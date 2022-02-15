مرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية تتعهد بالقضاء على مظاهر الإسلام في فرنسا.. هذا ما قالته عن الحجاب! (شاهد)

وطن – على خطى المرشح اليميني المتطرف إيريك زمور، شنت مرشحة حزب الجمهوريين في انتخابات الرئاسة الفرنسية فاليري بيكريس هجوما شديدا على الحجاب الإسلامي، متعهدة بحظره في حال فازت في الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر مايو/آيار المقبل.

وقالت “بيكريس” خلال خطابها الجماهيري الأول، إن نضالها من أجل العلمانية دائم ومستمر. مشيرة إلى أنه منذ 12 عاما لم يكن عدد المطالبين بمنع “البرقع” في الساحات والأماكن العامة ضئيلا.

وأشارت “بيكريس” التي شغلت سابقا منصب وزيرة المالية، إلى انها فرضت على كل الجمعيات التي طلبت دعما ماليا بأن تتعهد بالإلتزام بمبادىء العلمانية.

وأضافت: “بالنسبة لي، الحجاب ليس قطعة ملابس مثل غيرها، وليس فريضة دينية. إنه دليل على خضوع المرأة. إذا أصبحت رئيسة الجمهورية، لن تكون أي امرأة خاضعة”.

كما توعدت بالقضاء على كل مظاهر الإسلام في فرنسا، إذا تمكنت من الفوز.

"بالنسبة لي، الحجاب ليس قطعة ملابس مثل غيرها، وليس فريضة دينية. إنه دليل على خضوع المرأة. إذا أصبحت رئيسة الجمهورية، لن تكون أي امرأة خاضعة.." وعدت مرشحة حزب الجمهوريين في انتخابات الرئاسة الفرنسية فاليري بيكريس، بالقضاء على كل مظاهر الإسلام في #فرنسا، إذا تمكنت من الفوز" pic.twitter.com/NezmlqGxRR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 14, 2022

المرشح المتطرف إيريك زمور

وجاء خطاب “بيكريس” في وقت يواصل فيه المرشح اليميني المتطرف للرئاسة الفرنسية، إيريك زمور، استهدافه للمهاجرين خلال تجمعاته الانتخابية، خاصة الجاليات العربية والمسلمة في فرنسا، ووصفهم السبت 5 فبراير/شباط 2022، بأنهم “أكثر من منحرفين”.

اليميني المتطرف إيريك زمور كان قد أعلن في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قراره خوض انتخابات الرئاسة الفرنسية المرتقبة في أبريل/نيسان المقبل، في تسجيل مصور نُشر على يوتيوب. تضمّن تحذيرات كثيرة من المهاجرين وتعهّدات بإعادة الهيبة إلى فرنسا على الساحة الدولية.

تصريحات إيريك زمور الجديدة بحق المسلمين كانت خلال لقاء جمعه مع نقابات الشرطة. حيث قال: “ما يحدث ليس مواجهة سلطة مع منحرفين بل أكثر من ذلك. هو صراع بين حضارتين في فرنسا، ويجب على الحضارة الفرنسية أن تفرض نفسها على الأخرى”.

كما أضاف المرشح اليميني أن “المنحرفين الذين يقطنون الأبنية السكنية المرتفعة هم رفاق للجهاديين، في معركة تضع المهاجرين في مواجهة الثقافة الفرنسية الأصيلة”.

كما أنه بالرغم من كونه سليل مهاجرين جزائريين اشتهر بمواقفه الشديدة المناهضة للمهاجرين. ويلعب على نزعة معاداة المثقفين لدى شريحة من الناخبين فرنسي الأصل.

وكان إريك زمور قد أثار جدلاً واسعاً بعد تصريحاته الداعمة لما قاله الرئيس ماكرون حول “عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي”. مؤكداً أن فرنسا هي من صنعت الجزائر طيلة 132 عاماً.

(المصدر: تويتر – وطن)

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