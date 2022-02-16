وزير أردني سابق يدافع عن إسرائيل watanserb.com
وزير الثقافة والإعلام الأردني الأسبق صالح القلاب
الهدهد

إسرائيل تحتفي بمقال لوزير أردني سابق استمات فيه في الدفاع عنها وتبييض وجهها!

كتب سالم حنفي
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وطن – أشادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بمواقف وزير الثقافة والإعلام الأردني الأسبق، صالح القلاب، التي يتبنى فيها دوما مواقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ومحاولاته التقليل دوما من كون دولة الاحتلال بأنها عدوة للعرب، ليوجه بوصلته نحو إيران.

في حين نشر حساب “إسرائيل بالعربية” على موقع التدوين المصغر “تويتر” الذي تديره الخارجية الإسرائيلية، مقتطفات من مقال لـ”القلاب” نشر عبر صحيفة “إيلاف” السعودية. قال فيه: “إسرائيل ليست العدو.”الخطر الحقيقي والفعلي على العرب والعروبة لم يعد: “العدو الصهيوني” وللأسف، بل “دولة الولي الفقيه” التي باتت تسيطر سيطرةً إلحاقيةً ليس على 4 دول عربية وفقط، لا بل على العديد من الدول العربية، التي من بينها بعض الدول الرئيسية والأساسية”.

إيران الخطر الحقيقي

بينما يشار إلى انه في إطار هجومه على “حزب الله” اللبناني في مقاله المنشور بتاريخ 10فبراير/شباط الحالي بعنوان: “ليست دولة لبنانية”، قال “القلاب”: ” المشكلة الأهم والأخطر وهذا بات واضحاً ومعروفاً هو أنّ الخطر الحقيقي والفعلي على العرب والعروبة لم يعد: “العدو الصهيوني” وللأسف. بل أنه هذه الإيران “دولة الولي الفقيه” والتي باتت تسيطر سيطرةً إلحاقيةً ليس على أربع دول عربية وفقط… لا بل على العديد من الدول العربية.. التي من بينها بعض الدول الرئيسية والأساسية”.

وفي محاولة منه لتبرئة دولة الاحتلال وإظهارها كدولة طبيعية، قال:” لقد بقي العرب، القريبون والبعيدون، يعتبرون أنّ عدوهم الرئيسي والأساسي هو إسرائيل، العدو الصهيوني. لكن ما ثبت هو أنّ التحدّي الرئيسي والفعلي.. هو التحدّي الإيراني وأنّ ما بقينا نعتبره العدو الرئيسي قد ثبت أنه قد تجاوز هذه المسألة وأنّ الدولة الإسرائيلية قد تخلّت عما كانت عليه وأنها قد تحوّلت إلى دولةٍ إقليميةٍ مصالحها الأساسية والرئيسية في الشرق الأوسط كله.. وليست كما كانت عليه بالنسبة لما إحتلته من فلسطين في عام 1967″.

بينما قال في محاولة لتبييض وجه دولة الاحتلال محاولا الترويج لمصطلح الدولة اليهودية الذي يرفضه الفلسطينيون، قال :”وهكذا.. وكيف لا؟؟ طالما أنّ إيران هذه قد إجتازت حدود العديد من الدول العربية. وأنها باتت تسيطر سيطرةً إحتلاليةً وإلحاقيةً على دولٍ عربية رئيسيةٍ.

في حين أضاف القلاب: ومع العلم أنّ السفير الأميركي الجديد في إسرائيل الذي هو توماس نايدز. قد رفض زيارة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.. تحت أي ظرفٍ من الظروف. مؤكداً أن حلّ الدولتين هو أفضل للشعبين. وأنّ هذا الحل هو في مصلحة إسرائيل وذلك حتى تظلّ وتبقى دولةً يهودية”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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