ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك أمام سموحة

وطن – تلقى فريق الزمالك الهزيمة القاسية أمام منافسه سموحة. بهدفين نظيفين دون مقابل، في إطار منافسات الأسبوع ال9 من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك والخسارة أمام سموحة في الدوري المصري

وافتتح الفريق المستضيف سموحة أولى أهداف اللقاء في شباك مرمى منافسه الزمالك ” البيضاوي” بالدقيقة ال64. من توقيع صديق كالابا بتسديدة قوية لا تصد على يسار حارس مرمى الزمالك محمد عواد.

ملخص وأهداف مباراة سموحة 2-0 الزمالك | الجولة التاسعة | الدوري المصري الممتاز pic.twitter.com/UKqOCD2LRl — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 15, 2022

كما وأحرز فريق سموحة الهدف الثاني في الدقيقة ال78 .عن طريق عبد الكبير الوادي عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق ليسددها اللاعب بقوة داخل شباك فريق الزمالك، لتنتهي المباراة بفوز فريق سموحة على الزمالك بهدفين نظيفين دون رد.

وكان فريق الزمالك الأكثر ارتكاباً للأخطاء في المباراة أمام منافسه فريق سموحة، حيث وصلت عدد الأخطاء إلى 19 خطأ، على عكس الأخير الذي وصلت عدد أخطائه إلى 13 خطأ. طيلة مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين.

ترتيب الدوري المصري

وما زال فريق الأهلي المصري يعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري. برصيد 19 نقطة، متساوياً مع غريمه التقليدي الزمالك بفارق عدد المباريات المؤجلة للمتصدر بنفس الرصيد من النقاط.

وجاء فريق سموحة في المركز الثالث بفارق نقطة واحد برصيد 18 نقطة، كما ويليه فريق بيراميدز في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

الاتحاد السكندري والجونة في ترتيب الدوري المصري

وفي المركز الخامس جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 13 نقطة، متساوياً بذلك مع الاتحاد السكندري بنفس الرصيد من النقاط في المركز السادس.

كما وآتى فريق فاركو في المركز السابع برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة واحدة مع فريق البنك الأهلي. وغزل المحلة والجونة على الترتيب برصيد 11 نقطة.

أما في المركز الحادي عشر جاء فريق سيراميكا كليو باترا. برصيد 10 نقاط، متساوياً بذلك مع فريق إنبي في المركز الثاني عشر بنفس الرصيد من النقاط.

كما وجاء فريق فيوتشر في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الرابع عشر فريق مصر المقاصة برصيد 8 نقاط، ويليه فريق المقاومون العرب برصيد 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

بينما في المركز السادس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري. جاء فريق طلائع الجيش برصيد 6 نقاط، كما وآتى فريق الإسماعيلي في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط، وفي أدنى الترتيب جاء فريق إيسترن كومباني. بنقطتين للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)