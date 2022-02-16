“بوتين مثل هتلر .. أعطِهِ إصبعًا، وسيأخذ يدك” .. دول تخشى أن تكون “التالية” بعد غزو أوكرانيا

وطن – ذكر تقرير حديث لمجلة “فورين بوليسي” أن مواطني دول البلطيق يخشون أن يكونوا “التاليين في القوائم” بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا نفّذ غزو أوكرانيا.

إن كلاً من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا أعضاء في الناتو. وإذا هاجمت روسيا أيًا منهم فسيؤدي ذلك إلى رد من الحلف.

تضم كل دولة من دول البلطيق حوالي 1000 جندي من الناتو. تم نقلهم بعد غزو بوتين لأوكرانيا لأول مرة في عام 2014 للاستيلاء على شبه جزيرة القرم.

تشترك جميعها في الحدود البرية مع روسيا وهي قريبة من الجيب العسكري الروسي في كالينينغراد.

وإذا فقد الغرب أعصابه ولم يستجب إذا اتخذ بوتين خطوات تجاه الدول الثلاث، فقد يشير ذلك إلى أزمة كبرى كانت قائمة منذ عام 1949.

وحذر الأدميرال لورد ويست، القائد السابق للبحرية الملكية، من أن أي توسع إضافي من جانب بوتين في منطقة البلطيق قد يؤدي إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

وحذر من أن مثل هذا الصراع إذا اتخذ بوتين خطوة بشأن دول البلطيق ستشمل حتما أسلحة نووية.

وأضاف: “آمل ألا يرغب بوتين في حرب عالمية”.

وقال اللورد ويست إن بوتين “سيستمتع” بالأزمة الحالية لأنه في قلب المسرح العالمي وستعزز صورته في روسيا.

لكنه أوضح أن الأمور يمكن أن تنقلب على بوتين بسرعة كبيرة إذا وجد جيشه غارقًا في “حمام دم” و “مستنقع” بعد الغزو الأولي لأوكرانيا.

ويُخشى أن تكون أوكرانيا هي الخطوة الأولى فقط في حالة استمرار بوتين في غزوه دون تحدٍ كبير من الغرب.

وعلى الرغم من إصرار روسيا على سحب قواتها من حدودها، تعتقد المخابرات الأمريكية أن الهجوم قد يأتي في الساعة الواحدة صباحًا الليلة بتوقيت المملكة المتحدة.

لقد استخدمت روسيا بالفعل عمليات الاستيلاء على الأراضي “على غرار هتلر”. كما هو الحال في شبه جزيرة القرم وجورجيا جنبًا إلى جنب مع إقامة تحالفات رئيسية مع “الطغاة” في الدول المجاورة لتوسيع نفوذه.

تمت مقارنة تحركات بوتين بتلك التي استخدمها النازيون في الأيام التي سبقت الحرب العالمية الثانية. مثل ضم تشيكوسلوفاكيا.

وحذر ميك ماران، رئيس دائرة الاستخبارات الخارجية الإستونية، من صدام عسكري محتمل. وقال إن “أنواعًا مختلفة من الأزمات المختلطة محتملة”.

وقال ماران إنه بينما من غير المرجح شن هجوم واسع النطاق على المدى القصير. إلا أن هجومًا على أوكرانيا سيزيد من الضغط العسكري على دول البلطيق.

توسيع نفوذ روسيا

تحاول روسيا توسيع نفوذها على دول الاتحاد السوفيتي السابق منذ سنوات سواء من خلال العدوان أو التودد إلى الطغاة.

وقد ساعدت بالفعل في دعم الحكومات في بيلاروسيا وكازاخستان.

انهار الاتحاد السوفيتي في عام 1991. وهو الأمر الذي أعرب عنه بوتين مرارًا وتكرارًا بأنه “مأساة”.

من الخمسينيات إلى الثمانينيات، كان يُنظر إلى الولايات المتحدة وروسيا على أنهما قوتان عالميتان متساويتان تقريبًا وابتعدا عن الحرب الباردة.

لكن منذ سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد الشيوعي، كانت روسيا تبحث بيأس عن مكانة.

لقد ظل بوتين الآن جزئيًا منذ أكثر من 20 عامًا وقد جعل من مهمته إعادة موسكو إلى القمة.

قال كابتن البحرية الأمريكية غاري تاباتش، الذي كان رئيسًا لأركان الناتو في موسكو ، لصحيفة The Sun Online إن بوتين يحلم أو يعيد توحيد الاتحاد السوفيتي بما في ذلك دول البلطيق.

وقال إن بوتين سوف “يضحك” على الأزمة الحالية مع استمرار الغرب في محاولة اكتشاف كيفية الرد.

“بوتين سيأخذ كل شيء”

وقال: “إنه مثل هتلر، أعطيه إصبعًا، وسيأخذ يدك. كل هذا يتوقف على ما إذا كنت ترغب في ذلك وما إذا كنت ستمتلك الإرادة السياسية للتوقف”. “إذا أعطيته شيئًا ، فسيأخذها وسيريد المزيد”.

“إذا تركت [بوتين] يأتي إلى الولايات المتحدة ، فسيغزوها. النرويج، والقطب الشمالي ، والقطب الجنوبي ، سيأخذ كل شيء”.

وأضاف: “هؤلاء المجانين مثل ستالين وهتلر وبوتين وبول بوت، سيأخذون كل شيء. يريدون إنشاء عالمهم الخاص.”

وأوضح الكابتن أن بوتين يريد إعادة ما يسميه “الأمم الشقيقة” لروسيا بما في ذلك بيلاروسيا وأجزاء من كازاخستان وجورجيا.

كما حذر النائب توبياس إلوود ، رئيس لجنة الدفاع المختارة ، من أن لاتفيا وليتوانيا وإستونيا قد تكون التالية إذا استولت روسيا على أوكرانيا.

وقال لـ GBNews “ما لديك مع روسيا هو أنه بمجرد أن يتجرأ (بوتين) على مواجهة أوكرانيا، إلى أين سيذهب بعد ذلك؟. سيبدأ في النظر إلى لاتفيا وليتوانيا وإستونيا”.

و”هناك القليل من الأرض بين كالينينغراد وبيلاروسيا. وإذا اختار أن يأخذ تلك المساحة، فعندئذ يتم عزل جميع دول البلطيق عن أوروبا الغربية وبعد ذلك يمكنك رؤية توسع أكبر.”

زعمت روسيا اليوم أنها تسحب حوالي 10.000 جندي من الغرب والجنوب إلى ثكناتهم بعد تدريبات عسكرية.

لكن ما زال هناك حوالي 130.000 جندياً على الحدود الشرقية والجنوبية لأوكرانيا. مع حوالي 40.000 من القوات الموالية لبوتين في بيلاروسيا في الشمال.

يقول مصدر عسكري: “لا يمكننا أن نأخذ أي شيء تقوله أو تفعله روسيا في ظاهره”. “علينا الاستعداد للدفاع عن أنفسنا”.

(المصدر: ذا صنّ)

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