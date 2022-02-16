الرئيس الجزائري ردا على شائعات الوساطة بين بلاده والمغرب: “الباب اللي يجيك منو الريح سدو واستريح”

وطن – علق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على الأزمة القائمة بين بلاده والمغرب، مؤكدا على أن الأوضاع مع المغرب منذ بداية الأزمة “لم تتغير، بل ازدادت تأزما”.

وقال “تبون” خلال لقائه مع ممثلي الصحافة الوطنية، مساء الثلاثاء، إن المغرب تستعمل جهازا كاملا من الدعاية والأخبار الكاذبة ضد الجزائر بدعم من الكيان الصهيوني. وذلك وفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.

وفي رده على سؤال حول العلاقات بين الجزائر والمغرب على خلفية الأزمة بين البلدين التي أدت الى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ أغسطس/آب الماضي وإن كان هناك دور لوساطات، أكد على أنه لم يتغير شيء. “بل على العكس زادت الأمور تأزما اليوم يعتمد المغرب على البروباغندا والأخبار الكاذبة، وهذا بدعم من اسرائيل”.

وشدد الرئيس الجزائري على أن المواطن الجزائري يدرك أن “كل ما يمس الوحدة الوطنية ويحاول ضرب الجيش في الصميم، وكل ما يسعى الى خلق مشاكل بين الرئيس والجيش وغير ذلك. يندرج في إطار جهاز البروباغندا المسخر من قبل الجار ضد الجزائر، وتدعمه إسرائيل في ذلك”.

وللتأكيد على عدم اكتراث الجزائر بعودة العلاقات مع المغرب، أستشهد الرئيس الجزائري بالمثل الشعبي القائل: “الباب الذي يأتيك منه الريح سده و استريح”.

وكانت الجزائر قد قررت في 24 أغسطس/آب 2021 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب. متهمةً الرباط بالقيام بأعمال غير ودية وعدائية ضدها.

قطع العلاقات الجزائرية – المغربية

وكانت الجزائر قد قرّرت قبل إعلان قطع العلاقات “إعادة النظر” في علاقاتها مع المغرب. الذي اتّهمته بالتورّط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد، وهو ما أعاد لعمامرة التذكير به. كما قرر مجلس الأمن الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون “تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية”.

وفي معرض تقديم الأسباب التي أدت إلى قرار قطع العلاقات مع المغرب قال وزير الخارجية الجزائري إنه جاء “على خلفية أفعاله العدائية المتواصلة ضد الجزائر”. ساردا أحداثا منذ حرب 1963 إلى عملية التجسس الاخيرة باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي، التي نفى المغرب صلته بها.

وأكد في المؤتمر الصحفي أن الجزائر ترفض أن تخضع لسلوكيات مرفوضة وتدينها بقوة تتبناها المغرب. وسياسات الأمر الواقع والأحادية الجانب الكارثية على المنطقة. كما ترفض الجزائر الإبقاء على وضع غير اعتيادي في فضاء الاتحاد المغرب العربي، بحسب تعبيره.

كما حمل لعمامرة “قادة المملكة مسؤولية تعاقب الأزمات التي تزايدت خطورتها (…)”. معتبرا أن “هذا التصرف المغربي يجرّ إلى الخلاف والمواجهة بدل التكامل في المنطقة” المغاربية.

(المصدر: وكالة الانباء الجزائرية الرسمية – ترجمة وطن)

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