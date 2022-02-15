مهما كنت جائعاً ابتعد عن هذه الأطعمة حتى لا تفقد ذاكرتك! watanserb.com
يجب الإبقاء على عقلك في أفضل حالة صحية فهو أهم عضو ويستند عليه باقي الأعضاء
حياتنا

مهما كنت جائعاً ابتعد عن هذه الأطعمة حتى لا تفقد ذاكرتك!

كتب رفيف عبدالله
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وطن – يجب الإبقاء على عقلك في أفضل حالة صحية، فهو أهم عضو في جسمك، ويستند عليه باقي الأعضاء. ولذلك يجب عليك اتباع نظام غذائي صحي من أجل سلامته.

وفي هذا السياق، هناك بعض الأطعمة لها آثار سلبية على الدماغ، والتي تزيد من خطر الإصابة بالزهايمر، وتؤثر على المزاح والذاكرة.

وأوردت صحيفة healtline، أسوأ الأطعمة التي تسبب ضعفاً في الذاكرة تصل إلى مرحلة فقدانها. في حال الاستمرار في تناولها. وهي كالتالي:

الأجبان المصنعة

تبني الأجبان المصنعة بروتينات في الجسم، مرتبطة بمرض الزهايمر على المدى الطويل.

ومن الأجبان المصنعة، الجبن الأمريكي، والموزاريلا. لذلك ينصح بالتقليل من تناولها.

الأطعمة المعلبة

تحتوي هذه الأطعمة على نسبة كبيرة من السكر والملح، والدهون المضافة.

وعادة ما تكون ذات سعرات حرارية عالية، بينما منخفضة بالعناصر الغذائية الأخرى.

ومن الممكن أن يؤثر التركيب الغذائي للأطعمة المعلبة بالسلب على صحة الدماغ. وبالتالي يساهم في تطور الأمراض الانتكاسية.

هذه الأطعمة تشمل الصلصات الجاهزة. الوجبات المعلبة. البطاطا والحلويات والمعكرونة سريعة التحضير “النودلز”.

الكربوهيدرات المكررة

تشمل الكربوهيدرات ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع (GI)الحبوب المعالجة مثل الدقيق الأبيض. والسكريات.

ومن المتفق عليه أنها تضعف الذاكرة، وتقلل معدل الذكاء. كما تزيد من مخاطر الإصابة بفقدان الذاكرة.

البيتزا

تعتبر البيتزا من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون. وتسبب التعب وضعف الذاكرة.

وبحسب الموقع، فأن البيتزا المجمدة تحتوي على 40 % أو 24 جرامًا من الدهون في وجبة واحدة، و تناولها باستمرار سيفقدك الذاكرة حتماً.

اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة على مادة النتروزامين. وهي مادة تحفز الكبد على إفراز دهونًا سامة للدماغ، تضعفه مع الوقت.

واللحوم المصنعة مثل السوسيس والسجق والهوت دوج.

المشروبات السكرية

المشروبات السكرية التي تؤدي إلى زيادة الوزن، تزيد أيضاً من خطر الإصابة بمرض السكري النوع 2.

كما تزيد هذه المشروبات من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية، ولها تأثير سلبي على الذاكرة.

البطاطا المقلية

البطاطا المقلية من أسوأ الأطعمة التي تضر بصحة عقلك.

فقد أكدت العديد من الدراسات أن الأطعمة المقلية التي تسد الشرايين. تزيد في الواقع من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وتدهور الوظيفة الإدراكية.

 

المصدر: (healtline)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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