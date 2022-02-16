العثور على فتاة مفقودة منذ عامين بصحة جيدة في مكان لا يتوقعه أحد!

وطن – تم العثور على بيزلي شولتس التي كانت مفقودة منذ عامين. بحالة جيدة في غرفة سرية تحت سلم أحد المنازل على بعد 150 ميلاً من المكان الذي اختفت فيه. في شمال ولاية نيويورك في عام 2019 بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

غرفة سرية تحت سلم

تم العثور على الفتاة بيزلي في 14 فبراير وقد وصفت شرطة Saugerties غرفة السلم السرية التي وجدت فيها الفتاة بأنها “مظلمة ومبللة”.

سبق للشرطة أن زارت المنزل عدة مرات لأنهم يشتبهون منذ وقت طويل في والدي الفتاة غير الحاضنين. كيم كوبر وكيرك شولتس، وفقًا لشبكة سي بي إس 2.

من جهته، قال رئيس شرطة مدينة Saugerties، جوزيف سيناغرا إن الشرطة ذهبت إلى ذلك المنزل “عدة مرات”.

لكن مع ورود معلومات جديدة، حصلت الشرطة على مذكرة تفتيش لدخول المكان، وفقًا لبيان صحفي صادر عن إدارة شرطة Saugerties.

كيف عثرت عليها الشرطة؟

بعد تفتيش دام قرابة ساعة، لاحظ أحد أفراد الشرطة شيئًا ما حول سلم موجود داخل المنزل.

وفي هذا السياق، قال سيناغرا لشبكة سي بي إس: “لقد أخذ الشرطي مصباح يدوي ونظر بين الشقوق الموجودة على درجات السلم الخشبية.”

وأضاف “لقد رأى على ما كان يعتقد بطانية. وقد قام أفراد الشرطة بإزالة العديد من الدرجات الخشبية وفي تلك اللحظة رأى المحققين أقدام صغيرة.”

حينها عثرت الشرطة على كوبر مختبئة مع الفتاة بيزلي داخل تلك الغرفة السرية الموجودة تحت السلم.

كما يعتقد سيناغرا إن بيزلي كانت في هذا المنزل طوال فترة اختفائها.

في صحة جيدة

أضاف سيناغرا: “لا يبدو أن الطفلة تعرضت لسوء المعاملة.”

على الرغم من أنه لوحظ عليها أنها لا تستطيع القراءة ولا حتى الكتابة. إلا أن تم العثور عليها في حالة صحية جيدة.

اختفائها الغامض

شوهدت بيزلي لآخر مرة في يوليو عام 2019 في منزل ولي أمرها القانوني في قرية سبنسر، نيويورك.

ويُعتقد أن كوبر وشولتس قاما باختطاف الفتاة من ذلك المكان وقاما بإخفائها منذ ذلك الوقت.

تم اتهام كوبر بالتدخل في رعاية الأطفال من الدرجة الثانية وتعريض رفاهية الطفلة للخطر.

كانت مطلوبة أيضًا بموجب مذكرة من محكمة الأسرة في مقاطعة أوسلتر، وفقًا لصحيفة “ديلي فريمان”.

كما وجهت إلى شولتس تهم كذلك . حيث نفى هذا الأخير معرفته بمكان الفتاة عدة مرات منذ اختفائها، بحسب البيان الصحفي الذي قدمته الشرطة.

كما وجهت اتهامات كذلك إلى والد شولتيس في هذه القضية منها تعريض الأطفال للخطر. حيث تبين أنه كذب على رجال الشرطة بشأن معرفته بمكان بيسلي.

لم يكشف المحقق سيناغرا عن موقع بايسلي الحالي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. لكنه قال إنه تم أخذها إلى ولي أمرها القانوني.

المصدر: “ذا صن – ترجمة وتحرير وطن”

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