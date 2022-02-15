القضاء على مظاهر الإسلام في فرنسا watanserb.com
الهدهد

مرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية تتعهد بالقضاء على مظاهر الإسلام في فرنسا.. هذا ما قالته عن الحجاب! (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – على خطى المرشح اليميني المتطرف إيريك زمور، شنت مرشحة حزب الجمهوريين في انتخابات الرئاسة الفرنسية فاليري بيكريس هجوما شديدا على الحجاب الإسلامي، متعهدة بحظره في حال فازت في الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر مايو/آيار المقبل.

وقالت “بيكريس” خلال خطابها الجماهيري الأول، إن نضالها من أجل العلمانية دائم ومستمر. مشيرة إلى أنه منذ 12 عاما لم يكن عدد المطالبين بمنع “البرقع” في الساحات والأماكن العامة ضئيلا.

وأشارت “بيكريس” التي شغلت سابقا منصب وزيرة المالية، إلى انها فرضت على كل الجمعيات التي طلبت دعما ماليا بأن تتعهد بالإلتزام بمبادىء العلمانية.

وأضافت: “بالنسبة لي، الحجاب ليس قطعة ملابس مثل غيرها، وليس فريضة دينية. إنه دليل على خضوع المرأة. إذا أصبحت رئيسة الجمهورية، لن تكون أي امرأة خاضعة”.

كما توعدت بالقضاء على كل مظاهر الإسلام في فرنسا، إذا تمكنت من الفوز.

المرشح المتطرف إيريك زمور

وجاء خطاب “بيكريس” في وقت يواصل فيه المرشح اليميني المتطرف للرئاسة الفرنسية، إيريك زمور، استهدافه للمهاجرين خلال تجمعاته الانتخابية، خاصة الجاليات العربية والمسلمة في فرنسا، ووصفهم السبت 5 فبراير/شباط 2022، بأنهم “أكثر من منحرفين”.

اليميني المتطرف إيريك زمور كان قد أعلن في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قراره خوض انتخابات الرئاسة الفرنسية المرتقبة في أبريل/نيسان المقبل، في تسجيل مصور نُشر على يوتيوب. تضمّن تحذيرات كثيرة من المهاجرين وتعهّدات بإعادة الهيبة إلى فرنسا على الساحة الدولية.

تصريحات إيريك زمور الجديدة بحق المسلمين كانت خلال لقاء جمعه مع نقابات الشرطة. حيث قال: “ما يحدث ليس مواجهة سلطة مع منحرفين بل أكثر من ذلك. هو صراع بين حضارتين في فرنسا، ويجب على الحضارة الفرنسية أن تفرض نفسها على الأخرى”.

كما أضاف المرشح اليميني أن “المنحرفين الذين يقطنون الأبنية السكنية المرتفعة هم رفاق للجهاديين، في معركة تضع المهاجرين في مواجهة الثقافة الفرنسية الأصيلة”.

كما أنه بالرغم من كونه سليل مهاجرين جزائريين اشتهر بمواقفه الشديدة المناهضة للمهاجرين. ويلعب على نزعة معاداة المثقفين لدى شريحة من الناخبين فرنسي الأصل.

وكان إريك زمور قد أثار جدلاً واسعاً بعد تصريحاته الداعمة لما قاله الرئيس ماكرون حول “عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي”. مؤكداً أن فرنسا هي من صنعت الجزائر طيلة 132 عاماً.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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