نشرة الأخبار .. تحوّل كبير لأول مرة منذ الاستقلال (فيديو)

وطن – في تحول كبير بالجزائر ولأول مرة منذ الاستقلال، سمح تلفزيون الجزائر لمذيعة محجبة بتقديم نشرة الأخبار على شاشته.

وفي نشرة الأخبار ولأول مرة منذ الاستقلال ظهرت الصحافية نجوى جدي، وهي تقدم النشرة الإخبارية لتكون أول مذيعة محجبة تقدم نشرة الأخبار في التلفزيون العمومي منذ الاستقلال.

لأول مرة منذ الاستقلال التلفزيون الجزائري يسمح لمذيعة محجبة بتقديم الأخبار، ولكن ماذا تعرف عن قصة المحجبات مع شاشة التلفزيون الجزائري؟ pic.twitter.com/g61DTdFmmG — أوراس | Awras (@AwrasMedia) February 16, 2022

المدير السابق أحمد بن صبان سمح بتقديم المحجبات للبرامج دون الأخبار.

وكانت إدارة التلفزيون الجزائري ترفض ظهور الصحافيات المحجبات على شاشتها.

وتم إيقاف الإعلامية نصيرة مزهود عن تقديم نشرة الأخبار سنة 2012 بعد ارتدائها الحجاب.

#التلفزيون_الجزائري يفتح المجال لـ الاعلاميات "المحجبات" في إلقاء نشرات الأخبار ✅لأول مرة منذ الاستقلال. pic.twitter.com/Or9sRHH0bG — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) February 15, 2022

ولم تكن ” مزهود” الوحيدة التي منعت من التقديم بعد ارتداء الحجاب. حيث كانت أيضا كل من إيمان محجوبي، وحورية حراث، وسوسن بن حبيب، وقبلهن نعيمة ماجر، ضحية الإيقاف من إذاعة النشرة بسبب حجابهن.

وكان نشطاء جزائريون أشادوا ببداية عودة الحجاب إلى التلفزيون الجزائري في العام 2019، بعد ان كان ممنوعا. واعتبروا وقتها أن ذلك بمثابة خطوة رائعة تثبت أن الجزائر تثير في الطريق الصحيح.

عودة الحجاب إلى التلفزيون الجزائري بعد ان كان ممنوعا ..

خطوة رائعة تثبت اننا في الطريق الصحيح pic.twitter.com/P3hx9qmiju — ADEL BOUDERRADJI🇩🇿🇨🇦 (@adel_alemdar) October 24, 2019

ارتداء الحجاب في المجال المهني في الجزائر

ويشار إلى أنه قبل سنوات عاد ارتداء الحجاب في المجال المهني في الجزائر للواجهة، لتجد الفتاة المحجبة نفسها مقصية من ترقية، أو مرفوضة في عمل بسبب حجابها.

في حين لا يوجد أي قانون واضح يمنع ارتداء الحجاب، الأمر الذي دفع بالأحزاب السياسية والحقوقيين آنذاك إلى رفع مطلب للسلطات العليا في البلاد للنظر في قضية منع الحجاب في الجزائر، على أساس أنه يعيق الزبائن خاصة الأجانب منهم.

لأول مرة و منذ الإســتقلال #التلفزيون_الجزائري العمومي يمنح فرصة "للمحجبات" في تقديم النشرة الاخبارية #نجوى_جدي تصبح اول صحفية محجبة تقدم نشرة الاخبار في التليفزيون الحكومي🇩🇿👏💙 pic.twitter.com/ECc9VPXkyt — Ra👑ouia (@jazayria14) February 16, 2022

هذا وعبر العديد من المغردين عن تفاؤلهم بتغيير التلفزيون العمومي لسياسته في التوظيف والسماح للصحفيات المحجبات بإبراز مواهبهن التي لا يعيقها لباس الحشمة والوقار.

فيما تساءل آخرون إن كنا ببلد مسلم حتى يعتبر الظهور بالحجاب استثناء يستحق الإشادة.

هذا ونقلت صحيفة “الشروق” الجزائرية تأكيد مصدر من داخل التلفزيون الجزائري العمومي أن نجوى جدي بالفعل أول صحفية محجبة تقوم بتقديم نشرة أخبار رئيسية.

وأضاف المصدر للصحيفة المحلية أنه منذ الحراك تم السماح للمحجبات بتقديم البرامج والأركان وحتى الحصص. لكن تقديم النشرات الرئيسية بقي ممنوعا عليهن بالرغم من كثرة الطلبات التي قوبلت جميعها بالرفض.

(المصدر: رصد وطن)

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