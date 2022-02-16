تعرف على قاعدة الـ20 دقيقة التي يستخدمها أصحاب الملايين للنجاح

وطن – “يمكن لتقنية بسيطة متكوّنة من ثلاث خطوات، مدتها 20 دقيقة و 30 يوما، أن تفتح الأبواب لحياة مهنية ناجحة”.

بحسب صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، يعتمد تحقيق النجاح على مدى مثابرتك وجهدك في الحياة.

30 يوماً فقط

وعلى الرغم من أننا نرغب في ذلك بسهولة، إلا أن الحياة الناجحة لا تخلو من المصاعب، لذلك يجب أن تعمل يوميًا.

ومن الضروري أن تعتمد على العادات الحميدة التي يمكنك دمجها في حياتك اليومية خلال 30 يومًا فقط. مع اتباع قاعدة الـ20 دقيقة التي تتكون من ثلاث خطوات بسيطة والتي يمكنك من خلالها تحقيق إنجازات أكبر أثناء مواصلة التعلم.

ووفقا لترجمة “وطن”، تتمثل أول هذه القواعد في تحديد عادة جديدة تريد تبنيها.

وثانيا، تكريس 20 دقيقة في اليوم لتطبيق هذه العادة الجديدة. وثالثا، تكرار هذه القاعدة لمدة لا تقل عن 30 يوما. وهو عمليا الوقت الذي تحتاجه خلايا الدماغ للتواصل مع بعضها البعض وإنشاء الاشتباكات العصبية. التي تساعد على تأسيس مسارات لتكوين وترسيخ العادة.

سلوكاً تلقائياً

حيث تستغرق هذه العادات الجديدة ما بين 66 و 256 يومًا لتصبح سلوكا تلقائيا وغير واع.

بالتطبيق على الحياة الواقعية، يمكن أن تساعد القراءة اليومية، لمدة 20 دقيقة على توسيع نطاق معرفتك في مجال معين. تحتاج فيه إلى أن تكون أكثر كفاءة لتحقيق هدف فردي؛ 20 دقيقة من التواصل لتطوير العلاقات مع الأشخاص الناجحين. الذين سيسَاعدونك بدورهم على القيام بما ترغب فيه.

بالإضافة إلى الحصول على المزيد من الفرص؛ 20 دقيقة للاستماع للبودكاست، من أجل تجميع رؤى ووجهات نظر جديدة؛ 20 دقيقة لتطوير عمل سيكون مصدر دخلك في المستقبل.

والشيء المهم، الذي ينبغي عليك أن تركز فيه بالأساس. هو أن تلك الدقائق العشرين في اليوم يجب أن تتمحور حول الأنشطة المتعلقة بأهدَافك وخطط نجاحك فقط.

“الوقت محدود، لا تضيعه”

يذكر أن توماس سي كورلي، مؤلف كتاب “العادات الغنية. عادات النجاح اليومية للأفراد الأثرياء والأطفال الأثرياء، كيفية تربية أطفالنا ليكونوا سعداء وناجحين في الحياة”. أمضى 5 سنوات في دراسة سلوك وعادات الأثرياء وأصحاب الملايين. وبالتالي اكتشف أن جميعهم تقريبًا يستخدمون هذه القاعدة في حياتهم الشخصية والمهنية.

وبمجرد أن تثبّت وترسخ هذه العادة الجديدة في حياتك اليومية، يمكنك الانتقال إلى العادة التالية. وذلك، باتباع نفس العملية المكونة من ثلاث خطوات.

وعلى مدار عام، من الممكن إضافة حوالي ثلاث عادات جديدة باستخدام هذه العملية. لذلك في غضون بضع سنوات فقط ستكون قد ابتكرت العشرات من العادات الجديدة وستبدأ حياتك بالتحسن. وستصل إلى هدف تلو الآخر وتحقق حلما تلو الآخر.

اسع وراء أحلامك

ولتحقيق النجاح، يجب أن يكون لديك عادات جيدة يمكنك دمجها في حياتك في غضون 30 يومًا فقط.

وكما قال ستيف جوبز: “وقتك محدود، فلا تضيعه في عيش حياة شخص آخر”. اسعَ وراء أحلامك وليس أحلام شخص آخر. وبالطبع لا تضيع الوقت في أشياء لا تساعدك في تحقيق أهدافك.

بهذه الطريقة، وبتطبيق قاعدة الـ20 دقيقة، ستتمكن من تحقيق النجاح في كل ما تخطط القيام به الآن وفي المستقبل.

المصدر: (الكونفيدينسيال – ترجمة وتحرير وطن)

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